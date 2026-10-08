Ex policía judicial enfrentará proceso penal casi 30 años después de presuntamente torturar a una mujer. @Fiscalia_Mor

Guardar

Una jueza del estado de Morelos dictó auto de formal prisión contra Vito “N”, ex elemento del grupo antisecuestros de la Policía Judicial, acusado del delito de tortura en perjuicio de una mujer en hechos ocurridos en enero de 1998 en Cuernavaca. La resolución se obtuvo luego de una investigación impulsada por la Fiscalía Regional Metropolitana, dependiente del Ministerio Público.

La audiencia se celebró en el juzgado del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, bajo el sistema tradicional de justicia penal mixta vigente para este tipo de expedientes.

PUBLICIDAD

Qué determinó la jueza y próximos pasos del proceso

Vito “N” seguirá recluido en prisión y cuenta con un plazo de 15 días para ofrecer pruebas a su favor y desechar las acusaciones en su contra. Así lo determinó la jueza al sujetarlo a proceso tras la audiencia realizada hoy.

El ex agente judicial enfrenta la acusación por hechos registrados en enero de 1998, durante una investigación por secuestro en Cuernavaca. El caso se suma al expediente de un ex compañero de corporación, procesado por los mismos hechos.

Previamente, en la audiencia de declaración preparatoria, Vito “N” se reservó su derecho a declarar con base en el artículo 20 de la Constitución. Su abogado defensor solicitó, además, la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para definir su situación jurídica, lo que retrasó la resolución final sobre su proceso.

PUBLICIDAD

Los hechos de 1998 que originaron la acusación

De acuerdo con las indagatorias, en enero de 1998 Vito “N” se desempeñaba como policía judicial dentro del grupo antisecuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado. En ese contexto, participó junto con otros ex agentes judiciales en la privación ilegal de la libertad de una mujer.

La víctima permaneció retenida durante cuatro días, como parte de una investigación por secuestro. Según las indagatorias, Vito “N” y los demás elementos la habrían torturado para que confesara haber participado en ese delito.

Ex policía judicial enfrentará proceso penal casi 30 años después de presuntamente torturar a una mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producto de esa confesión obtenida bajo tortura, la mujer fue sentenciada posteriormente a 30 años de prisión. Recuperó su libertad en febrero de 2023, mediante el beneficio de remisión parcial de la pena.

PUBLICIDAD

A partir de las indagatorias sobre estos hechos, el Ministerio Público determinó la probable responsabilidad de Vito “N” y solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Detención de Vito “N” y participación de la AIC

Vito “N” fue detenido el pasado 1 de octubre, acusado de participar en la privación ilegal de la libertad de la víctima en 1998. La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada en días pasados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Tras la captura, se desarrollaron la audiencia de declaración preparatoria y, posteriormente, la de formal prisión, ambas bajo el sistema tradicional mixto que rige este expediente. En esa segunda audiencia, la jueza resolvió dejarlo en prisión al sujetarlo a proceso.

PUBLICIDAD

El caso paralelo de José Guadalupe “N”

Por los mismos hechos delictivos, José Guadalupe “N”, también ex policía judicial, permanece internado en el Cereso Morelos. Una jueza decretó previamente auto de formal prisión en su contra por el delito de tortura.

José Guadalupe “N” fue detenido el pasado 12 de agosto en la colonia Cuautlixco, en el municipio de Cuautla. Su caso se desprende de la misma investigación que derivó en la orden de aprehensión contra Vito “N”.

Ambos ex agentes judiciales enfrentan procesos independientes por su presunta participación en la tortura de la misma víctima, en hechos vinculados a la investigación por secuestro iniciada en 1998 en Cuernavaca.

PUBLICIDAD

Por qué se dicta un auto de formal prisión y no una vinculación a proceso

La audiencia contra Vito “N” se celebró bajo el anterior sistema tradicional de justicia penal mixta, no bajo el sistema acusatorio que rige actualmente la mayoría de los procesos penales en México.

Por ese motivo, la resolución judicial que define su situación jurídica se denomina auto de formal prisión y no auto de vinculación a proceso, término reservado al sistema acusatorio.

Esta distinción proviene de una reforma constitucional. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó el sistema penal mexicano de uno mixto a uno acusatorio, oral y adversarial. Esa reforma sustituyó la figura del auto de formal prisión, vigente en el país desde la Constitución de 1917, por el auto de vinculación a proceso.

PUBLICIDAD

Ex policía judicial enfrentará proceso penal casi 30 años después de presuntamente torturar a una mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de ese cambio no fue inmediata en todo el país. El propio decreto estableció un plazo máximo de ocho años, que culminó el 18 de junio de 2016, para que todas las entidades federativas adoptaran el sistema acusatorio. Antes de esa fecha límite, cada estado migraba al nuevo esquema en momentos distintos: Morelos, por ejemplo, lo instaló en 2007, antes incluso de la reforma federal, según cita un documento de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta transición explica por qué, en la actualidad, conviven procesos bajo ambos sistemas dentro del mismo estado: los hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio continúan resolviéndose conforme a las reglas procesales vigentes al momento en que se cometió el delito, lo que en este caso corresponde al sistema tradicional mixto y, por tanto, al auto de formal prisión.

PUBLICIDAD

Esta misma figura judicial se aplicó en el caso paralelo de José Guadalupe “N”, el otro ex policía judicial señalado por los mismos hechos, quien también permanece recluido en el Cereso Morelos tras recibir un auto de formal prisión en su contra.