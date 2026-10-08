Confiscan más de 10 millones de cigarros escondidos entre cajas de vasos de vidrio en la aduana de Lázaro Cárdenas, Semar

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Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Marina) aseguraron más de 10,8 millones de cigarrillos de la marca Marlboro ocultos dentro de un contenedor que, según la documentación oficial, transportaba vasos de vidrio. El hallazgo ocurrió en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento quedó bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras continúa el procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el comunicado conjunto de ambas dependencias.

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Cómo se detectó el cargamento irregular

El operativo se originó a partir de una alerta emitida por los sistemas aduaneros, relacionada con un posible riesgo en materia de propiedad intelectual. A raíz de esa señal, personal de ANAM y Marina dio seguimiento al contenedor desde su arribo al puerto.

Como parte de las acciones coordinadas, se realizó una revisión mediante equipos de inspección no intrusiva. A través de esa tecnología se detectó un patrón de inconsistencia entre el contenido real y la mercancía declarada en los documentos.

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Ante esa discrepancia, las autoridades determinaron realizar una revisión física del contenedor. El procedimiento incluyó una inspección ocular y el apoyo de un binomio canino, que confirmó la presencia de productos distintos a los registrados en los papeles de embarque.

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ANAM y Marina localizaron 10.854.000 cigarrillos Marlboro dentro de un contenedor que, de acuerdo con su etiquetado, debía transportar vasos de vidrio. El hallazgo se originó por una alerta de riesgo en propiedad intelectual y derivó en una inspección física que confirmó la mercancía oculta.

Hallazgo de más de 10 millones de cigarrillos

Durante la apertura del contenedor, los elementos localizaron 882 cajas de cartón que contenían un total de 10.854.000 cigarrillos. Se trata de una cifra que contrasta de forma directa con la carga declarada en los documentos de embarque.

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De los vasos de vidrio que, según esa documentación, debían ocupar la totalidad del contenedor, únicamente se contabilizaron 70 cajas. La diferencia entre lo declarado y lo encontrado motivó que la mercancía fuera registrada como irregular.

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Posible afectación a la propiedad intelectual

Tras el decomiso, ANAM y Marina registraron la información en el sistema correspondiente con el objetivo de notificar al propietario o representante legal de la marca Marlboro. El procedimiento busca determinar si existe una afectación a los derechos de propiedad intelectual sobre esa marca registrada.

La mercancía permanece bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la normatividad vigente en materia aduanera y de propiedad industrial.

ANAM y Marina señalaron que este tipo de operativos busca fortalecer la vigilancia en las aduanas del país frente al ingreso de mercancías que infringen marcas registradas.

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Antecedentes de decomisos en Lázaro Cárdenas

El puerto de Lázaro Cárdenas se ha convertido en un punto recurrente de detección de cargamentos irregulares de tabaco. El 20 de agosto, ANAM y Marina localizaron en ese mismo recinto portuario 52,5 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Vietnam, durante una operación de transbordo.

Confiscan más de 10 millones de cigarros escondidos entre cajas de vasos de vidrio en la aduana de Lázaro Cárdenas, Semar

Días antes del hallazgo actual, el 5 de octubre, autoridades federales iniciaron además la destrucción de más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos en esa misma aduana. Se trata de 1.079.380 cajetillas, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, provenientes de Asia.

Esa mercancía, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía, infringía los registros marcarios de Marlboro y Marlboro y Diseño. El organismo emitió la resolución que declaró las infracciones administrativas y ordenó la destrucción total de los productos asegurados, debido al riesgo que esos cigarrillos representaban para la salud de la población.

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Para ese proceso, las autoridades utilizan una trituradora especial destinada al tratamiento de este tipo de mercancía, con trabajos que se prevé duren nueve días dentro de las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

Destrucción de cajetillas apócrifas en el mismo puerto

Además, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y la ANAM iniciaron el 5 de octubre la destrucción de 1.079.380 cajetillas de cigarros apócrifos en las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

El proceso se dio a conocer mediante un comunicado conjunto de las tres dependencias, fechado en Ciudad de México. Según ese documento, los productos provenían de Asia y fueron asegurados en el recinto mediante medidas de suspensión de la libre circulación.

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La mercancía, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, infringía los derechos de propiedad industrial de los registros marcarios MARLBORO y MARLBORO Y DISEÑO.

Para eliminar la totalidad de las cajetillas, las autoridades utilizan una trituradora especial y ecológica destinada al tratamiento de este tipo de producto. Se prevé que los trabajos tengan una duración de nueve días.

Resolución del IMPI y protección a la marca

Tras concluir los procedimientos administrativos correspondientes, el IMPI emitió la resolución que declaró las infracciones y ordenó la destrucción de los bienes asegurados. El organismo señaló que los cigarrillos representaban un riesgo para la salud de la población.

En el comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Economía, a través del IMPI, y la ANAM reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de propiedad industrial y el combate a la circulación de productos apócrifos.

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Las tres dependencias indicaron que este tipo de acciones busca contribuir a un entorno de comercio legal y proteger la salud de las personas consumidoras.