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El Club América no llega en su mejor momento a la fase final del Apertura 2026, pero en Coapa no pierden de vista la exigencia que implica disputar una Liguilla.

Erick Sánchez reconoció que las Águilas atraviesan una racha de cinco encuentros sin ganar, aunque dejó claro que eso no cambia la peligrosidad del equipo cuando comienza la pelea por el campeonato.

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En la antesala del primer enfrentamiento contra Monterrey, el mediocampista azulcrema destacó que la Fiesta Grande representa un escenario diferente al de la temporada regular. Por ello, considera que los resultados recientes no deben marcar el rumbo de la eliminatoria y confía en que el América pueda mostrar otra versión frente a Rayados.

“Somos conscientes de que no hemos ganado en cinco partidos, pero también de que la Liguilla es otro torneo. La Liguilla se juega con otro sabor”, comentó el futbolista.

Erick Sánchez rechaza que América sea favorito ante Rayados

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque reconoció que el conjunto capitalino tiene la responsabilidad de competir por el título, Sánchez evitó colocar a las Águilas por encima de Monterrey. Para el mediocampista, asumir el papel de favorito podría significar restarle importancia al rival, algo que no está dispuesto a hacer.

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El llamado Chiquito sostuvo que el plantel está concentrado en su propio trabajo y en demostrar dentro de la cancha que puede competir ante cualquier adversario.

“Nosotros no lo vemos así, estamos enfocados en hacer nuestras cosas. Estamos conscientes de que, para el equipo que toque enfrentarnos, seremos un rival fuerte, pero en lo personal no me gusta vernos así porque cuando tú te ves como favorito, estás subestimando al otro equipo y no me gusta subestimar a nadie”, indicó.

El trabajo de Guillermo Almada y la exigencia en América

(REUTERS)

Otro de los temas que abordó el mediocampista fue la metodología de Guillermo Almada, entrenador con quien ya había trabajado durante su etapa en Pachuca. Sánchez explicó que conoce la manera de dirigir del uruguayo y considera que sus exigencias buscan potenciar las condiciones de cada futbolista.

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También descartó que esa forma de trabajar represente un desgaste mental para el plantel, aunque reconoció que las circunstancias personales de cada jugador pueden influir en cómo recibe las indicaciones del cuerpo técnico.

“Yo lo conozco, es un técnico que exige mucho, pero lo hace porque sabe de las capacidades y las cualidades que tienes. Busca exprimirte y sacarte lo mejor. No es desgaste mental, pero a lo mejor llega el momento en el que uno no tiene un buen día, viene con ánimo diferente y no está tan receptivo a las cosas, pero yo no considero que sea desgastante”, explicó.

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América confía en la unión del vestidor para afrontar la Liguilla

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Más allá de los cinco partidos sin victoria, Sánchez aseguró que el grupo mantiene la confianza y que existe un buen ambiente entre sus integrantes. El futbolista señaló que se encuentra tranquilo por lo que observa en sus compañeros y recordó que la exigencia de defender los colores del América no cambia de una competencia a otra.

“No me gusta hablar antes de tiempo. Todos somos conscientes de lo que es América, sea en torneo regular o en Liguilla. Yo estoy muy tranquilo por cómo veo a mis compañeros y por la unión que hay”, sentenció.