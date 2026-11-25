La Administracion del Seguro Social envio avisos a unas 300.000 personas sobre la posible cancelacion de su Medicare en febrero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unas 300.000 personas con estatus migratorio legal que hoy tienen Medicare recibieron —o están a punto de recibir— una carta que les advierte que podrían perder esa cobertura el 1 de febrero de 2027. No todas la perderán. Pero quien no actúe a tiempo, sí.

Los avisos los envía la Administración del Seguro Social (SSA) desde noviembre de 2026, como consecuencia de un cambio legal que redefinió quiénes pueden acceder a Medicare en Estados Unidos. La ley H.R. 1, firmada el 4 de julio de 2025, limitó el programa a un grupo más acotado de residentes legales. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron la regla que lo concreta —la CMS-1848-F— en el Registro Federal el 9 de noviembre de 2026, con vigencia desde el 1 de enero de 2027.

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Recibir la notificación no implica una baja automática de Medicare

El envío de los avisos por parte de la SSA no significa que 300.000 personas quedarán sin cobertura. La carta funciona como una solicitud de verificación para aquellos beneficiarios cuyos registros oficiales no confirman de inmediato su estatus. Quienes presenten los documentos solicitados conservarán el servicio médico.

La ley H.R. 1 aprobo la restriccion del acceso a la cobertura de Medicare para diversos grupos de residentes legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja definitiva solo afectará a quienes ya no cumplan con los nuevos criterios legales o no respondan a tiempo. Para este grupo, los cálculos oficiales difieren: CMS proyectó inicialmente unas 32.000 cancelaciones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó cerca de 100.000. Aunque la agencia reconoció que faltan datos censales para definir la cifra exacta, confirmó que ninguna pérdida de cobertura se ejecutará antes del 1 de febrero de 2027.

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Quiénes pueden quedar fuera de Medicare desde 2027

La nueva ley restringe el acceso a cuatro grupos:

. Ciudadanos o nacionales de Estados Unidos

Residentes legales permanentes (titulares de tarjeta verde o green card).

Personas con estatus de entrada cubano-haitiana.

Residentes bajo los Pactos de Libre Asociación (COFA).

Quedan excluidos quienes antes calificaban como “legalmente presentes” pero no pertenecen a ninguna de esas categorías: refugiados, asilados, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), personas con permiso humanitario de al menos un año, sobrevivientes de trata o violencia doméstica y personas con suspensión de deportación.

La ley no afecta los beneficios del Seguro Social por jubilación o discapacidad, que estos grupos pueden seguir cobrando.

Qué dice exactamente la carta y cuándo llega la siguiente

Los avisos de la SSA explican qué debe hacer cada destinatario: si la persona cree que todavía cumple los requisitos, la carta indica cómo presentar los documentos que lo demuestren. Para quienes reciben beneficios del Railroad Retirement Board (RRB), el aviso puede provenir de ese organismo.

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El CMS también prevé enviar una comunicación adicional a las mismas personas para recordarles que revisen su correo y tomen acción. Luego, a fines de diciembre, se enviarían los avisos de terminación formales a quienes ya no califiquen, según el Centro para la Defensa de Medicare.

Qué hacer si llegó un aviso al buzón

El primer paso es leer la carta con atención y seguir las instrucciones. Si la persona cree que fue identificada por error —o que puede confirmar su elegibilidad— debe reunir la documentación de su estatus migratorio y presentarla según se indica. Si no actúa, la cobertura se cortará el 1 de febrero de 2027.

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La agencia de Medicare no solicitara el reembolso del costo de los tratamientos medicos recibidos antes de la fecha de terminacion. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para consultas sobre el aviso de la SSA: llamar al 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778) o visitar SSA.gov. Para preguntas sobre elegibilidad en Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o Medicare.gov. Quienes tengan dudas sobre su estatus migratorio deben contactar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

CMS aclaró que no reclamará pagos por servicios recibidos antes de la terminación.

Qué alternativas existen para quienes no puedan confirmar su elegibilidad

Cobertura laboral: verificar si pueden inscribirse en un plan de salud a través de su propio empleador o del cónyuge.

Asistencia estatal: contactar la oficina de Servicios Sociales del estado para consultar programas de ayuda con costos de salud.

Mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA): explorar planes privados en HealthCare.gov. Atención: quienes no sean elegibles para Medicare por su estatus migratorio bajo las nuevas reglas no podrán recibir subsidios para pagar un plan del Mercado.

Centros comunitarios de salud: encontrar uno en findahealthcenter.hrsa.gov, donde se puede acceder a atención médica y dental gratuita o de bajo costo.

Atención de emergencia: los hospitales en Estados Unidos están obligados por ley federal a atender cualquier emergencia médica, sin importar cobertura ni estatus migratorio.