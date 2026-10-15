Capturan a "El Wicho", operador de Los Rugrats y ligado a Los Mayos, en Mazatlán: es buscado por EEUU. Defensa

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José Luis “N”, alias “Wicho”, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, como parte de una operación contra el crimen organizado en la región. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el hombre es operador financiero y logístico de la organización delictiva “Los Rugrats”, afín a la facción de “Mayo Zambada” dentro del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado difundido el 14 de octubre, la detención se concretó un día antes, el 13 de octubre, en la sindicatura de Villa Unión, dentro del municipio de Mazatlán. “Wicho” es además requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de posesión de cocaína con intención de distribución.

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Operativo en Mazatlán

La detención fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena. Con esa información, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano ejecutaron la acción en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Capturan en Mazatlán a "El Wicho": el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU. Especial

El comunicado precisa que la captura ocurrió en flagrancia delictiva el pasado 13 de octubre, en la sindicatura de Villa Unión, dentro del municipio de Mazatlán.

Las autoridades mexicanas lo señalan como operador financiero y logístico de “Los Rugrats” y lo vinculan con un requerimiento judicial de Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Según el comunicado de la Sedena, “Wicho” operaba bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Páez Pereda , conocido como “Carlitos Rugrats” y lider la facción armada “Los Rugrats”, afines a Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”.

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Aseguramientos y proceso judicial de “Wicho”

Durante el operativo en Villa Unión, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron a “Wicho” un arma larga, 30 cartuchos, un cargador, 206 dosis de fentanilo, un vehículo, dos bicicletas y dinero en efectivo. El detenido, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán.

Capturan en Mazatlán a "El Wicho": el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU. Especial

La dependencia continuará con las investigaciones y las diligencias periciales necesarias para determinar la situación jurídica de José Luis “N”.

Acusación en Estados Unidos contra el liderazgo de “Los Rugrats”

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California reveló el 7 de julio de 2026 una acusación formal contra Carlos Paez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, a quien describe como lugarteniente de alto rango y líder de “Los Rugrats”, definida en ese documento como un ala violenta del Cártel de Sinaloa.

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Según la Fiscalía estadounidense, Páez Pereda dirige una red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción “Mayo Zambada” del Cártel de Sinaloa. El documento también lo señala como responsable del transporte de droga desde Sinaloa hacia Tijuana para su posterior importación a Estados Unidos.

Los cargos contra Páez Pereda

El caso, registrado bajo el número 26cr1044-DMS, imputa a Páez Pereda por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua, conspiración internacional para distribuir e importar sustancias controladas, y conspiración para lavado de dinero.

Varios de esos cargos contemplan penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de entre 10 y 20 años de prisión, además de multas que van desde 250 mil hasta 20 millones de dólares.

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Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra el presunto líder de "Los Rugrats" este 7 de julio. Crédito: DOJ

El documento judicial indica que, durante la última década, Páez Pereda importó decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, además de lavar cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico. En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo designó como uno de los principales narcotraficantes.

La Fiscalía también lo vincula con el conflicto entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa, al señalar que proporcionó combatientes, armas, logística y dinero a la primera de esas facciones.

“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”, declaró el fiscal federal Adam Gordon en el comunicado del Distrito Sur de California.

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El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, Mark Remily, señaló que “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que se extiende hasta Estados Unidos, junto con un flujo incesante de drogas letales hacia nuestras comunidades”.