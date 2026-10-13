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Harfuch reconoce que falta mucho por hacer para pacificar Sinaloa, pero destaca que ya no se ven convoyes de sicarios en Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el estado seguirá bajo supervisión permanente del gabinete federal hasta lograr la paz

El secretario de seguridad respondió preguntas a reporteros tras su reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado. Crédito: Facebook - Senado de la República
El secretario de seguridad respondió preguntas a reporteros tras su reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado. Crédito: Facebook - Senado de la República
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Omar García Harfuch reconoció que falta mucho por hacer para pacificar Sinaloa, pero destacó que entre los avances de la estrategia de seguridad implementada se encuentra el hecho de que en Culiacán ya no se ven convoyes de camionetas con sujetos armados como entre noviembre y diciembre de 2024, cuando alcanzó uno de sus puntos más violentos la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos por el control del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro y la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reveló los avances ante medios de comunicación, tras su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

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“Falta mucho por hacer, mucho por hacer, y lo decimos todos los días”, declaró el secretario ante senadores y representantes de medios al salir de la reunión, antes de precisar que el gobierno federal mantiene juntas constantes con todos los sectores de Sinaloa para dar seguimiento a los pendientes.

García Harfuch fue tajante al describir la prioridad que representa la entidad para el gobierno federal: “Es un estado prioritario que no vamos a soltar hasta que esté su completa pacificación”, afirmó

Culiacán dejó de ver los convoyes de siete y ocho camionetas armadas

Harfuch comparó la situación actual de Sinaloa con la que se vivió en uno de los periodos más duros del conflicto. Reconoció que la violencia y los homicidios continúan presentes en Culiacán, pero marcó una diferencia concreta respecto a esos meses.

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“Hay violencia y hay homicidios en Culiacán, pero lo que no vemos hoy en Culiacán son los convoys de siete, ocho camionetas que se veían dentro de la ciudad”, afirmó el secretario.

(Presidencia)
(Presidencia)

El funcionario atribuyó parte de esta mejora al despliegue sostenido de corporaciones federales en el estado. Detalló, durante la misma conferencia, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantuvo el contingente más numeroso de personal dentro de la entidad, por encima de cualquier otra corporación federal desplegada.

Según los datos revelados por Harfuch, el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, visita de manera constante el estado como parte de esta estrategia. Además, explicó que esta presencia permanente formó parte de las instrucciones que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo giró al gabinete de seguridad para supervisar sin interrupciones las operaciones en territorio sinaloense.

El secretario también ofreció, ante los medios presentes en el recinto, cifras sobre los resultados operativos acumulados en la entidad desde que inició el conflicto entre ambas facciones. Sinaloa concentró el 20% de las armas aseguradas en todo el país durante la actual administración federal, la proporción más alta registrada en cualquier estado de la República. El funcionario agregó que la entidad también figuró entre las que registraron mayor número de detenciones a nivel nacional.

Mazatlán tuvo un repunte de violencia que obligó a un refuerzo ordenado por la presidenta

Mientras Culiacán mostró señales de estabilización respecto al punto más álgido de la disputa, el municipio de Mazatlán experimentó una tendencia distinta en las semanas recientes. García Harfuch señaló, en respuesta a una pregunta directa durante la ronda de medios, que el puerto registró un repunte de violencia durante los últimos 45 días, lo que llevó a la presidenta Sheinbaum Pardo a ordenar un reforzamiento inmediato de la seguridad en la zona.

El secretario precisó, en el mismo encuentro con periodistas, que esta respuesta no se limitó a un incremento de patrullajes preventivos en las calles del puerto. Detalló que el refuerzo contempló una cantidad considerable de detenciones durante ese mismo periodo de 45 días, como parte de una estrategia más amplia para contener el deterioro observado en Mazatlán.

Harfuch también reconoció que hay regiones dentro de Sinaloa que necesitan atención prioritaria, sin especificar cuáles son esos puntos durante su comparecencia ante el Senado.

La gobernadora coordinó la entrega de un terreno para el nuevo penal en Sinaloa

García Harfuch destacó, durante la misma conferencia posterior a la reunión con la Junta de Coordinación Política, la coordinación con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava. El secretario explicó que, tras el anuncio de la construcción de un nuevo penal con recursos federales, la mandataria estatal consiguió de manera inmediata el terreno necesario para que el gobierno federal iniciara la planificación del proyecto.

Entre las victimas de la riña se encuentra un niño de 2 años. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Entre las victimas de la riña se encuentra un niño de 2 años. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El anuncio se produjo después de las riñas registrada el 8 y 9 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó un saldo de 12 personas muertas -entre ellas un niño de 2 años que iba de visita- y 17 heridas. García Harfuch señaló previamente, en la conferencia matutina de este 13 de octubre, que el enfrentamiento se originó por una riña entre dos células de Los Chapitos, tras la liberación de un líder de esa facción recluido en el centro penitenciario.

El nuevo penal en el estado forma parte de un plan más amplio que contempla seis centros penitenciarios con espacios para 18 mil 480 personas, que se construirán también en Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.

La gobernadora Domínguez Nava, por su parte, calificó previamente la autorización del penal como “un avance” que “refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”.

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