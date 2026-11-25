El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, que expresó su beneplácito por formar parte de una de las celebraciones religiosas más arraigadas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Askis Internacional confirmaron su participación en las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que se realizarán el 11 de diciembre de 2026 en el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, que expresó su beneplácito por formar parte de una de las celebraciones religiosas más arraigadas del país.

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Un cartel promocional anuncia la participación del grupo de cumbia andina Los Askis en las Mañanitas a Santa María de Guadalupe.

Fecha, hora y lugar de la presentación

La agrupación se presentará el viernes 11 de diciembre a las 11:00 pm, desde el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe. Así lo confirmó el grupo en el comunicado publicado en sus perfiles oficiales.

El grupo de cumbia andina mexicana confirmó que cantará en el Altar Mayor de la Basílica el 11 de diciembre de 2026 a las 11:00 pm, como parte de la celebración que cada año antecede al aniversario de las apariciones marianas en el cerro del Tepeyac, el 12 de diciembre.

Quienes no puedan asistir de forma presencial al recinto podrán seguir la presentación a través de una transmisión en vivo. La Basílica de Guadalupe difundirá el evento por sus redes sociales oficiales y por su canal de YouTube, de acuerdo con lo confirmado por el propio grupo.

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Esta modalidad digital permite que la celebración llegue a personas de cualquier parte del mundo en tiempo real, según se detalló en el anuncio.

Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo Los Askis durante las Mañanitas a Santa María de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe el 11 de diciembre de 2026. (Los Askis Internacional/Instagram)

El mensaje de agradecimiento del grupo

En su comunicado, Los Askis describieron la invitación como un honor y manifestaron su identificación con la festividad. “Con el corazón lleno de fe y alegría, tenemos el honor de formar parte de una de las tradiciones más hermosas de México”, escribió la agrupación.

El grupo también dirigió un agradecimiento particular a las autoridades eclesiásticas que permitieron su participación. En el mensaje se menciona a Monseñor Daniel Villalobos, rector de la Basílica de Guadalupe, y al obispo Francisco Javier Acero, por abrirles la puerta para sumarse a la celebración.

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El comunicado cierra con una exclamación tradicional de la festividad: “¡Que viva nuestra Virgen de Guadalupe!”. Los Askis se definieron en el mismo mensaje como “los descarados de la cumbia”, frase con la que suelen identificarse en sus apariciones públicas.

Gobierno de la Ciudad de México

Una tradición con más de siete décadas de historia

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe reúnen cada año a artistas mexicanos en torno a la devoción por la figura religiosa. La costumbre de que elencos musicales se presenten en la Basílica para dedicarle una canción a la “Morenita del Tepeyac” data de 1951, cuando distintos grupos y artistas comenzaron a llegar de forma improvisada al recinto.

La popularidad del evento creció de manera considerable en 1955, cuando la celebración empezó a transmitirse por televisión.

Además de la interpretación de “Las Mañanitas”, los artistas que participan suelen cantar otros temas dedicados a la Virgen, como “La Guadalupana”, “Buenos días, paloma blanca” y “Virgencita mexicana”, piezas que también pueden escucharse en las transmisiones del evento.

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Entre los artistas que han cantado a la Virgen en la Basílica a lo largo de los años se encuentran Lola Beltrán, María Victoria, Lucero, Pedro Fernández, Aída Cuevas, Marco Antonio Solís e Itatí Cantoral.

Además de la interpretación de “Las Mañanitas”, los artistas que participan suelen cantar otros temas dedicados a la Virgen, como “La Guadalupana”, “Buenos días, paloma blanca” y “Virgencita mexicana”, piezas que también pueden escucharse en las transmisiones del evento. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Quiénes son Los Askis Internacional

Los Askis son un grupo musical fundado en la Ciudad de México en 1994. Se les considera el primer conjunto mexicano de cumbia andina.

A lo largo de más de 30 años de trayectoria, la agrupación acumula éxitos como “Amor regresa”, “Vienes y te vas”, “¡Ay! El amor” y “Amigos nunca”. A ellos también se atribuyen temas populares como “¡Ay! Mi corazón”, “Te daré una rosa”, “Cumbia Azteca” y “Lejos de ti”.

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Su participación en las Mañanitas de 2026 se suma a ese recorrido artístico y marca su ingreso a la lista de agrupaciones que han cantado en el Altar Mayor de la Basílica.

Otras transmisiones para seguir la celebración

En paralelo a la presentación en la Basílica, la cadena Telemundo anunció un especial propio dedicado a la festividad. El programa Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se transmitirá el viernes 11 de diciembre a las 11:35 pm (10:35 pm tiempo del centro de Estados Unidos).

El especial de Telemundo será conducido por Penélope Menchaca y Arturo Peniche, actor conocido por su participación en Emergencias, Unidad de Vida. La transmisión reunirá a artistas de la música latina, entre ellos Chiqui, Helen Ochoa y Maribel Guardia, quienes interpretarán las tradicionales Mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe.

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Este especial televisivo representa una cobertura adicional del mismo tipo de celebración religiosa, aunque se trata de una producción distinta a la transmisión oficial que ofrecerá la Basílica de Guadalupe por sus propios canales digitales la misma noche.

CIUDAD DE MÉXICO, 12DICIEMBRE2023.- Por la calzada Ignacio Zaragoza, una de los principales accesos a la capital del país, comienzan a retornar peregrinos a sus distintas localidades; tras asistir a la Basílica de Guadalupe por el día en que se conmemora la primera aparición de la Virgen del Tepeyac. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Otras presentaciones del grupo

Los Askis están confirmados como atracción principal del cartel musical de la 32.ª edición de la Feria del Tlacoyo, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en la localidad de La Purificación, Texcoco, con entrada libre.

Un cartel anuncia la trigésima segunda edición de la Feria del Tlacoyo en Texcoco, Estado de México, con actividades gastronómicas y presentaciones musicales. (Ayuntamiento de Texcoco)

El festejo, organizado por el Gobierno de Texcoco, reunirá también gastronomía local, un pabellón artesanal, la presentación de los Voladores de Cuetzalan y un jaripeo.

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