Habitantes de Concordia, Sinaloa, reportaron detonaciones de armas largas durante la noche del martes 24 de noviembre, cuando se registró un enfrentamiento que dejó dos personas muertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un enfrentamiento armado se registró el pasado martes 24 de noviembre por la noche en la cabecera municipal de Concordia, en Sinaloa, que dejó, según reporte de medios locales, dos personas sin vida.

Reportes señalan que se lograron escuchar ráfagas de armas largas en toda la cabecera municipal, alertando a los pobladores a resguardarse ante la cercanía de las detonaciones.

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Se sabe que una de las víctimas murió en las cercanías de la entrada del muinicipio, mientras que la otra persona fue encontrada tendida en el suelo muy cerca del restaurante llamado La Villita, muy cerca del estadio municipal.

Autoridades locales desplegaron un operativo en la zona parta verificar la situación y, hasta el momento, se sabe que dos personas murieron tras el registro de los enfrentamientos.

Hasta el momento también se desconoce si estos hechos fueron entre grupos delictivos o algún operativo del gobierno que se haya implementado en el municipio, pero tras el estruendo de los disparos, familias que viven en la zona prefirieron no salir de sus domicilios derivado del pánico, mientras las autoridades no se han pronunciado al respecto ante estos hechos.

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La cabecera municipal de Concordia fue escenario de un nuevo episodio de violencia; autoridades desplegaron un operativo después de los reportes de disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hechos violentos registrados en la zona

El hecho registrado la noche del martes 24 de noviembre de 2026 en Concordia ocurre en un contexto de violencia que afecta distintas regiones de Sinaloa, donde los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las acciones de fuerzas federales han provocado episodios de riesgo para la población.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, las detonaciones de armas largas se escucharon en distintos puntos de la cabecera municipal, lo que provocó temor entre los habitantes. Algunas familias optaron por permanecer dentro de sus viviendas y evitar salir mientras se desarrollaban las ráfagas.

Los primeros informes señalaron que dos personas perdieron la vida en distintos puntos de la localidad: una cerca de la entrada al municipio y otra en las inmediaciones del restaurante La Villita, próximo al estadio municipal.

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Hasta el momento, uno de los principales aspectos pendientes es esclarecer el origen del enfrentamiento. No se ha confirmado si participaron grupos criminales rivales o si las detonaciones estuvieron relacionadas con alguna intervención de las autoridades de seguridad.

La violencia reciente en Concordia

El enfrentamiento del 24 de noviembre no fue el único episodio violento registrado en el municipio durante los últimos días. Apenas el domingo 22 de noviembre, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Villa de Guadalupe, donde sus cuerpos quedaron junto a un automóvil. Al día siguiente también se reportó el asesinato de otros dos hombres en la colonia Jardines de la Loma, quienes fueron atacados cuando viajaban en una camioneta Ford Lobo.

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El municipio de Concordia enfrenta una crisis de seguridad relacionada con la disputa territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de inseguridad en Concordia se agravó desde principios de 2026, en medio de la disputa territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa. Una de las crisis más graves ocurrió en febrero, cuando 10 trabajadores de una empresa minera fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en las inmediaciones de la comunidad de El Verde.

Las investigaciones relacionaron ese caso con integrantes de una estructura criminal vinculada a Los Chapitos. Entre los señalados estuvo Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito, detenido el 2 de junio de 2026 y señalado por su presunta responsabilidad en hechos violentos en Concordia, Rosario, Escuinapa y Mazatlán.

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La violencia también ha tenido consecuencias para las comunidades serranas, donde habitantes han denunciado desapariciones, desplazamientos y temor por el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. En marzo, testimonios recopilados por Revista Espejo describieron enfrentamientos y la presencia de grupos armados en poblaciones de la zona alta del municipio.

Por ahora, el enfrentamiento del martes representa un nuevo episodio de violencia en la cabecera municipal, aunque todavía no existe información oficial que permita establecer quiénes participaron, si hubo algún operativo de seguridad o si las dos muertes están relacionadas con la disputa criminal que afecta al sur de Sinaloa.

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