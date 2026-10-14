México

Muere delfín en cautiverio en Sonora por traumatismo, Profepa investiga si golpe fue por caída de infraestructura

La autoridad ambiental inspecciona el establecimiento para determinar responsabilidades

Confirman muerte de delfín en Delfinario Sonora
Confirman muerte de delfín en Delfinario Sonora (Profepa)
Guardar

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el traumatismo que provocó la muerte de Moana, un delfín nariz de botella que se encontraba en cautiverio en el Delfinario Sonora, el cual falleció el pasado 1 de octubre.

Tras conocer el hecho, personal de la Profepa inspeccionó las instalaciones, dio seguimiento a la necropsia y recopiló información técnica y documental sobre el estado de salud del animal, su manejo y sobre todo, las condiciones del lugar.

PUBLICIDAD

Investigan posible golpe tras desprendimiento de una estructura

Después de conocer la muerte de Moana, personal de la Profepa inspeccionó las instalaciones, dio seguimiento a la necropsia y recopiló documentos e información técnica sobre el estado de salud del delfín, su manejo y las condiciones del lugar.

La investigación busca aclarar qué ocurrió dentro del delfinario y si fue por el desprendimiento de una infraestructura. La posible relación entre ese hecho y la muerte del animal permanece bajo revisión técnica y jurídica, según informó la dependencia ambiental.

Dentro de la investigación también se considera la atención veterinaria proporcionada al ejemplar, las medidas de manejo y los antecedentes de inspecciones anteriores, así como las acciones que la autoridad ya había ordenado al establecimiento.

PUBLICIDAD

Un delfín nada sumergido en una piscina de agua clara con paredes de concreto y tuberías en el fondo.
Un delfín nariz de botella nada cerca de la superficie en una piscina de control de un centro de investigación marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia deberá determinar si las instalaciones contaban con condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento. El resultado del estudio post mortem constituye una de las pruebas que serán valoradas durante el procedimiento. Por sí solo, el hallazgo del traumatismo no define cómo ocurrió la lesión ni atribuye una responsabilidad directa al delfinario.

Profepa vigila a delfines que permanecen en cautiverio y definirá responsabilidades

La Procuraduría también informó que supervisa las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento. La vigilancia abarca la alimentación, las condiciones de alojamiento y la calidad del agua.

La autoridad ambiental también revisa el funcionamiento de los sistemas de soporte de vida, indispensables para mantener las condiciones necesarias dentro de las instalaciones.

La Profepa determinó iniciar una investigación sobre el manejo de ejemplares marinos en un delfinario ubicado en un hotel de Quintana Roo Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La Profepa determinó iniciar una investigación sobre el manejo de ejemplares marinos en un delfinario ubicado en un hotel de Quintana Roo Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La autoridad ambiental determinará si el Delfinario Sonora cumplió con las obligaciones relacionadas con la infraestructura, el mantenimiento, el manejo de los animales y la atención veterinaria.

Si las pruebas confirman irregularidades, la Profepa establecerá las responsabilidades administrativas correspondientes y determinará las sanciones aplicables.

La dependencia informó que continuará con las acciones de inspección, vigilancia y seguimiento para esclarecer la muerte de Moana. También mantendrá la supervisión de los delfines que permanecen en el establecimiento.

“A partir de la valoración integral de las pruebas la Profepa determinará si existieron incumplimientos a la normatividad y legislación ambiental y, en su caso, determinará las responsabilidades y sanciones que correspondan”, se lee en el comunicado compartido por la autoridad ambiental.

Temas Relacionados

maltrato animalSonoradelfínbienestar animalProfepaMedio Ambientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

Iván N fue trasladado a la CDMX en una aeronave de la Marina y es escoltado por Comandos Anfibios de Operaciones Especiales de la misma institución

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

Aguinaldo ISSSTE: cuándo depositan el pago y quiénes tienen derecho a recibirlo

El aguinaldo corresponde a un pago de 40 días o dos meses completos según el tipo de derechohabiente, y las fechas ya están confirmadas en el calendario oficial

Aguinaldo ISSSTE: cuándo depositan el pago y quiénes tienen derecho a recibirlo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Continúan afectaciones al MB por movilización en el centro de la CDMX

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Continúan afectaciones al MB por movilización en el centro de la CDMX

Panqué de elote dulce sin horno: receta fácil para preparar en sartén

Con ingredientes fáciles de conseguir y una cocción a fuego bajo, puedes preparar un postre casero de textura suave y sabor irresistible

Panqué de elote dulce sin horno: receta fácil para preparar en sartén

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

La banda madrileña arrancó el 13 de octubre la primera de cuatro fechas en la CDMX con 10 mil asistentes; el material audiovisual se estrena este domingo en la plataforma de streaming de Netflix

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

“El Benny 17”: el discreto operador de Los Chapitos que mueve los hilos de la violencia en el sur de Sinaloa

De “El Chapo” a “El Mencho”: los vínculos familiares de los cárteles mexicanos con California

Denuncian que agentes de la FGR cobran piso a comerciantes en Mexicali y amenazan con sembrarles droga

ENTRETENIMIENTO

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

Profeco pone a prueba jeans para dama: estos son los que se decoloran, tuercen o vienen con una talla menor

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

Estos son los cereales con menos calorías y azúcar en 2026, según Profeco

DEPORTES

Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

Aficionados de Cruz Azul piden premio para policía de la CDMX que cantó en el partido ante Pumas: “Invítenla al Estadio”

Cruz Azul lanza promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte

Raúl Jiménez será operado de la rodilla y estará fuera de las canchas hasta 2027