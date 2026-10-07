Detienen en Tijuana a “El Serafín”, presunto asesino del policía Óscar Arellano y vinculado al Cártel de Sinaloa

Los tres sujetos fueron detenidos en posesión de armas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y metanfetamina. Crédito: SSBC

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La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) capturó la mañana de este martes 6 de octubre a Jorge Said Salgado Mendoza, de 21 años y conocido como “El Serafín”, junto con otros dos hombres en la colonia Terrazas de San Bernardo de Tijuana. Las autoridades lo señalaron como presunto responsable del homicidio del oficial Óscar Arturo Arellano Moreno, perpetrado el 25 de julio pasado. Según reportes periodísticos, “El Serafín” reconoció ante autoridades su pertenencia al Cártel de Sinaloa, específicamente a una célula integrante de “Los Mayos”.

El arresto se originó a partir de una llamada ciudadana que alertó sobre hombres armados en la zona. Durante la revisión, los agentes confirmaron que Salgado Mendoza arrastraba tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, además de antecedentes por portación de arma y daño en propiedad ajena, de acuerdo con reportes del medio Zeta Tijuana.

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Una denuncia ciudadana llevó a los agentes hasta El Serafín

Un residente de la colonia Terrazas de San Bernardo reportó a elementos de la FESC y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal la presencia de tres hombres armados en la calle Amanecer. La corporación llegó al punto señalado poco después de las 11 de la mañana y encontró a los sospechosos frente a una vivienda.

Uno de ellos, que cargaba un arma larga, buscó refugiarse dentro de la casa, pero los policías lo contuvieron antes de que lograra entrar. Se trataba de “El Serafín”. Tras una revisión, las autoridades localizaron un rifle, un cargador de doble tambor con 40 cartuchos, un cargador adicional con ocho tiros, un chaleco táctico café con la imagen de una calavera y una bolsa con una sustancia blanca granulada compatible con metanfetamina.

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La ficha del Registro Nacional de Detenciones, cargada este mismo martes, describió al detenido con estatura de 1.70 metros, complexión delgada y piel morena clara, vestido con playera y pantalón tipo pants negros. El arresto se concretó a las 11:50 horas.

Las otras dos personas capturadas fueron Jesús González Rodríguez, nacido en Guanajuato en el año 2001, y José de la Cruz Salgado Sotelo, originario de Guerrero y nacido en 1976, con un segundo ingreso a prisión en 2012 por delitos contra la salud.

Los tres, junto con el armamento y la droga, pasaron a certificación médica antes de quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante su declaración inicial, “El Serafín” habría aceptado formar parte del Cártel de Sinaloa y ubicó su posición dentro de la estructura liderada por Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, criminal vínculado con los hermanos Arzate y a su vez con “Los Mayos”. El detenido presuntamente reconoció haber intervenido en más de 35 homicidios a lo largo de su trayectoria delictiva, según el reporte de Zeta Tijuana.

El 500, detenido en Tijuana. Crédito: Especial

El nombre de “El Ranchero” figuró días antes en otra captura de alto perfil. Luis Adán “N”, alias “El 500”, fue detenido el 3 de octubre en Playas de Rosarito. Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México afirmaron que “El 500″ es cercano al “El Ranchero” y se desempeñaba como operador de la célula de los hermanos Arzate García, La Rana y El Aquiles.

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El asesinato del agente Arellano se produjo en julio dentro de un automóvil particular

El crimen que las autoridades atribuyeron a “El Serafín” tuvo lugar el sábado 25 de julio, cuando Óscar Arturo Arellano Moreno recibió varios disparos mientras permanecía dentro de un vehículo particular en la colonia Nuevo Milenio. El ataque también hirió a una mujer que lo acompañaba, cuyo estado se reportó como estable, según la cobertura que Infobae hizo en su momento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron a atender a ambas víctimas, pero el oficial murió en el lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) activó un operativo conjunto con otras corporaciones para dar con los responsables y confirmó que la indagatoria avanzaba en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

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En las primeras horas tras el ataque trascendió que la mujer herida era pareja de Arellano, versión que la SSCBC desmintió posteriormente. Medios locales difundieron de forma extraoficial que los agresores habrían huido a bordo de un Toyota Camry color gris oscuro.

El nombre del agente Arellano ya había circulado meses antes en mantas con amenazas, donde se le señalaba por su presunta participación en el robo de 50 kilos de cocaína.

La OFAC designó a El Ranchero como lugarteniente clave de La Rana en Tijuana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, designó recientemente a Franklin Ernesto Huezo Hernández como uno de los tres principales lugartenientes que sostienen el control de la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado oficial del organismo. La plaza es controlada por los hermanos Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y Rene Arzate García, “La Rana”.

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Los hermanos Arzate, El Aquiles y La Rana, son buscados por EEUU. (Departamento de Justicia de EEUU)

Según el documento, El Aquiles y La Rana han mantenido el dominio de Tijuana durante los últimos quince años mediante violencia, alianzas estratégicas y corrupción policial y política. Un gran jurado federal del Distrito Sur de California los acusó por tráfico de drogas y lavado de dinero en 2014, y en febrero de 2026 el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado anunciaron una acusación complementaria contra los hermanos por cargos de narcoterrorismo, con recompensas de hasta 5 millones de dólares cada uno por información que condujera a su arresto o condena.

El Ranchero, El Gordo Flubber y El Cabezón, líderes criminales en Tijuana para Los Mayos. Crédito: OFAC

El Ranchero, junto con Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”, y Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, conforman la red de lugartenientes que ejecuta la violencia ordenada por La Rana y administra la producción y el transporte de fentanilo a través de Tijuana hacia Estados Unidos, según el comunicado de la OFAC.

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Según EEUU, todos están bajo el control de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, dentro de la facción de “Los Mayos”.