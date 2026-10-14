Queda en libertad “La Rana”, miembro de los Zetas implicado en el incendio del Casino Royale de Monterrey

Casino Royale (Foto: Cuartoscuro)

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Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, abandonó la prisión donde cumplía una sentencia de 15 años por el ataque al Casino Royale de Monterrey. Un juez federal confirmó que, de los dos integrantes de Los Zetas cuya libertad había sido ordenada, solo él recuperó su libertad.

Montoya Chávez salió del Centro Federal de Reinserción Social Número 14, con sede en Gómez Palacio, Durango, donde se encontraba recluido, aunque los primeros reportes lo señalaban en el penal federal número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.

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La liberación confirmada y la situación de “El Voltaje”

José Alberto Loera Rodríguez, conocido como “El Voltaje”, continúa recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato. Según se informó, enfrenta las causas penales 203/2011, antes 70/2012, antes 123/2012, radicadas en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Nuevo León.

La liberación de “La Rana” responde a una orden judicial dictada hace unos días que benefició a ambos sentenciados por el incendio del Casino Royale de 2011, un ataque que dejó 52 personas muertas. Sin embargo, solo Montoya Chávez quedó efectivamente en libertad, mientras su cómplice sigue preso por procesos judiciales distintos al que motivó la resolución.

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Casino Royale (Foto: Cuartoscuro)

Ante esta situación, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó al juzgado de origen localizar al liberado para que proporcione un medio de comunicación. El objetivo es que pueda ser notificado de los acuerdos que se emitan mientras enfrenta su sentencia en libertad.

El origen de la orden judicial

La libertad fue concedida bajo protesta a partir de los últimos minutos del pasado 4 de octubre, única y exclusivamente por lo que corresponde a la causa penal 162/2011. En ese expediente se acusó a más de una docena de miembros de Los Zetas por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Ambos hombres fueron condenados a 15 años de prisión dentro de esa causa. Según registros judiciales, a cada uno se le impuso además una multa de 370.578 pesos.

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De acuerdo con registros judiciales citados por distintos medios, la jueza federal que emitió la resolución fue identificada como Mabel Cortés Navarrete. La figura de libertad bajo protesta implica que el sentenciado se compromete a presentarse ante el tribunal cuando sea requerido, y puede aplicarse cuando ya se cumplió la pena de primera instancia mientras está pendiente una apelación.

Reacción de las familias de las víctimas

Tras darse a conocer la orden de libertad, familiares de las víctimas del Casino Royale solicitaron una reunión con autoridades para que se aclararan sus alcances. La vocera de los deudos, Samara Pérez Muñiz, informó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) les confirmó, en un encuentro con el fiscal general, Javier Flores Saldívar, que uno de los dos sentenciados ya había dejado la prisión donde purgaba su condena.

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MONTERREY, NUEVO LEÓN, 25AGOSTO2021.- Familiares de víctimas del ataque al Casino Royale, donde murieron 52 personas, se reunieron en conmemoración del décimo aniversario donde colocaron flores y pintaron sus manos en el muro exterior exigiendo justicia para los deudos y sus familias. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Pérez Muñiz indicó que en esa reunión se enteraron de la liberación de “La Rana”, pero sin mayores detalles, porque su caso fue llevado por la autoridad federal. “Nada más nos refieren delitos federales y que cumplió una sentencia de 15 años”, señaló la vocera.

Pérez Muñiz también solicitó medidas de protección, una petición que hasta el momento permanece sin resolución.

El ataque de 2011 y la detención de los sentenciados

Un comando de Los Zetas incendió el Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, tras una represalia por la negativa del establecimiento a pagar una cuota de extorsión.

El atentado se registró a las 15:00 horas, cuando un comando armado llegó al establecimiento, ubicado en la avenida San Jerónimo de Monterrey, a bordo de varias camionetas con bidones de gasolina.

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Los sicarios rociaron el combustible en la entrada del inmueble, donde había aproximadamente 150 personas, y le prendieron fuego. El grupo armado bloqueó los accesos del lugar, lo que impidió la salida de las víctimas atrapadas en el interior. El ataque dejó 52 personas muertas, entre ellas dos mujeres embarazadas.

Integrantes de los Zetas asesinaron a 52 personas que se encontraban en un casino (Foto: Cuartoscuro)

Entre 13 y 16 integrantes de Los Zetas participaron en el operativo, de acuerdo con las investigaciones posteriores. El ataque se registró durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), en la época más álgida de la lucha del Gobierno federal contra el crimen organizado.

Los propietarios del establecimiento, entre ellos Raúl Rocha Cantú, no habían cubierto una cuota de extorsión exigida por Los Zetas. Según su propio relato, el grupo criminal le exigió desde meses antes el pago de 50 mil dólares en efectivo, monto que después se incrementó a 140 mil dólares ante su negativa a pagar.

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Tras el atentado, Rocha Cantú salió del país ante las sospechas que surgieron por irregularidades en la operación del Casino Royale.

En julio de 2025, Baltasar Sauceda Estrada, “El Mataperros”, señalado como autor intelectual del ataque, recibió una condena de 135 años de prisión. Ese mismo proceso incluyó a Héctor Javier Montoya Chávez, “La Rana”, y José Alberto Loera Rodríguez, “El Voltaje”, sentenciados a 15 años cada uno por delincuencia organizada y secuestro.

El señalamiento previo de “El Voltaje” como líder de Los Zetas

Un mes antes de esa detención, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había presentado a cuatro personas que identificó como presuntos líderes de Los Zetas relacionados con el ataque al casino. Entre ellos se encontraba José Alberto Loera Rodríguez.

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Voltaje Negro debutó como luchador bajo el nombre de Power Ranger y consolidó su carrera en la escena independiente del norte de México. (Aranza Estrada/Infobae México)

En esa presentación, Loera fue colocado junto a Francisco Medina Mejía, Baltasar Sauceda Estrada y Roberto Carlos López Castro como uno de los cuatro presuntos dirigentes vinculados con el ataque. En ese momento, la PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permitiera su captura.