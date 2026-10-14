Muere delfín en cautiverio en Sonora por traumatismo, Profepa investiga si golpe fue por caída de infraestructura

Confirman muerte de delfín en Delfinario Sonora (Profepa)

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el traumatismo que provocó la muerte de Moana, un delfín nariz de botella que se encontraba en cautiverio en el Delfinario Sonora, el cual falleció el pasado 1 de octubre.

Tras conocer el hecho, personal de la Profepa inspeccionó las instalaciones, dio seguimiento a la necropsia y recopiló información técnica y documental sobre el estado de salud del animal, su manejo y sobre todo, las condiciones del lugar.

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Investigan posible golpe tras desprendimiento de una estructura

Después de conocer la muerte de Moana, personal de la Profepa inspeccionó las instalaciones, dio seguimiento a la necropsia y recopiló documentos e información técnica sobre el estado de salud del delfín, su manejo y las condiciones del lugar.

La investigación busca aclarar qué ocurrió dentro del delfinario y si fue por el desprendimiento de una infraestructura. La posible relación entre ese hecho y la muerte del animal permanece bajo revisión técnica y jurídica, según informó la dependencia ambiental.

Dentro de la investigación también se considera la atención veterinaria proporcionada al ejemplar, las medidas de manejo y los antecedentes de inspecciones anteriores, así como las acciones que la autoridad ya había ordenado al establecimiento.

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Un delfín nariz de botella nada cerca de la superficie en una piscina de control de un centro de investigación marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia deberá determinar si las instalaciones contaban con condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento. El resultado del estudio post mortem constituye una de las pruebas que serán valoradas durante el procedimiento. Por sí solo, el hallazgo del traumatismo no define cómo ocurrió la lesión ni atribuye una responsabilidad directa al delfinario.

Profepa vigila a delfines que permanecen en cautiverio y definirá responsabilidades

La Procuraduría también informó que supervisa las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento. La vigilancia abarca la alimentación, las condiciones de alojamiento y la calidad del agua.

La autoridad ambiental también revisa el funcionamiento de los sistemas de soporte de vida, indispensables para mantener las condiciones necesarias dentro de las instalaciones.

La Profepa determinó iniciar una investigación sobre el manejo de ejemplares marinos en un delfinario ubicado en un hotel de Quintana Roo Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La autoridad ambiental determinará si el Delfinario Sonora cumplió con las obligaciones relacionadas con la infraestructura, el mantenimiento, el manejo de los animales y la atención veterinaria.

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Si las pruebas confirman irregularidades, la Profepa establecerá las responsabilidades administrativas correspondientes y determinará las sanciones aplicables.

La dependencia informó que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento para esclarecer la muerte de Moana. También mantendrá la supervisión de los delfines que permanecen en el establecimiento.

“A partir de la valoración integral de las pruebas la Profepa determinará si existieron incumplimientos a la normatividad y legislación ambiental y, en su caso, determinará las responsabilidades y sanciones que correspondan”, se lee en el comunicado compartido por la autoridad ambiental.