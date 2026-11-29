Un video grabado de noche en las áreas verdes de la Universidad Politécnica de Puebla muestra a un perro en el pasto y a un estudiante que disparó un arma contra el animal dentro del campus universitario.

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Un caso de maltrato animal generó indignación en Puebla, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que un estudiante de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue) aparece disparando contra un perro dentro de las instalaciones de la institución, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla.

La agresión quedó registrada en una grabación que comenzó a circular ampliamente el viernes 27 de noviembre. En las imágenes se observa cómo un joven se aproxima a un perro que se encontraba descansando en las áreas verdes del campus y, sin que exista una agresión aparente por parte del animal, saca un arma de fuego, apunta y dispara.

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Tras escuchar la detonación, el perro reacciona con un aullido y sale corriendo del lugar, aparentemente herido por el impacto de bala.

La difusión del material provocó una ola de indignación entre usuarios de redes sociales, estudiantes y organizaciones defensoras de los animales, quienes exigieron identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Universidad Politécnica de Puebla expulsa a estudiante

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Ante la polémica, la Universidad Politécnica de Puebla confirmó la baja definitiva del estudiante involucrado, luego de realizar una investigación interna sobre lo sucedido.

A través de un comunicado, la institución informó que tuvo conocimiento de los hechos desde el pasado 29 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual activó sus protocolos institucionales e inició las indagatorias correspondientes.

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Como resultado del procedimiento, que aseguró realizar conforme a su normatividad y respetando el debido proceso, determinó separar definitivamente al alumno de la comunidad universitaria.

La institución también rechazó cualquier expresión de violencia, crueldad o maltrato hacia los animales y sostuvo que este tipo de comportamientos son contrarios a los principios y valores que busca promover entre sus estudiantes.

Asimismo, aclaró que el joven involucrado ya no pertenece a la universidad y desmintió versiones difundidas en redes sociales que lo relacionaban con personal de la institución.

Colectivos animalistas exigen justicia para el perrito

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El caso también provocó la reacción de organizaciones defensoras de los animales. La Fundación Patitas Enlodadas A.C. exigió una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), además de cuestionar cómo pudo ingresar un arma de fuego a las instalaciones universitarias.

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Entre los señalamientos de los colectivos también destacan las condiciones de seguridad dentro del campus y la necesidad de establecer responsabilidades por la presencia de un arma en un espacio educativo.

De acuerdo con reportes de organizaciones animalistas, ya existe una denuncia ante la Fiscalía estatal para que se investigue la agresión y se determine la responsabilidad del involucrado.

Por su parte, la Dirección de Bienestar Animal del Gobierno de Puebla informó sobre las acciones legales y preventivas emprendidas para atender el caso.

Uno de los puntos que todavía requiere esclarecimiento es el estado de salud y el paradero del perro después de recibir el disparo. Mientras algunos reportes señalan que el animal murió a consecuencia de las lesiones, otras publicaciones indican que hasta el momento no se había confirmado oficialmente su condición.

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¿Qué castigo podría enfrentar por disparar contra un perro en Puebla?

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Además de la expulsión universitaria, el caso podría tener consecuencias penales si las autoridades acreditan la comisión del delito de maltrato o crueldad animal.

El artículo 470 del Código Penal del Estado de Puebla contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando se provoca la muerte de un animal mediante actos de maltrato o crueldad.

La legislación también contempla agravantes cuando se utilizan métodos violentos, como armas o explosivos, para cometer este tipo de conductas.

Por ahora, las exigencias de colectivos y usuarios se concentran en que la Fiscalía esclarezca lo ocurrido, determine las responsabilidades correspondientes y establezca qué sucedió con el perro que fue atacado dentro de la universidad.

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El caso volvió a colocar en el centro de la discusión la violencia contra los animales y la necesidad de que las agresiones no queden únicamente en sanciones administrativas o institucionales.