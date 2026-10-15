Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejercito en Tabasco. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de ocho personas detenidas en Tabasco junto con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y más de 50 kilos de droga. Erick, Alexis, Ximena, Axel, Jostin, María, Jenifer y Asmidael, todos identificados con la reserva “N”, enfrentan distintos cargos federales según su participación en los hechos.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tabasco, obtuvo la resolución judicial en contra de los ocho señalados.

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Los delitos imputados a cada grupo de detenidos

La vinculación a proceso diferenció responsabilidades según el perfil de cada detenido. Erick, Alexis y Axel enfrentan cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delito contemplado en la legislación federal en materia de armas.

Jostin y Asmidael fueron vinculados por el mismo delito, pero bajo modalidades y agravantes que elevan la gravedad del hecho. La fiscalía precisó que estas agravantes se configuran cuando se portan dos o más armas, o bien, cuando el ilícito es cometido por integrantes de un grupo de personas.

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Por separado, Erick, Alexis, Axel, Ximena, María y Jenifer deberán responder por el delito contra la salud en su hipótesis de transporte de clorhidrato de metanfetamina y marihuana. Erick, Alexis y Axel enfrentan así una doble imputación, mientras que Ximena, María y Jenifer solo fueron vinculadas por el delito contra la salud.

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La vinculación a proceso implica que un juez consideró que existen datos suficientes para establecer que se cometió un hecho delictivo y que existe probabilidad de que los imputados participaron en él. En este caso, ocho personas detenidas en Tabasco junto con armamento y droga quedaron sujetas a proceso penal federal por delitos que incluyen portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y transporte de estupefacientes.

Operativo en el periférico Carlos Pellicer Cámara

Las ocho personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco. El operativo se desarrolló sobre el periférico Carlos Pellicer Cámara, en la colonia Plutarco Elías Calles, municipio de Centro.

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En ese punto de la entidad, las autoridades estatales aseguraron la totalidad de los indicios que posteriormente sustentaron la carpeta de investigación integrada por el MPF adscrito a la FECOR.

El arsenal y la droga asegurados en la detención

Durante el operativo, los elementos de seguridad confiscaron cinco armas de fuego junto con cinco cargadores y 75 cartuchos útiles. Este armamento fue el que derivó en los cargos por portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En materia de narcóticos, el decomiso incluyó aproximadamente 49 kilos 369 gramos 800 miligramos de marihuana y ocho kilos 814 gramos 300 miligramos de clorhidrato de metanfetamina. La suma de ambas sustancias supera los 58 kilos de droga asegurada en el operativo.

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Las autoridades también aseguraron dos vehículos vinculados a la detención de los ocho señalados.

Tanto las armas, los cartuchos, los cargadores, la droga y los dos vehículos quedaron registrados como indicios dentro de la carpeta de investigación que dio origen al proceso penal.

Identificación de los ocho procesados

Los ocho imputados fueron identificados como Erick “N”, Alexis “N”, Ximena “N”, Axel “N”, Jostin “N”, María “N”, Jenifer “N” y Asmidael “N”. La fiscalía mantiene reservados sus apellidos conforme al protocolo habitual en este tipo de comunicados oficiales.

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El caso quedó bajo seguimiento de la FECOR en Tabasco, instancia encargada de las investigaciones federales en la entidad, después de que el MPF obtuviera la resolución de vinculación a proceso para los ocho señalados por los delitos descritos.

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