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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

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12:57 hsHoy

Se queda en prisión médico acusado por la muerte de pacientes tras aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Un juez de control de Hermosillo, en Sonora, dictó prisión preventiva justificada contra Maximiano “N”, acusado de homicidio con responsabilidad médica por la muerte de un paciente tras administrarle sueros y otras sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular. El imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia inicial se desarrolló luego de que el Ministerio Público formulara imputación en contra de Maximiano por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica. La fiscalía expuso ante el juez los datos de prueba recabados y solicitó tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar, peticiones que fueron otorgadas.

Médico sueros vitaminados en Sonora
Foto: Fiscalía de Sonora

Según los datos de investigación presentados por el Ministerio Público, el caso se relaciona con una posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias. El imputado indicó y aplicó a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito de salud y falleció el 2 de abril. La causa de muerte fue insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple, de acuerdo con la fiscalía.

La defensa de Maximiano solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Con base en ese pedido, el juez fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, que se desarrollará mediante sala virtual.

12:43 hsHoy

Con camioneta de casi 4 millones de pesos, así se paseaba “El Tanque” del CJNG antes de su captura

El presunto líder regional del CJNG fue ubicado y detenido en Zapopan, Jalisco la noche del lunes

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron la noche del 5 de octubre a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, mientras circulaba a bordo de una Mercedes-Benz Clase G 500 color gris con valor de lista cercano a los cuatro millones de pesos. El presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando visitaba a su familia.

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12:42 hsHoy

Del caso Carlos Manzo a “El Tanque”: en menos de un mes caen 4 objetivos prioritarios en Zapopan

En un rango de tiempo más amplio, en 10 meses van 9 pesos pesados caídos en el municipio jalisciense

Cuatro operadores de alto perfil caen en fraccionamientos de Zapopan entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre. (Gabinete de Seguridad)
Cuatro operadores de alto perfil caen en fraccionamientos de Zapopan entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre. (Gabinete de Seguridad)

Cuatro operadores señalados como piezas de alto valor del crimen organizado cayeron en Zapopan, Jalisco, en menos de 30 días. Entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre de 2026 fueron detenidos Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”; Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”; Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”.

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