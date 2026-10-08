México

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Autoridades mexicanas identificaron que el total de la moneda estadounidense equivaldría a más de 3.2 millones de pesos

El dinero estaba distribuido en billetes de diferentes denominaciones. Crédito: Gabinete de Seguridad
El dinero estaba distribuido en billetes de diferentes denominaciones. Crédito: Gabinete de Seguridad
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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer este 7 de octubre la detención de una mujer que intentó ingresar a México desde Estados Unidos con 176 mil 640 dólares ocultos en una camioneta KIA Seltos de color gris. El hecho ocurrió en el cruce fronterizo El Chaparral, en Tijuana, Baja California, cuando el vehículo avanzó por el carril destinado a automóviles ligeros, uno de los puntos de mayor flujo vehicular entre ambos países.

El medio Radar Sonora había reportado el caso desde el 3 de octubre, cuatro días antes de que las autoridades federales lo revelaran de forma nacional mediante un comunicado conjunto. Durante ese lapso, la información circuló de manera local sin que la ANAM, la Defensa o la SSPC emitieran un pronunciamiento oficial sobre el hallazgo. Una imagen difundida en redes sociales mostró que la unidad circulaba con placas del estado de Baja California, lo que sugiere que el vehículo estaba registrado en la entidad donde ocurrió la detención.

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Camioneta donde fueron localizados los más de 176 mil dólares. Crédito: Redes Sociales
Camioneta donde fueron localizados los más de 176 mil dólares. Crédito: Redes Sociales

La detención fue resultado de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgos que la ANAM mantiene en los puntos de internación al país, de acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades federales. Durante la inspección del vehículo, realizada con apoyo de un ejemplar canino entrenado para la detección de posibles ilícitos, los agentes localizaron el efectivo oculto dentro de la camioneta, sin que la conductora hubiera declarado el monto que transportaba.

Los agentes contaron 8 mil 674 billetes que sumaron 176 mil 640 dólares

La revisión del vehículo arrojó un total de 8 mil 674 billetes distribuidos en cuatro denominaciones distintas. Se contabilizaron 100 billetes de 10 dólares, 8 mil 462 billetes de 20 dólares, 96 billetes de 50 dólares y 16 billetes de 100 dólares. En conjunto, el monto asegurado equivalió a 176 mil 640 dólares estadounidenses, cifra que las autoridades tradujeron a aproximadamente 3 millones 208 mil 255 pesos mexicanos al tipo de cambio vigente el día de la inspección.

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Dólares asegurados en Tijuana. Crédito: Gabinete de Seguridad
Dólares asegurados en Tijuana. Crédito: Gabinete de Seguridad

La mayor parte del dinero se concentró en billetes de 20 dólares, que por sí solos representaron 8 mil 462 de las 8 mil 674 piezas totales, es decir, más del 97 por ciento del conjunto. Los billetes de 10 dólares ocuparon el segundo lugar en cantidad con 100 unidades, seguidos por los de 50 dólares con 96 piezas y, finalmente, los de 100 dólares con apenas 16 billetes, la denominación menos representada entre el total asegurado.

Esta distribución, con un volumen alto en billetes de baja denominación, resulta relevante para las autoridades aduaneras que investigan patrones de fraccionamiento de efectivo destinados a dificultar su detección durante los cruces fronterizos.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con el dinero asegurado

Al momento de la detención, a la mujer se le informaron sus derechos conforme a la ley, de acuerdo con el procedimiento que las autoridades aplican en este tipo de intervenciones. Después, junto con la totalidad del efectivo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que quedó a cargo de determinar su situación jurídica.

En la localización del efectivo participó un ejemplar canino entrenado. Crédito: Gabinete de Seguridad
En la localización del efectivo participó un ejemplar canino entrenado. Crédito: Gabinete de Seguridad

El Ministerio Público integrará la carpeta de investigación respectiva para esclarecer el origen y el destino de los más de 176 mil dólares, en el marco de la legislación aplicable en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y control de divisas en cruces fronterizos. El caso quedó bajo el resguardo de las autoridades ministeriales tanto en lo relativo a la persona detenida como al efectivo decomisado durante la inspección.

Hasta el momento no se han revelado posibles vínculos de la mujer detenida con algún cártel o grupo criminal. El comunicado oficial emitido este 7 de octubre tampoco reveló su nombre.

La ANAM, la Defensa y la SSPC reiteran su estrategia de inteligencia aduanera

En mensaje oficial tras la difusión de este caso, la ANAM, la Defensa y la SSPC refrendaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de inspección y control, así como las capacidades de inteligencia aduanera, para prevenir y combatir actividades ilícitas vinculadas con el ingreso y salida de mercancías y divisas del país.

Las tres instancias federales enmarcaron la detención dentro de un esquema permanente de operativos en los puntos fronterizos, orientado a reforzar la seguridad nacional y el cumplimiento de la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

El comunicado conjunto no precisó si la mujer detenida cuenta con antecedentes relacionados con el cruce de divisas no declaradas ni si las autoridades identificaron el origen específico de la millonaria suma asegurada en el cruce fronterizo El Chaparral.

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