Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Autoridades identificaron a la célula criminal como responsable de extorsionar a comerciantes y al transporte de la Zona Metropolitana. Crédito: FGEO

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a Irán Judith Martínez Hernández, directora de Fomento Cultural del municipio de Oaxaca de Juárez, junto con cinco personas más por su presunta participación en una célula de extorsión y cobro de piso vinculada a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). El operativo, realizado el 7 de octubre de 2026, fue resultado de un trabajo conjunto de inteligencia entre la fiscalía estatal y fuerzas federales.

La acción contó con la colaboración de la Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión capturaron a los seis señalados durante un despliegue táctico en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

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La ASAEO una estructura señalada por investigaciones periodísticas y ministeriales como grupo de choque contra maestros y organizaciones populares en el estado. Autoridades federales, entre ellas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la identifican también como un brazo operativo vinculado al crimen organizado en territorio oaxaqueño.

Los detenidos incluyeron a comerciantes y a una funcionaria municipal

Entre los capturados se identificó a hombres identificados con las iniciales L. E. C. G. y L. E. C. G., ambos señalados como comerciantes y coordinadores de la Organización 21 de Diciembre. También fue detenida M. P. C. M., comerciante del giro de frutas y verduras, y A. A. A. V., igualmente comerciante.

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Irán Judith es identificada como media hermana de "La Italia", lideresa de la ASAEO también detenida. Crédito: FGEO

Irán Judith Martínez Hernández fue capturada junto con B. Y. S., identificado como empleado particular de la funcionaria. Las investigaciones ministeriales señalaron que esta célula operaba principalmente en Santa Cruz Xoxocotlán y en diversos puntos de la Zona Metropolitana, con extensión hacia la capital oaxaqueña.

Las víctimas principales fueron pequeños y medianos comerciantes, locatarios y comerciantes ambulantes, además del sector transporte, que abarcó a taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas digitales. Presuntamente el grupo de detenidos exigió de manera coercitiva el pago de “cobro de piso” para permitir que las víctimas realizaran sus actividades laborales.

La red operó préstamos “gota a gota” y fue rastreada por denuncias ciudadanas

Según información revelada por la FGEO este 7 de octubre, la organización también operó redes de usura mediante préstamos prendarios bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, con métodos de intimidación para asegurar cobros abusivos. Las autoridades indicaron que estas actividades representaron un golpe directo para el desarrollo de los sectores productivos y la economía local.

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La desarticulación derivó de labores de inteligencia e investigación de campo que iniciaron a partir de denuncias ciudadanas de comerciantes de la zona. Las autoridades lograron rastrear a uno de los operadores clave de la organización, encargado de realizar los cobros a los transportistas.

Con esa información, la FGEO implementó un operativo de vigilancia y seguimiento que culminó con la detención del grupo. Durante la intervención se aseguraron diversos equipos de telefonía celular que contendrían información sobre la red de cobros a las víctimas.

Las investigaciones continúan su curso para determinar el alcance total de las actividades del grupo y la probable participación de más personas. Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

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