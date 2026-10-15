Caen 3 miembros del "Grupo operativo 666" tras un enfrentamiento armado en Oaxaca: dos elementos policiales resultaron heridos, @FISCALIA_GobOax

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a tres presuntos generadores de violencia luego de ejecutar tres cateos simultáneos en el municipio de San Miguel Panixtlahuaca, en la región de la Costa. La acción se realizó este miércoles como parte de un despliegue táctico que buscaba localizar y asegurar narcóticos en la zona.

Durante el operativo, las fuerzas del orden enfrentaron una agresión armada al intentar ingresar a uno de los domicilios intervenidos. Como resultado, dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones resultaron heridos y se logró asegurar un arsenal que fue integrado a la carpeta de investigación correspondiente.

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Operativo con tres cateos simultáneos en San Miguel Panixtlahuaca

El despliegue fue encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con personal procedente de la capital del estado, la Comandancia General y las comandancias locales de Alto Impacto, Río Grande, Nopala y Juquila.

La acción contó con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, como parte de una coordinación interinstitucional para combatir la criminalidad en la región.

El objetivo principal del operativo era la búsqueda, localización y aseguramiento de narcóticos en los tres inmuebles señalados.

Enfrentamiento armado durante los cateos

Al intentar ingresar a uno de los domicilios intervenidos, los agentes fueron recibidos desde el interior con ráfagas de disparos de armas de fuego de grueso calibre.

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Las manos de una persona detenida permanecen entrelazadas y sujetas por esposas metálicas tras los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajos previos de inteligencia de la FGEO habían advertido que uno de los objetivos contaba con entrenamiento táctico en el manejo de armamento. Ante la amenaza, los agentes investigadores repelieron la agresión para neutralizar el peligro.

Saldo de heridos y daños materiales

Dos elementos de la AEI resultaron con heridas superficiales producidas por el rebote de esquirlas durante el intercambio de disparos.

Las lesiones no ponen en riesgo la vida de los agentes, quienes ya reciben atención médica, según informó la Fiscalía.

Un vehículo oficial utilizado durante el operativo también presentó daños por los impactos recibidos en el enfrentamiento.

Detenidos y su presunta pertenencia al Grupo Operativo 666

La Fiscalía logró la detención de los tres individuos identificados como Francisco “N”, Manuel “N” e Ignacio “N”.

Caen 3 miembros del "Grupo operativo 666" tras un enfrentamiento armado en Oaxaca: dos elementos policiales resultaron heridos, @FISCALIA_GobOax

De acuerdo con las indagatorias, los imputados formarían parte del grupo delictivo autodenominado “Grupo Operativo 666”, al cual se le investiga por su presunta participación en actividades de cobro de piso, extorsión, venta de drogas, tráfico de armas y sicariato en la zona de la Costa.

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Aseguramiento de armas y drogas

Como resultado de las diligencias en los tres inmuebles cateados, la FGEO logró el aseguramiento de drogas y de un arsenal integrado por armas largas y cortas, además de diversos cartuchos útiles de diferentes calibres.

Todo el material asegurado fue incorporado a la carpeta de investigación correspondiente para continuar con las indagatorias sobre las actividades del grupo delictivo señalado.

El Fiscal General del Estado de Oaxaca expresó su solidaridad y respaldo a los agentes lesionados para su recuperación, y emitió un reconocimiento público a su labor y compromiso en el cumplimiento del deber.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que continuará actuando con inteligencia operativa para desarticular a los grupos criminales que operan en la región de la Costa.

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El panorama del crimen organizado en la Costa de Oaxaca

La región de la Costa oaxaqueña concentra la presencia de varias estructuras criminales, de acuerdo con reportes recientes sobre la zona. Entre ellas destaca la célula conocida como “Los Rusos”, con presencia en al menos 15 municipios de Guerrero y actividades extendidas hacia localidades oaxaqueñas colindantes.

El Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó a finales de agosto que un operativo conjunto de la Fiscalía, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal permitió neutralizar a cuatro objetivos de esa célula en la zona limítrofe con Guerrero, entre ellos su líder regional, identificado como “El 09” o “El Gordo”, y su jefe de escoltas, alias “Arracadas”.

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Caso Zona Divas: dan 30 años de cárcel a Juan Carlos Benavides por trata y explotación sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa organización se le atribuyen delitos de narcomenudeo, secuestro, portación ilegal de armas, homicidio doloso y trasiego de droga, además de la ejecución de tres personas registrada dos semanas antes en la región de Amuzgos.

La Costa también registra la presencia del autodenominado “Cártel de la Costa”, encabezado por Ricardo Estévez Colmenares, alias “El Bogar”. La Fiscalía ha señalado un presunto vínculo entre esta célula y la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), orientado al cobro de piso y la expansión territorial de ambas estructuras.