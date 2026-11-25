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Eleonora Bentacur Gonzáles, representante de ONU Mujeres en México, destacó las acciones que ha hecho el gobierno de México para proteger a niñas y mujeres. Para este año, Naciones Unidas tiene activa la campaña “Únite”.

“Presidenta, Onu Mujeres le reitera su voluntad para seguir trabajando con su gobierno”, expresó Bentacur.

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Laura Itzel Castillo, la secretaria de las Mujeres, recuerda por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en México y otras partes del mundo. Además, inician los 16 días para erradicar la violencia contra las mujeres.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, junto a Edna Vega, titular de Sedatu, y Rodrigo Chávez, director de Conavi, encabezan en un enlace la entrega de 304 tarjetas de mejoramiento para viviendas del Bienestar en la montaña de Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelanta que mañana presentará una iniciativa de ley en relación a la justicia familiar para proteger a mujeres; la siguiente semana se sumarán otras iniciativas.

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