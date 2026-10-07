Adolescente de 13 años asesinado en punto de narcomenudeo “no tenía por qué estar” en el sitio, dice Fiscal de Sonora: ya hay un agresor identificado

El fiscal Rómulo Salas confirmó que ya hay una persona identificada como presunta responsable de la agresión. Crédito: FGJES

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Un adolescente de 13 años murió junto con un hombre de 27 años tras un ataque armado registrado la noche del lunes 5 de octubre en la colonia Fuente de Piedra, en Hermosillo. Una tercera víctima resultó herida y fue trasladada a un hospital. El Fiscal General del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó durante la conferencia semanal del gobernador Alfonso Durazo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya identificó a uno de los presuntos agresores y que se encuentra en marcha un operativo para su captura.

Salas Chávez señaló que el sitio donde ocurrió el ataque presenta características particulares relacionadas con la venta de narcóticos. El Fiscal evitó dar detalles sobre la participación de la víctima menor de edad en los hechos, pero afirmó que el joven “no tenía por qué estar haciendo ninguna actividad en ese sitio” a las horas en que ocurrió el ataque.

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Reportes de medios locales precisaron que el crimen habría ocurrido cerca de las 21 horas, cuando las víctimas se encontraban en el exterior de un domicilio.

Esto dijo el fiscal sobre la agresión armada

La pregunta que originó la respuesta del Fiscal Rómulo fue planteada por la periodista Lorenza Sigala, de Medios OBSON, quien cubrió el ataque armado la noche del lunes en la colonia Fuente de Piedra. La reportera detalló que el hecho dejó tres víctimas: el adolescente de 13 años y el hombre de 27 años, ambos fallecidos, además de una tercera persona trasladada al hospital.

Sigala cuestionó directamente al Fiscal sobre los avances en la línea de investigación y pidió conocer qué había hasta esa mañana en términos de pesquisas. La periodista también solicitó un mensaje para los padres de familia, al considerar que “un jovencito de trece años no tiene nada que hacer a las nueve de la noche en un tiradero”, refiriéndose así al punto de narcomenudeo.

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Sitio donde ocurrió la agresión mortal en Hermosillo. Crédito: Redes Sociales

Al tomar la palabra, Salas Chávez inició su respuesta señalando que, por tratarse de una víctima menor de edad, se reservaría los datos particulares sobre su participación en los hechos. “Me reservo dar datos particulares de su participación en los hechos”, afirmó el funcionario ante los medios presentes.

El Fiscal explicó que la investigación avanzó lo suficiente para ubicar a uno de los responsables del ataque. “Lo que le puedo avanzar es que ya tenemos identificado a uno de los agresores y lo vamos a capturar”, dijo Salas Chávez, sin precisar la identidad del sujeto ni el tiempo estimado para su detención.

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El funcionario añadió que los presuntos agresores mantienen vínculos con otros hechos delictivos registrados con anterioridad en la entidad. Por esos casos, la FGJES ya cuenta con órdenes de aprehensión vigentes contra ellos.

Salas Chávez detalló que las áreas de investigación de la Fiscalía trabajan de manera simultánea en dos frentes: la cumplimentación de esas órdenes judiciales pendientes y la identificación de todos los responsables del ataque armado en Fuente de Piedra.

El funcionario precisó que, por tratarse de una investigación en curso, se reservará información adicional que pudiera comprometer las diligencias ministeriales y las acciones operativas en marcha. “Es lo que le puedo decir por el momento”, apuntó, sin ofrecer más elementos sobre el número total de agresores involucrados ni sobre una fecha estimada para concretar las detenciones.

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El sitio del ataque funcionaría como punto de venta de narcóticos, según la FGJES

Sobre la presencia del adolescente de 13 años en el lugar donde ocurrió el ataque, el Fiscal volvió a enfatizar que se trataba de una zona con antecedentes delictivos específicos. “El sitio tiene características muy particulares en donde sabemos se comercializan narcóticos”, declaró Salas Chávez, en respuesta directa al señalamiento hecho por la periodista sobre el carácter del lugar.

El funcionario evitó emitir un mensaje directo a los padres de familia, como le fue solicitado por la prensa durante la conferencia. “No acostumbro dar recomendaciones o sermones, pero no tenía por qué estar haciendo nada ese joven a esas horas y en ese sitio”, respondió, sin ampliar sobre las circunstancias concretas que llevaron al menor hasta el lugar del ataque la noche del lunes.

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La agresión habría ocurrido en un punto de venta de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salas Chávez cerró su intervención reiterando que la reserva de información obedece al estatus de la investigación y a la condición de menor de edad de una de las víctimas. El Fiscal no proporcionó detalles sobre el arma utilizada, el número de agresores que participaron directamente en el ataque ni sobre posibles móviles distintos al vínculo del sitio con la venta de narcóticos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continúa con las investigaciones y acciones operativas necesarias para esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quienes resultaron responsables, con apego a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia.

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