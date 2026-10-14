Audiencia de Ovidio Guzmán López se pospone una vez más en EEUU: se presentará ante la Corte en abril de 2027

Fotografía de Ovidio cuando fue extraditado a EEUU. (Foto: X Derek Maltz)

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La audiencia de estatus de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue reprogramada una vez más en el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois. La comparecencia, que estaba fijada para el 7 de diciembre de 2026, quedó pospuesta para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 horas de Illinois (9:30 horas en el centro de México), según la notificación de registro judicial dada a conocer este 14 de octubre.

El cambio se originó por un acuerdo entre las partes, de acuerdo con documentos revelados por periodistas especializados en seguridad, entre ellos Jesús García a través de su cuenta oficial de X @JesusGar. La notificación fue firmada por la secretaría del juzgado bajo las iniciales (ym) y enviada por correo a las partes involucradas en el caso.

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La misma audiencia había presentado un retraso el pasado mes de septiembre, cuando se reprogramó del 28 de octubre al 7 de diciembre de 2026, según una notificación judicial previa.

El 11 de julio de 2025, Guzmán López, también conocido como “El Ratón”, se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y dos cargos de participación a sabiendas en una organización criminal continuada. La declaración resolvió los cargos presentados por los grandes jurados del Distrito Norte de Illinois y del Distrito Sur de Nueva York.

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Ovidio tras ser detenido en enero de 2023. Instagram: dinastiacln)

El hijo de “El Chapo” admitió en su acuerdo de culpabilidad que coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas desde México hasta la frontera con Estados Unidos, en ocasiones en cargamentos de cientos o miles de kilogramos. Como parte del acuerdo, aceptó una multa de 80 millones de dólares.

El documento judicial detalló un nuevo aplazamiento del proceso

La notificación de registro en expediente, identificada como Document #1135 dentro del caso 1:09-cr-00383, estableció que la audiencia de estatus presencial quedó sin efecto y se reprogramó para la nueva fecha. El trámite se registró por acuerdo mutuo entre la defensa y la fiscalía, conforme al acta de minuta presentada ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

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El caso 1:09-cr-00383 concentra a múltiples miembros del Cártel de Sinaloa desde su apertura en 2009, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, señalados como colíderes de la organización y ya sentenciados a cadena perpetua. Al expediente se sumaron después los cuatro hijos de “El Chapo” —Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán—, conocidos como “Los Chapitos”, además de operadores de distintos rangos del cártel.

Documento emitido tras el aplazamiento de la audiencia de El Ratón. Crédito: X - @JesusGar

El expediente identificó a Guzmán López como el acusado número 22 dentro del caso colectivo que se lleva en la División Este del distrito. La notificación precisó que el tiempo procesal quedó excluido hasta el 14 de abril de 2027, fecha en la que se espera la comparecencia del acusado.

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Una audiencia de estatus difiere de la audiencia de sentencia: en ella, el juez y las partes revisan el avance del proceso sin que se dicte una resolución definitiva. En el caso de “El Ratón”, esta comparecencia serviría para que el Departamento de Justicia informe a la jueza Coleman si mantiene la intención de solicitar una reducción de condena, con base en el nivel de cooperación que el acusado haya brindado hasta ese momento.

Un primer operativo para capturarlo terminó en liberación en 2019

El Ratón fue detenido por primera vez el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en un operativo de autoridades mexicanas que derivó en un enfrentamiento armado conocido como “El Culiacanazo”. Integrantes del Cártel de Sinaloa rodearon la vivienda, bloquearon calles con vehículos incendiados, liberaron a 51 reclusos del penal de Aguaruto y retuvieron a un oficial y cuatro soldados como rehenes.

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Ovidio en su primer captura y posterior liberación. Crédito: REUTERS

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la cancelación del operativo y la liberación de Ovidio para “salvar vidas” ante la violencia desatada en la ciudad. El operativo dejó un saldo de ocho personas muertas, dieciséis heridas y decenas de vehículos militares dañados por impactos de bala.

Presunta foto de un enfrentamiento durante el Culiacanazo. Crédito: especial

La captura definitiva ocurrió el 5 de enero de 2023, también en Culiacán, en la localidad de Jesús María, mediante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Tras su detención, “El Ratón” fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, para después ingresar al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

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El 14 de septiembre de 2023, un día antes de su extradición, Guzmán López fue sacado en helicóptero del Altiplano y llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la Fiscalía General de la República, adscritos a Interpol, lo entregaron a las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó su entrega el 14 de septiembre, un día antes de concretarse. La extradición se consumó el 15 de septiembre de 2023.

Ovidio ya no aparece en el registro del Buró de Prisiones de Estados Unidos

Al llegar a Estados Unidos, Guzmán López quedó detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Ese esquema cambió por primera vez el 23 de julio de 2024, dos días antes del secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada, cuando el registro del Buró dejó de mostrarlo bajo su custodia y fue dado de alta en el programa de testigos protegidos.

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A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no esta dentro de una prisión ni se conoce su paradero

Tres días después de declararse culpable, el 14 de julio de 2025, Guzmán López volvió a salir del registro público del Buró Federal de Prisiones. Desde entonces no figura en la base de datos pública de la institución y permanece bajo custodia en una ubicación reservada, dentro de un programa de protección para testigos colaboradores administrado por el Servicio de Alguaciles Federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en julio de 2025 que Ovidio “no está libre” y permanece bajo custodia.

“Sigue bajo custodia y en prisión. Fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo el tratado de extradición”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

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García Harfuch indicó también que “El Ratón” mantiene pendientes con la justicia mexicana. “Los delitos por los que se extradita son aquellos cometidos en Estados Unidos o que afectan directamente a ese país. Eso no significa que no enfrenten cargos en México. Ovidio tiene una orden de aprehensión aquí, al igual que otros objetivos prioritarios”, señaló. Para que pueda ser juzgado en territorio nacional, el gobierno federal deberá solicitar su repatriación una vez que concluya el juicio en Estados Unidos.

Según información del Departamento de Justicia de EEUU, los tres hermanos de Ovidio —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López— también fueron acusados de narcotráfico en acusaciones formales en Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López fue arrestado en 2024 junto con El Mayo y permanece detenido sin derecho a fianza; se declaró culpable de los cargos en el Distrito Norte de Illinois.

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar no se encuentran bajo custodia, con órdenes de arresto vigentes en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de Nueva York. Los hermanos son señalados como líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, quienes mantienen una disputa por el control de la organización contra Los Mayos, comandados por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Estado de Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto y condena.