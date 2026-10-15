La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

El ataque armado por el que fueron declarados responsables ocurrió el pasado 16 de marzo de 2025. Crédito: FGJCDMX

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Diego “N” y Abdiel “N”, identificados como integrantes de “La Familia Michoacana”, fueron sentenciados a penas de hasta 71 años de prisión por el homicidio calificado de tres personas en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. La resolución, dictada el pasado 6 de octubre de 2026, cerró un proceso judicial que inició hace poco más de un año y medio, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a ambos hombres tras una persecución.

Diego “N” recibió una condena de 47 años y seis meses de prisión por el homicidio de dos de las víctimas, mientras que Abdiel “N” fue sentenciado a 71 años y tres meses por el homicidio de tres personas. Aunque el tribunal le impuso esa condena a Abdiel, por ley solo podrá cumplir hasta 70 años en prisión, de acuerdo con el artículo 33 del Código Penal de la Ciudad de México.

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La agresión ocurrió el 16 de marzo de 2025 en la calle González Ortega

Los hechos se registraron la tarde del 16 de marzo de 2025. Aquel día, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico alertaron a oficiales de la SSC sobre dos personas heridas por disparos de arma de fuego en la calle González Ortega, colonia Morelos. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas en el rostro y sin signos vitales, además de a otro hombre lesionado.

Elementos de la SSC-CDMX respondieron a un llamado por una balacera. (X/@Denuncia_Vca)

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y confirmaron el deceso del primer hombre, por lo que la zona fue acordonada y se requirieron los servicios periciales. El segundo herido, un joven de 19 años, fue trasladado por sus familiares a un hospital, donde murió poco después a consecuencia de las heridas que sufrió.

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Mientras los peritos trabajaban en la escena, otros policías que llegaron en apoyo iniciaron la persecución de los responsables. Durante la huida, Abdiel “N” disparó contra un vendedor de comida que se encontraba en el cruce del Eje 1 Norte y la calle González Ortega, quien también fue diagnosticado sin signos vitales. Con ese tercer ataque se completó el saldo de tres muertes que después acreditó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) durante el juicio.

Detenidos de la balacera en la colonia Morelos. (X/@c4jimenez)

Los oficiales lograron detener a uno de los sentenciados, a quien tras una revisión de seguridad, le hallaron un arma de fuego corta con un cargador y nueve cartuchos útiles. El segundo responsable fue interceptado cuando intentaba ingresar a una unidad habitacional sobre el Eje 1 Norte; a él le aseguraron otra arma corta con cuatro cartuchos útiles y dos percutidos.

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En el área común del mismo inmueble, los policías detuvieron además a tres hombres que rellenaban cuatro recipientes de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana; dos de ellos portaban chalecos balísticos. En total, el operativo del 16 de marzo de 2025 dejó cinco personas detenidas. Solo dos de ellos enfrentaron después el proceso por homicidio.

La FGJCDMX identificó en un comunicado compartido este 14 de octubre a Diego “N” y Abdiel “N” como integrantes de “La Familia Michoacana”, sin precisar el rol que ocupaban dentro de la organización.

La vinculación a proceso se dictó cinco días después de la detención

Con los detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, la FGJCDMX realizó entrevistas, analizó videograbaciones del lugar de los hechos y obtuvo dictámenes periciales para esclarecer la mecánica del ataque y establecer la participación de cada imputado. Con esos datos de prueba reunidos, el 21 de marzo de 2025 el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Diego “N” y Abdiel “N”.

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Posteriormente, durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas periciales en balística y química forense. Los peritos identificaron residuos recientes de pólvora en las armas aseguradas a ambos acusados y determinaron que los casquillos localizados en la escena correspondían a disparos realizados con esas mismas armas.

Los especialistas también identificaron los calibres utilizados en el ataque y localizaron rastros de sangre mediante pruebas periciales adicionales. Estos resultados, en conjunto, contribuyeron a acreditar la responsabilidad penal de los dos sentenciados ante el juez.

Las condenas incluyeron el pago de indemnizaciones por cada víctima

El pasado 6 de octubre de 2026, un juez dictó las sentencias contra ambos hombres tras valorar el conjunto de pruebas presentadas durante el juicio oral. Además de la pena de prisión, Abdiel “N” fue condenado al pago de un millón 394 mil pesos por concepto de indemnización material y 6 mil 788 pesos con 40 centavos por gastos funerarios, por cada una de las tres víctimas que le correspondieron.

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Diego “N” recibió la misma obligación de pago por cada una de las dos víctimas de su causa, de acuerdo con la resolución judicial. En ambos casos, las cantidades se fijaron de manera individual por cada persona fallecida, sin que se tratara de un monto conjunto.

Las sentencias fueron dictadas el pasado 6 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de la reparación del daño moral, quedaron a salvo los derechos de las víctimas indirectas para solicitar, durante la etapa de ejecución de sentencia, que se determine el monto correspondiente a ese concepto, el cual no quedó fijado en la sentencia inicial.

La FGJCDMX señaló tras obtener las sentencias que el caso se enmarca en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, cuyas prioridades incluyeron fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público, combatir la impunidad en delitos de alto impacto y avanzar en la reparación del daño a las víctimas de homicidios vinculados a grupos delictivos que operan en la capital del país.

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