Sigue la violencia en Escuinapa: asesinan al exlíder ganadero “Pancho Salcido” frente a negocio familiar

Reportes preliminares señalan que la víctima llegó al negocio acompañado de una menor, quien no resultó herida. Crédito: Redes sociales

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El municipio de Escuinapa, ubicado en el estado de Sinaloa, acumuló este miércoles 14 de octubre otro homicidio en una cadena de ataques que alcanzó a funcionarios y figuras de la vida local. Francisco Alberto Salcido Rivera, exdirigente de la Asociación Ganadera Local, conocido en la zona como “Pancho Salcido”, fue asesinado a balazos frente a un negocio de su familia, en la cabecera municipal.

El crimen ocurre dos días después del asesinato de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil, y se agregó a los homicidios de una empleada del Ayuntamiento y dos mandos de Seguridad Pública registrados durante 2026.

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Pancho Salcido fue atacado al llegar a un negocio de su familia

Francisco Alberto Salcido Rivera llegó durante la mañana a un negocio de frutas y verduras propiedad de su esposa, según reportes de medios locales. El establecimiento se ubica en la calle Severiano Moreno, entre Francisco Pérez y Centenario, cerca de las instalaciones del DIF Municipal.

De acuerdo con las primeras versiones, el exlíder ganadero viajaba en una camioneta acompañado por una menor de edad. Hombres armados lo atacaron después de que descendió del vehículo.

La agresión se registró alrededor de las 11:00 horas. El ataque ocurrió en una zona cercana a comercios, una tienda de conveniencia y una guardería, por lo que varias personas escucharon las detonaciones y solicitaron apoyo de las corporaciones de emergencia.

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Salcido Rivera había encabezado la Asociación Ganadera Local de Escuinapa. En los primeros reportes fue identificado también por el apodo de “Pancho Salcido”.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar luego del reporte de una balacera en el Centro de Escuinapa. Los paramédicos revisaron a Pancho Salcido y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Reportes difundidos desde el municipio señalaron que una mujer fue llevada a una institución médica para recibir atención por una crisis nerviosa. Las autoridades no habían detallado públicamente su identidad ni su estado de salud.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegaron a la zona para acordonar el perímetro. Agentes investigadores y peritos de la Fiscalía de Sinaloa realizaron las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Tras la agresión, medios locales señalaron que la menor que acompañaba a “Pancho Salcido” resultó ilesa.

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El ataque siguió al asesinato del coordinador de Protección Civil

La muerte de Salcido Rivera ocurre después del homicidio de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa. El funcionario fue asesinado la tarde del domingo 11 de octubre en calles de la cabecera municipal.

López Bibriesca realizaba labores relacionadas con las medidas preventivas ante el acercamiento del huracán Simon. Horas antes del ataque, recorrió zonas del valle junto con el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Durante esa jornada, ambos revisaron albergues habilitados en Teacapán e Isla del Bosque, además de varias colonias del municipio. El funcionario también participaba en la organización de vehículos para movilizar a personas hacia refugios temporales en caso de ser necesario.

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Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS

Después de esas actividades, López Bibriesca se trasladaba en un vehículo particular por la calle Francisco Pérez, entre 16 de Septiembre y Melchor Ocampo. Hombres armados lo interceptaron y le dispararon.

Reportes preliminares señalaron que el coordinador intentó alejarse del automóvil a pie después de los primeros disparos. Los agresores lo persiguieron y continuaron accionando sus armas hasta que quedó tendido sobre la vía pública.

Paramédicos llegaron al sitio y confirmaron su muerte. En la escena fueron localizados casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros.

López Bibriesca portaba el uniforme de Protección Civil al momento de ser asesinado. Había asumido la titularidad de la coordinación municipal en julio y su nombramiento fue formalizado el 3 de agosto.

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El alcalde Díaz Simental informó que no tenía conocimiento de amenazas previas contra el funcionario. Hasta ese momento, las autoridades no habían reportado detenciones ni establecido el móvil del homicidio.

Tampoco se confirmó que el ataque estuviera relacionado con las funciones de López Bibriesca como responsable de Protección Civil. La Fiscalía de Sinaloa inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Los homicidios contra personal municipal comenzaron en marzo

La violencia en Escuinapa ya había dejado otras víctimas vinculadas con el gobierno municipal. El 3 de septiembre fue asesinada Carolina Irasema Beltrán Romero, empleada del Ayuntamiento y maestra de educación especial.

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Beltrán Romero salía de su domicilio rumbo a su trabajo cuando hombres armados la atacaron en el cruce de las calles Hidalgo y Mexica, en la colonia Centro. La mujer intentó resguardarse dentro de la cochera de su vivienda.

La víctima fue alcanzada por los disparos y quedó dentro de un Nissan March rojo. Elementos de la Policía Municipal y del Ejército acordonaron la zona para permitir el trabajo de la Fiscalía de Sinaloa.

El ataque contra Carolina Beltrán fue realizado por hombres armados el 3 de septiembre. Crédito: Redes Sociales

Horas después de ese homicidio, el Ayuntamiento anunció la cancelación de los festejos públicos por el 111 aniversario de la municipalización de Escuinapa. El acuerdo fue comunicado como una decisión tomada por “causas de fuerza mayor”.

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La suspensión incluyó actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. La conmemoración quedó limitada a un acto cívico interno con autoridades municipales y el Cabildo.

El asesinato de Beltrán Romero ocurrió pocos días después de la localización sin vida de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal. La corporación confirmó el fallecimiento del funcionario el 31 de agosto.

Zazueta Páez había recibido su nombramiento el 3 de agosto. En esa misma fecha se formalizó el cargo de López Bibriesca como titular de Protección Civil, por lo que ambos funcionarios fueron asesinados semanas después de asumir responsabilidades municipales.

Además, el 31 de marzo de este 2026 fue asesinado Esteban Gutiérrez Mazariegos, subdirector operativo de Seguridad Pública. El mando viajaba con otros elementos cuando dos unidades oficiales fueron emboscadas en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

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Una de las unidades logró salir del sitio con un policía herido. Gutiérrez Mazariegos, su escolta y dos agentes más fueron encontrados sin vida dentro del vehículo que recibió la mayor cantidad de disparos.

Cabe señalar que los asesinatos de Salcido Rivera, López Bibriesca, Beltrán Romero, Zazueta Páez y Gutiérrez Mazariegos son investigados como hechos distintos por la Fiscalía de Sinaloa.