Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial

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Odette Rosas, de 18 años, y Abigail Herrera, de 19, fueron asesinadas a balazos durante la madrugada del 16 de septiembre en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de salir de una fiesta en la zona de Tepito. Un reporte del periodista Carlos Jiménez señala que una de las jóvenes era señalada por integrantes de la Anti Unión de intentar vincularlos con la Unión Tepito.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del miércoles, en el contexto de los festejos por el Grito de Independencia, cuando las jóvenes se encontraban en las inmediaciones del Mercado 14 de Tepito, en el cruce de Rinconada y Toltecas.

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De acuerdo con la información difundida inicialmente sobre el caso, ambas mujeres habían estado conviviendo en una fiesta y alrededor de las 3:00 de la madrugada salieron del domicilio donde se encontraban para dirigirse a otro punto.

Fue entonces cuando, según los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta les dispararon.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías atendieron el reporte de dos mujeres lesionadas por disparos de arma de fuego en la zona. Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes determinaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

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Según un reporte de Carlos Jiménez, una de las jóvenes era señalada por integrantes de la Anti Unión de intentar relacionarlos con la Unión Tepito. (X @c4jimenez)

Una de las jóvenes era señalada por la Anti Unión

El móvil del doble homicidio todavía es investigado por las autoridades capitalinas. Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez, en información difundida en sus redes sociales, señaló que Odette Rosas era identificada como novia de un integrante de la Anti Unión.

De acuerdo con esa versión, la joven y su amiga Abigail habrían sido señaladas por integrantes de ese grupo criminal como “traidoras”. Jiménez indicó que la Anti Unión acusaba a Odette de intentar ponerlos en contacto o relacionarlos con integrantes de la Unión Tepito.

El reporte también señala que ambas jóvenes fueron atacadas después de abandonar una reunión. Las imágenes compartidas por Jiménez muestran fotografías de las víctimas y un mensaje atribuido a un conocido de una de ellas, quien se despidió de la joven a través de redes sociales.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal.

La zona donde fueron asesinadas las jóvenes fue acordonada por autoridades capitalinas para realizar los primeros peritajes. (X @c4jimenez)

El doble homicidio ocurrió en una zona donde históricamente se han registrado disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo, extorsión y otras actividades ilícitas. Información difundida previamente sobre la violencia en la colonia Morelos ha relacionado esos conflictos con organizaciones como la Unión Tepito y la Anti Unión.

Fiscalía y SSC buscan a los responsables

Después de la agresión, familiares de las jóvenes llegaron al sitio al escuchar las detonaciones. Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las investigaciones.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y policías de investigación realizaron los primeros peritajes. Los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Servicio Médico Forense.

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La SSC informó que sus elementos realizan el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los posibles responsables del ataque.

El doble asesinato ocurrió en una zona de Tepito que, horas después, permanecía bajo vigilancia de elementos de la SSC y la Guardia Nacional.

La agresión contra Odette y Abigail se suma así a los hechos violentos registrados en la colonia Morelos, mientras la autoridad capitalina busca establecer quién ordenó y ejecutó el ataque, así como determinar si el doble homicidio estuvo relacionado con una disputa entre grupos criminales o con las acusaciones que, según el reporte de Carlos Jiménez, pesaban sobre una de las jóvenes.

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Por ahora, la investigación continúa y no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este doble homicidio.