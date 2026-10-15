México

Persecución armada en Cajeme deja un muerto y cuatro detenidos: Fiscalía de Sonora abre carpeta por tentativa de homicidio contra servidores

Los sujetos involucrados, con edades de entre 20 y 26 años, quedaron bajo resguardo del Ministerio Público estatal

La persecución y posterior arresto ocurrió la madrugada del pasado 13 de octubre. Crédito: FGJES
La persecución y posterior arresto ocurrió la madrugada del pasado 13 de octubre. Crédito: FGJES
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Un grupo armado atacó con disparos a elementos de seguridad durante una persecución registrada la madrugada del pasado 13 de octubre entre Ciudad Obregón y la zona rural de Cajeme, Sonora. El saldo del operativo fue de un agresor fallecido y cuatro detenidos

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló en sus medios oficiales la secuencia de la agresión y confirmó que abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos.

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La movilización comenzó luego de que el centro de monitoreo C5i de Ciudad Obregón recibiera un reporte ciudadano sobre sujetos armados a bordo de un vehículo sedán color azul que circulaba por la colonia México. La alerta activó el protocolo de Código Rojo y desplegó a corporaciones estatales, municipales y federales en la zona.

Elementos de los tres niveles respondieron al Código Rojo

Al protocolo de emergencia respondieron de forma conjunta elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Las tres corporaciones ubicaron el vehículo señalado en el reporte original, un Hyundai Accent de color azul.

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Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del automóvil optaron por huir en lugar de detenerse. Durante el trayecto de la fuga, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes que les seguían, en un intercambio de disparos que se prolongó sobre distintas vialidades de la zona.

Los elementos de seguridad respondieron a la agresión conforme a sus protocolos de actuación. Como resultado del tiroteo, dos unidades oficiales —una patrulla estatal y otra municipal— quedaron con impactos de proyectil de arma de fuego en sus parabrisas, aunque ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento, de acuerdo con el reporte difundido por la FGJES.

La huida terminó en un camino de terracería rumbo a la Isla Huivulai

El vehículo con los agresores abandonó las vialidades urbanas y se internó en un camino de terracería ubicado cerca del campo San Isidro, con dirección hacia la Isla Huivulai, en el municipio de Cajeme. Fue en ese tramo rural donde la persecución llegó a su fin.

En el lugar, los elementos de las tres corporaciones lograron la detención de cuatro de los tripulantes del automóvil. Dentro del vehículo quedó el cuerpo sin vida de un quinto involucrado, cuya identidad no había sido establecida al momento del reporte oficial.

Los cuatro sujetos capturados fueron identificados como:

  • Iván Alfredo “N”, de 20 años
  • Jesús Hilario “N”, de 26 años
  • Abraham Enrique “N”, de 24 años
  • Miguel Ángel “N”, de 23 años

Todos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Especializado en Homicidios para el inicio de las diligencias correspondientes.

El cuerpo del quinto sujeto fue remitido al Servicio Médico Forense, donde personal especializado realiza las labores de identificación y busca determinar con precisión la causa de muerte.

Peritos aseguraron ponchallantas, droga y un casquillo calibre 9 milímetros

En el punto donde concluyó la persecución, los equipos periciales de la fiscalía realizaron el aseguramiento de distintos indicios relacionados con el hecho. Entre ellos se encontraba el propio Hyundai Accent azul utilizado por los agresores durante la huida.

También fueron recuperados cinco objetos metálicos identificados como “ponchallantas”, utensilios que suelen emplearse para dañar otras unidades en persecución. Junto a estos, los peritos localizaron dos envoltorios que contenían una hierba con características similares a la marihuana.

Decenas de picos metálicos artesanales se encuentran esparcidos sobre el asfalto de un camino rodeado de vegetación.
Autoridades aseguraron ponchallantas en el vehículo de los agresores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los indicios recolectados figuró además un casquillo percutido calibre 9 milímetros, elemento que será sometido a los análisis balísticos correspondientes para determinar su vinculación directa con los disparos registrados contra las patrullas oficiales. La totalidad de los objetos asegurados quedó sujeta a cadena de custodia para su posterior análisis.

Las autoridades no precisaron si al interior del Hyundai Accent fueron localizadas las armas de fuego utilizadas durante el enfrentamiento.

La FGJES precisó que, aunque los cuatro detenidos son investigados en principio por el delito de tentativa de homicidio contra servidores públicos, no se descarta que de las diligencias periciales y ministeriales en curso se desprendan otros delitos vinculados al caso.

Entre los puntos pendientes se encuentra establecer el grado de participación individual de cada uno de los detenidos en los disparos realizados contra las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

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