La adolecente de 13 años fue baleada cuando se encontraba al lado de su padre quien quedó herido de gravedad cuando hombre armados ingresaron a la fuerza a la finca cafetalera Foto: Facebook vecinos Coatepec

Guardar

Una adolescente de 13 años murió durante un ataque armado en la finca cafetalera Tajimara, en Coatepec, Veracruz, el lunes 23 de noviembre; su padre, cuidador del predio, sobrevivió tras recibir un disparo en el rostro. Las primeras indagatorias apuntaban a que la agresión habría ocurrido durante un robo, aunque las autoridades no confirmaron el móvil.

El ataque ocurrió dentro de la propiedad ubicada en la calle Altamirano 70, entre las calles Bugambilias y Miguel Rebolledo, en la colonia Bugambilias. Otras versiones situaron el sitio en la colonia Jacarandas, sobre la misma vialidad.

PUBLICIDAD

Hombres armados ingresaron al rancho y dispararon contra el cuidador y su hija, quien lo acompañaba en el inmueble. La menor presentó heridas de gravedad y murió en el lugar antes de que pudiera ser trasladada a un hospital.

El padre recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue llevado a un hospital por la lesión de arma de fuego en el rostro. El estado de salud posterior del hombre no fue informado.

Los agresores escaparon tras disparar contra padre e hija

Una mujer que se encontraba en la propiedad, presuntamente la madre de la adolescente, pidió auxilio al número de emergencias 911 después de escuchar las detonaciones. Policías municipales acudieron al sitio y localizaron a las dos víctimas con heridas de bala.

PUBLICIDAD

También llegaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil y bomberos. Mientras los cuerpos de emergencia atendían al lesionado, la zona permaneció acordonada para preservar el lugar de los hechos.

Los agresores huyeron con rumbo desconocido antes de la llegada de las corporaciones de seguridad. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en Coatepec, pero hasta ese momento no habían informado sobre detenciones.

Una persona acciona una pistola en la oscuridad y produce un fogonazo con humo y chispas frente a una diana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes e integró una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo vinculado con un intento de robo.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ordenó el traslado de la menor al Servicio Médico Forense

El Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el levantamiento del cuerpo de la adolescente. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

El Ayuntamiento de Coatepec difundió un comunicado en el que expresó condolencias a la familia y aseguró que brindaría apoyo institucional. “Desde el primer momento, el ayuntamiento ha dispuesto el respaldo de distintas áreas municipales para brindar atención y apoyo a la familia”, señaló.

El gobierno municipal indicó que Protección Civil y bomberos ofrecieron atención prehospitalaria, mientras la Dirección de Seguridad Ciudadana realizó acciones dentro de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes. El ayuntamiento también informó que proporcionaría atención psicológica y tanatológica a los familiares de la menor.

PUBLICIDAD