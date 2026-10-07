EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

12:57 hs

Se queda en prisión médico acusado por la muerte de pacientes tras aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Un juez de control de Hermosillo, en Sonora, dictó prisión preventiva justificada contra Maximiano “N”, acusado de homicidio con responsabilidad médica por la muerte de un paciente tras administrarle sueros y otras sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular. El imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia inicial se desarrolló luego de que el Ministerio Público formulara imputación en contra de Maximiano por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica. La fiscalía expuso ante el juez los datos de prueba recabados y solicitó tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar, peticiones que fueron otorgadas.

Foto: Fiscalía de Sonora

Según los datos de investigación presentados por el Ministerio Público, el caso se relaciona con una posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias. El imputado indicó y aplicó a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito de salud y falleció el 2 de abril. La causa de muerte fue insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple, de acuerdo con la fiscalía.