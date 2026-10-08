Con ayuda de un dron rescatan a menor de 17 años secuestrado en Hermosillo: habría robado droga a un grupo delictivo

Toma aérea del sitio donde fue localizado el menor. Crédito: FGJES

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Un dron permitió a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizar y rescatar con vida a un adolescente de 17 años, quien permaneció privado de la libertad en una propiedad del ejido El Sapo, en las afueras de Hermosillo, Sonora. La aeronave no tripulada sirvió para ubicar con precisión el predio donde los captores mantenían oculto al menor, lo que permitió a los policías ministeriales intervenir antes de que la víctima sufriera algún daño.

De acuerdo con las primeras declaraciones del adolescente, habría sustraído droga a un grupo delictivo, hecho que detonó su secuestro en el contexto de un conflicto con una célula rival. En el predio donde fue hallado, los elementos de la AMIC detectaron pintas con las siglas “C.R.S.” y “GNS”, esta última asociada en reportes previos a una organización delictiva que opera en el estado, la Gente Nueva Salazar.

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La información fue revelada en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, realizada en Hermosillo, donde se detallaron las circunstancias del operativo de rescate y se respondieron preguntas de los medios de comunicación.

El mensaje de auxilio del menor y el rastreo con dron que condujo al predio

Según los datos oficiales compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la intervención se originó cuando los familiares del adolescente recibieron un mensaje enviado por él mismo, en el que solicitaba ayuda y señalaba que se encontraba retenido por personas armadas. Con ese aviso, los familiares acudieron de inmediato ante las autoridades para reportar el hecho.

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Elementos de la AMIC desplegaron un operativo en la zona del ejido El Sapo y recurrieron al uso de un dron para rastrear el sitio exacto donde permanecía la víctima. La aeronave sobrevoló el área y captó imágenes de las construcciones del predio, rodeado de vegetación y terrenos característicos de las afueras de Hermosillo.

El menor fue secuestrado por presuntamente robar droga a un grupo criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a esa vigilancia aérea, los policías ministeriales ubicaron la zona donde se encontraba el menor. Al acercarse al lugar, escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de una de las construcciones, lo que confirmó la ubicación.

Debido a que se trataba de un delito en proceso y existía flagrancia, los elementos ingresaron al predio sin necesidad de una orden judicial previa y lograron poner a salvo al adolescente. Los presuntos responsables, al notar la presencia del dron sobre el predio, huyeron a pie e internándose en el monte cercano antes de que los policías llegaran a las construcciones.

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Autoridades reconocieron que, pese al despliegue inmediato de las unidades, no fue posible la localización de los agresores en ese momento. Hasta el momento no se conoce cómo consiguieron la ubicación del predio.

Cinco vehículos y pintas atribuidas a grupos delictivos quedaron en el predio asegurado

Al revisar el inmueble, los elementos de la AMIC apreciaron a simple vista al menos cinco vehículos distribuidos en el predio. Entre ellos, una camioneta con las puertas traseras y la cajuela abiertas, en cuyo interior los captores mantuvieron oculto al menor antes del rescate.

En ese vehículo habrían ocultado al menor secuestrado. Crédito: FGJES

En una de las paredes del predio quedaron visibles las siglas “C.R.S.” y “GNS”, pintadas en distintos colores sobre las estructuras de madera y lámina que conformaban el inmueble. Salas Chávez no detalló en la conferencia el significado exacto de esas siglas ni confirmó su vínculo con algún grupo delictivo específico.

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Sin embargo, reportes previos documentados por Infobae México señalaron que, en septiembre de 2024, la Secretaría de Marina incautó en Caborca, Sonora, vehículos blindados con la leyenda “GNS” pintada, siglas que correspondieron a Gente Nueva Salazar, una célula que surgió como brazo armado del Cártel de Sinaloa y que opera de manera independiente desde finales de 2023, cuando se separó de Los Chapitos. La Gente Nueva Salazar también son reconocidos en Sonora como Los Salazar.

Pintas localizadas en el predio donde fue encontrado el menor. Crédito: FGJES

Salas Chávez indicó que la fiscalía tramitaba una orden de cateo para ingresar formalmente al predio una vez que se concretara el mandamiento judicial correspondiente. El inmueble quedó asegurado por los elementos ministeriales mientras se desahogaba ese trámite legal.

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El robo de droga que habría originado la privación de la libertad del menor

Durante la conferencia, un reportero preguntó si el joven rescatado pertenecía a algún grupo delictivo y qué tipo de mercancía estaba en disputa. Salas Chávez respondió que, por tratarse de un menor de edad, existía un impedimento legal para proporcionar más información sobre su identidad o su posible vinculación delictiva.

Conferencia de prensa de este 7 de octubre. Crédito: FGJES

Pese a esa reserva, Salas Chávez confirmó que la mercancía en disputa correspondía a droga y a un producto conocido como “wax”, un extracto concentrado de marihuana que suele ser vendido ilegalmente en vaporizadores. No se precisó la cantidad exacta sustraída ni el nombre del grupo al que presuntamente pertenecía la víctima antes de los hechos.

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En la misma conferencia, el fiscal reconoció que la incorporación de menores de edad a actividades delictivas, ya sea como víctimas o como presuntos responsables, representó un fenómeno que no era exclusivo del estado de Sonora. Además, señaló que el Gobierno del Estado planteó, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, una revisión del marco legal aplicable a menores involucrados en delitos de alto impacto.

El adolescente rescatado recibió atención médica y permaneció resguardado mientras la fiscalía de Sonora mantuvo abierta la investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables de su privación de la libertad.