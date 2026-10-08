El “Hijo de Fishman”: detienen al luchador tras el ataque en el cuadrllátero en Hidalgo que causó la muerte del réferi Búho Pineda

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. RRSS

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El luchador conocido como el Hijo de Fishman fue detenido este miércoles en Mineral de la Reforma, Hidalgo, tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como “El Búho”. El deceso ocurrió durante la contienda estelar de una función de lucha libre realizada en el Deportivo 11 de Julio.

Durante la función de lucha libre celebrada en Mineral de la Reforma, el oficial recibió varios castigos en el marco del enfrentamiento protagonizado por el Hijo de Fishman. En un momento del combate, el luchador le aplicó un martinete como parte de la acción sobre el cuadrilátero. Después de esa intervención, Pineda quedó inmóvil sobre la lona y ya no volvió a ponerse de pie.

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Tras recibir el martinete, el réferi quedó tendido sobre el tapiz. El hecho motivó la interrupción inmediata del evento para solicitar auxilio médico dentro del inmueble.

Personal de emergencia acudió al lugar para brindarle atención. Minutos después, los paramédicos confirmaron que “El Búho” ya no presentaba signos vitales.

Detención del Hijo de Fishman

Tras el fallecimiento, el Hijo de Fishman fue detenido y quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La institución abrió una carpeta de investigación para establecer las circunstancias del deceso y determinar las posibles responsabilidades.

El caso se indaga inicialmente como homicidio culposo, de acuerdo con los primeros reportes sobre la causa que las autoridades ministeriales investigan.

La situación legal del luchador será definida en las próximas horas. El Ministerio Público deberá determinar si lo presenta ante un juez de control para la audiencia inicial.

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Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras

En esa instancia se revisará la legalidad de la detención y se evaluará la probable vinculación a proceso del luchador.

La investigación en curso

Las autoridades ministeriales deberán establecer qué ocurrió durante los instantes previos al fallecimiento de Pineda. El objetivo es esclarecer la relación entre la acción registrada en el combate, el martinete aplicado por el Hijo de Fishman, y el deceso del réferi.

La carpeta de investigación abierta por la Procuraduría de Hidalgo busca determinar si existió responsabilidad penal en los hechos ocurridos sobre el cuadrilátero.

Reclamos sobre la seguridad en la lucha libre

El fallecimiento de “El Búho” generó reclamos entre aficionados en plataformas digitales. Los cuestionamientos apuntan a las condiciones de seguridad durante las funciones de lucha libre en Hidalgo.

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Entre las críticas difundidas por el público aparece la ausencia de una comisión estatal de lucha libre. Según estos señalamientos, dicho organismo debería establecer y supervisar reglas administrativas para los espectáculos de este tipo.

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. RRSS

Los cuestionamientos también incluyen aspectos relacionados con la atención médica disponible durante los encuentros.

La situación expone las condiciones en que se desarrollan las funciones profesionales de lucha libre en el estado, mientras continúa la investigación de las autoridades para esclarecer el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda.

El ejercicio de un derecho, la causa de justificación que ampara la práctica deportiva

El Código Penal Federal contempla en su artículo 15, fracción VI, el “ejercicio de un derecho” como una causa que excluye el delito. Esta figura jurídica exime de responsabilidad penal a quien cause un daño al actuar conforme a una conducta autorizada por el Estado, siempre que exista necesidad racional del medio empleado y no se busque perjudicar a otro.

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Conforme a la doctrina jurídica en materia penal, las lesiones u homicidios ocurridos en la práctica deportiva se ubican dentro de esta eximente cuando el deporte cuenta con autorización oficial del Estado. De no existir esa autorización, el ilícito resultante puede entrar en el rubro de la responsabilidad penal.

Disciplinas de combate directo como el boxeo, las artes marciales y la lucha libre quedan comprendidas en este supuesto, de acuerdo con los criterios consultados sobre deportes que implican un enfrentamiento entre contendientes.

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. RRSS

Esta causa de justificación no opera de manera automática. Conforme a los análisis jurídicos consultados, para que se configure es necesario que el deportista actúe dentro de las reglas de la disciplina y sin dolo; es decir, sin la intención deliberada de causar un daño mayor al previsto por la propia actividad.

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Si se acredita que hubo dolo o que la acción se apartó de las normas reglamentarias del deporte, la conducta puede dejar de estar amparada por esta excluyente y entrar en el ámbito de la responsabilidad penal.

Quién es el Hijo de Fishman

El luchador detenido es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, conocido en la lucha libre mexicana como Fishman, figura de mediados de los años 70 y 80 que trabajó para la Empresa Mexicana de Lucha Libre, la Universal Wrestling Association y la Asistencia Asesoría y Administración, entre otras promotoras.

El Hijo de Fishman nació el 14 de diciembre de 1989 en Ciudad de México y debutó como luchador profesional el 22 de noviembre de 2008 en Xalapa, Veracruz. Su padre lo introdujo públicamente al medio ese mismo año.

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Con 15 años de carrera, el luchador se identifica dentro del bando rudo, estilo heredado de su padre. Entre sus logros figuran el título de la Continental Wrestling Federation (CWF) junto a Canek Jr., el campeonato en Furia de Titanes y la condición de mejor luchador extranjero en Guatemala en 2006.

A lo largo de su trayectoria compitió en siete países, entre ellos Estados Unidos, Japón e Inglaterra. En luchas de apuestas, ganó máscaras a rivales como Cuchillo Jr. y Scrash, además de la cabellera de Éxtasis.