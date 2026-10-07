Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron. Captura de pantalla.

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Un Tribunal Unitario de Juicio Oral de Tamaulipas condenó a seis hombres ligados con el Cártel del Golfo a 25 años y tres días de prisión por la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, ocurrida en marzo de 2023. Dos de las víctimas murieron durante el episodio.

Los sentenciados fueron identificados como Juan Francisco “N”, Antonio de Jesús “N”, Gustavo Marcelino “N”, Luis Valdez “N”, Ever Noel “N” y José Guadalupe “N”.

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El fallo y las condenas impuestas

El tribunal impuso una pena de 25 años y tres días a cada uno de los seis hombres por el delito de Desaparición Cometida por Particulares. Ever Noel “N” recibió, además, 12 años adicionales por Homicidio Simple Intencional, lo que eleva su condena total a 37 años y tres días de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el fallo se dictó tras valorar los elementos de prueba presentados durante el proceso, que acreditaron la responsabilidad penal de los sentenciados.

De acuerdo con AP, los condenados tienen edades que van de los 24 a los 41 años. Juan Francisco tiene 41 años; Antonio de Jesús, 36; Gustavo Marcelino, 34; Luis, 24; Ever Noel, 31, y José Guadalupe, 27. La misma agencia señaló que Ever Noel es de nacionalidad guatemalteca.

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El viaje y el ataque en Matamoros

Los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados el 3 de marzo de 2023 en Matamoros fueron Latavia “Tay” McGee, Eric Williams, Shaeed Woodard y Zindell Brown.

El grupo de estadounidenses viajó desde Lake City, Carolina del Sur, hasta Matamoros, un trayecto de más de 2 mil 300 kilómetros que les tomó 22 horas. El objetivo era que Latavia McGee acudiera a una clínica para someterse a una abdominoplastia.

Cerca del mediodía del 3 de marzo de 2023, mientras circulaban por el centro de Matamoros, un vehículo embistió al suyo por detrás. Eric Williams relató que, al mirar hacia atrás, Zindell Brown vio un arma y les advirtió que no se detuvieran. Los disparos comenzaron de inmediato.

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Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron. Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

“Zindell y Shaeed se levantaron para correr y les dispararon”, contó Williams. Él saltó del vehículo por el lado del conductor y recibió disparos en ambas piernas. McGee fue subida a la fuerza a la caja de una camioneta, en un momento que quedó captado en video y luego difundido por las autoridades.

Una mujer mexicana, identificada como Areli Pablo Servando, de 33 años, murió por una bala perdida a una cuadra y media del lugar del ataque, según confirmó la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.

El cautiverio y la localización de las víctimas

Según los sobrevivientes, Brown y Shaeed Woodard seguían con vida cuando sus cuerpos fueron arrastrados hacia la camioneta. Los cuatro fueron trasladados a otro punto para ser interrogados, donde Woodard murió. Brown falleció más tarde, mientras los captores decían llevarlo a un hospital, según el relato de McGee.

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Durante el cautiverio, el grupo fue movido entre distintas ubicaciones, incluida una clínica donde atendieron la herida de bala de Williams. El entonces gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que los traslados constantes buscaban generar confusión y dificultar las labores de rescate.

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades localizaron a los cuatro estadounidenses el 7 de marzo de 2023 en una cabaña de madera en la zona de La Lagunona, al sur de Matamoros. Brown y Woodard fueron hallados sin vida; uno de los cuerpos presentaba una bata quirúrgica.

McGee resultó ilesa, mientras que Williams presentaba heridas de bala en ambas piernas. Los dos sobrevivientes fueron trasladados al Puente Internacional Ignacio Zaragoza y entregados a las autoridades estadounidenses.

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En el momento del hallazgo, las autoridades detuvieron a José Guadalupe “N”, de 24 años, quien presuntamente vigilaba el lugar.

Las hipótesis sobre el motivo del ataque

El entonces fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo en conferencia de prensa que la línea principal de investigación apuntaba a un caso de identidad equivocada, aunque no brindó más detalles. Una fuente estadounidense cercana a la investigación dijo que los investigadores creían que el grupo pudo haber sido confundido con traficantes haitianos de droga.

El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los ciudadanos estadounidenses quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento entre grupos.

La carta del Cártel del Golfo

Un día después de hallados los sobrevivientes, una persona que dijo hablar en nombre de la facción Los Escorpiones del Cártel del Golfo entregó una carta manuscrita a una autoridad policial de Tamaulipas, obtenida por la agencia AP. En el documento, el grupo señaló que habían “decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina”.

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El grupo se disculpó con la sociedad de Matamoros, con la familia de Areli Pablo y con los estadounidenses afectados, y se comprometió a que los responsables paguen.

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron. RRSS

Pese a la disculpa, los familiares de las víctimas expresaron escepticismo. El padre de Woodard dijo sentirse sorprendido de que el cártel ofreciera disculpas, mientras que un primo de Williams afirmó que su familia no aceptaría ninguna disculpa del grupo criminal.

Evidencia asegurada y antecedentes del proceso judicial

Durante las investigaciones derivadas del caso, las autoridades aseguraron cuatro vehículos, una ambulancia, un predio y dos inmuebles, según informó la Fiscalía de Tamaulipas.

El caso había tenido un avance previo en el proceso penal. Según un reporte de la Fiscalía, las autoridades de Tamaulipas ya habían cumplimentado órdenes de aprehensión contra cinco de los implicados por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional, antes de que el proceso derivara en la calificación de Desaparición Cometida por Particulares que sostuvo la sentencia final.

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En esa etapa previa, un juez también determinó la vinculación a proceso de José Guadalupe por secuestro agravado, con un plazo de cierre de investigación complementaria de cinco meses y prisión preventiva oficiosa mientras durara el proceso.

Reparación del daño y proceso paralelo

El tribunal determinó, además de las penas privativas de la libertad, la reparación del daño conforme a derecho. En el caso de Ever Noel “N”, se estableció el pago de 113.595,03 pesos, además de 25.242 pesos por concepto de gastos funerarios, en los términos fijados por la autoridad judicial.

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía informó que, derivado de los mismos sucesos, otra persona fue sentenciada por el delito de abuso de autoridad. Esa persona recibió una pena de dos años de prisión y un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público. El comunicado oficial no detalló la identidad de este sentenciado ni precisa en qué consistió la conducta sancionada.

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Postura de la Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señaló que, con este resultado, refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad, integridad y seguridad de las personas. La dependencia añadió que busca procurar justicia para las víctimas y evitar que los delitos queden impunes.