México

Vinculan a proceso a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana: se le señala como presunto operador de "El Seven"

Uriel N fue capturado en la alcaldía Milpa Alta durante un operativo contra el cobro de piso, momento en que intentó entregar dinero a los agentes de investigación para no ser detenido

Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven". FGJCDMX
Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven". FGJCDMX
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Uriel “N”, conocido como “El Cangreburguer” o “El Rolex”, señalado como presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, identificado como líder de una facción de La Familia Michoacana. El imputado enfrentará cargos por narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia se celebró este 7 de octubre. Durante la diligencia, la autoridad judicial determinó que el delito vinculado con el arma de fuego deberá procesarse en el ámbito federal, por lo que se dio intervención a la Fiscalía General de la República (FGR). Los cargos por delitos contra la salud y cohecho permanecerán bajo competencia local. Uriel “N” fue enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

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La vinculación a proceso y los delitos imputados

La Fiscalía CDMX informó que Uriel “N” será procesado por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio. A esa acusación se suman los cargos de cohecho y portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas.

La separación de competencias definida en la audiencia implica que la causa por el arma quedará a cargo de la FGR, mientras que la Fiscalía capitalina continuará con el proceso por narcomenudeo y cohecho. Uriel “N” permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la causa, según confirmó la dependencia.

Cómo fue la detención en Milpa Alta

La detención ocurrió la pasada noche del 30 de septiembre de 2026 en la alcaldía Milpa Alta. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaban trabajos derivados de una denuncia por extorsión a comercios cuando capturaron en flagrancia al presunto operador.

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Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Vinculan a proceso a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana: se le señala como presunto operador de "El Seven" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y diversas cantidades de narcóticos. De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Uriel “N” ofreció 20 mil pesos a los policías con el fin de evitar ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras su captura el detenido quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, instancia encargada de definir su situación jurídica antes de la audiencia de vinculación. Las líneas de investigación también apuntan a su probable participación en extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, así como en un homicidio cometido durante 2026 en Tláhuac.

Uriel “N” es señalado como presunto colaborador de “El Seven” dentro de una célula de La Familia Michoacana.

Quién es “El Seven” y el alcance de la célula criminal

Juan “N”, alias “El Seven”, es señalado como líder de una facción de La Familia Michoacana. El grupo delictivo mantiene presencia en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, además de municipios colindantes del Estado de México y Morelos.

Las investigaciones sobre esta estructura están relacionadas con delitos de extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio en esas demarcaciones y zonas limítrofes.

"El Seven" La Familia Michoacana detenido
Autoridades detuvieron a Israel "N", alias "El Seven", identificado como una de los principales genreadoresde violencia en la entidad (Foto: captura de pantalla/Twitter/@GHOSTDEVIIL)

“El Seven” fue detenido en enero de este año durante un operativo en Amecameca de Juárez, Estado de México. La captura se concretó el 27 de enero de 2026 mediante una orden de cateo ejecutada por agentes de la PDI en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en un inmueble donde fue localizado.

Antecedentes judiciales del líder de la facción

“El Seven” contaba con una orden de reaprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. El señalado ya había sido sentenciado previamente por ese delito, derivado de un ataque cometido el 6 de septiembre de 2019 en Milpa Alta, cuando agredió a una persona con un objeto punzocortante y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida.

En 2021 recibió una pena de cinco años de prisión por ese homicidio calificado en grado de tentativa, con el beneficio de tratamiento en libertad. Ese beneficio lo sujetaba al cumplimiento de obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.

Al incumplir esas condiciones, el Ministerio Público solicitó revocar el beneficio. Ante la falta de respuesta de la defensa y del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión, lo que derivó en la captura en enero de 2026.

La Fiscalía CDMX indicó que continuará fortaleciendo las acciones para identificar, detener y llevar ante la justicia a personas y grupos generadores de violencia, con el objetivo de combatir la impunidad y proteger a la ciudadanía.

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