Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

Detenidos con un rifle AK47 y diversas dosis de presunta metanfetamina en Hermosillo. Crédito: FGJES

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Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron en flagrancia a Cristian Rubén “N”, de 21 años, en la colonia Ley 57, en Hermosillo, tras ser señalado como uno de los probables responsables del ataque armado registrado la noche del pasado 5 de octubre en la colonia Fuente de Piedra, donde murieron un adolescente de 13 años y un hombre de 27 años, además de que una tercera víctima resultó herida. En declaraciones previas, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez había identificado el sitio de la agresión como un punto de venta de narcóticos.

Junto con el presunto homicida fueron detenidos Alan Arturo “N”, de 21 años, y Jorge “N”, de 30 años, relacionados con delitos distintos.

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Esto le encontraron a los tres sujetos tras su detención en Hermosillo. Crédito: FGJES

Durante la intervención, la AMIC aseguró un fusil AK-47 calibre 7.62x39, recortado, conocido como cuerno de chivo, con 19 cartuchos útiles, además de 35 envoltorios de una sustancia que las autoridades consideraron metanfetamina, aunque el fiscal precisó que aún esperaban los dictámenes periciales para confirmar su composición.

El arma se encuentra bajo análisis pericial y existen indicios que permitirían establecer su posible utilización en otros hechos violentos recientes en Hermosillo, entre ellos el ataque al Centro de Usos Múltiples del municipio.

Cristian Rubén “N” ya contaba con una orden de aprehensión por otro ataque armado

Cristian Rubén “N” tenía una orden de aprehensión vigente por un hecho distinto: haber participado, junto con dos sujetos más, en diversos disparos de arma de fuego contra un mando del Sistema Penitenciario, cuyo vehículo e inmueble resultaron dañados.

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El fiscal señaló que, además de esa orden pendiente, existían datos de prueba que relacionaban a Cristian Rubén “N” con el doble homicidio de Fuente de Piedra. Por esa razón, tras su detención en flagrancia por la droga y el arma encontradas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció que trabajaría en complementar los mandamientos judiciales vigentes contra él.

Salas Chávez explicó que la captura formó parte del trabajo permanente de investigación que la dependencia mantiene en los asuntos de alto impacto registrados en la capital sonorense.

La Fiscalía había identificado un día antes a uno de los agresores del ataque

Un día antes de confirmarse la captura, el 6 de octubre, el fiscal Salas Chávez informó durante la conferencia semanal del gobernador Alfonso Durazo que la Fiscalía ya había identificado a uno de los presuntos agresores del ataque en Fuente de Piedra y que se encontraba en marcha un operativo para su captura. Ese sujeto, del cual no se revelaron detalles en su momento, sería Cristian Rubén “N”.

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Sitio donde ocurrió la agresión mortal en Hermosillo. Crédito: Redes Sociales

En esa misma conferencia, Salas Chávez señaló que el sitio donde ocurrió el ataque presentaba “características muy particulares” relacionadas con la venta de narcóticos. La periodista Lorenza Sigala, de Medios OBSON, cuestionó al fiscal sobre los avances de la investigación y pidió un mensaje para los padres de familia, al considerar que “un jovencito de trece años no tiene nada que hacer a las nueve de la noche en un tiradero”.

El fiscal Rómulo Salas confirmó que ya hay una persona identificada como presunta responsable de la agresión. Crédito: FGJES

El fiscal evitó emitir ese mensaje directo. “No acostumbro dar recomendaciones o sermones, pero no tenía por qué estar haciendo nada ese joven a esas horas y en ese sitio”, respondió, sin ampliar sobre las circunstancias que llevaron al menor hasta el lugar del ataque. Tampoco proporcionó entonces detalles sobre el arma utilizada ni el número de agresores involucrados, al tratarse de una investigación en curso.

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Jorge “N” enfrenta otro proceso por un homicidio cometido en noviembre de 2025

A diferencia de Cristian Rubén “N”, Jorge “N” no estaría vinculado al caso de Fuente de Piedra. Según los datos revelados por autoridades, contaba con una orden de aprehensión vigente por el homicidio calificado de un hombre identificado como Víctor Hugo “N”, cometido el 5 de noviembre de 2025 en la colonia San Luis, además de registros relacionados con delitos contra la salud.

El AK47 asegurado estaría vinculado con la agresión del CUM de Hermosillo. Crédito: FGJES

Alan Arturo “N”, el otro sujeto detenido junto a Cristian Rubén “N”, también es identificado como probable responsable de la agresión armada contra el vehículo de un funcionario del Sistema Penitenciario.

Los tres sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos cometidos en flagrancia al momento de su detención: narcomenudeo y aportación de una arma de fuego de uso exclusivo y reservado para el Ejército y las Fuerzas Armadas. El fiscal informó que la dependencia continuaría con los procedimientos legales correspondientes para solicitar las órdenes de captura adicionales que correspondieran y llevar ante los tribunales a los tres por los distintos hechos en los que se encontraban relacionados.

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Sobre la víctima menor de edad del ataque en Fuente de Piedra, el fiscal mantuvo la reserva de información por tratarse de un menor de edad, aunque confirmó que la autoridad tenía identificados los datos completos del caso.