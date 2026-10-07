México

Autoridades capturan en la alcaldía Cuauhtémoc a "El Pachomen", menor de edad ligado a "La Anti Unión"

Elementos de la SSC arrestaron a un joven de 17 años y a su acompañante en la alcaldía Cuauhtémoc, a quienes les hallaron un arma de fuego y 401 empaques con narcóticos

Un oficial de policía sostiene a una persona sobre un auto blanco en una calle empedrada frente a edificios antiguos.
Autoridades capturan en la alcaldía Cuauhtémoc a “El Pachomen”, menor de edad ligado a "La Anti Unión" (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Josman Josué Romero Crisóstomo, de 17 años, alias “El Pachomen” en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de un arma de fuego y 401 dosis de aparente droga. Además, detuvieron en la misma causa a Ángel Olvera Orozco, de 49 años.

La corporación informó que los detenidos serían integrantes de “La Anti Unión”, grupo delictivo presuntamente dedicado a la distribución de sustancias ilícitas, cobro de piso, extorsión y homicidios en la alcaldía Cuauhtémoc y en distintas zonas de la capital.

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Cómo ocurrió el operativo

Durante recorridos estratégicos de reconocimiento, prevención y disuasión del delito en la colonia Morelos, oficiales de la SSC observaron a dos sujetos en la calle Libertad que manipulaban envoltorios similares a los utilizados para la distribución de narcóticos en la vía pública.

Para descartar un posible hecho delictivo, los uniformados se aproximaron y, en apego a los protocolos de actuación policial, realizaron una revisión preventiva a ambos sujetos.

Ángel Olvera Orozco, de 49 años. SSC
Ángel Olvera Orozco, de 49 años. SSC

Ángel Olvera Orozco, de 49 años, y “El Pachomen”, fueron detenidos en la colonia Morelos tras confirmarse la posesión de un arma de fuego y cientos de dosis de sustancias ilícitas, informó la SSC de la Ciudad de México. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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Lo que les fue asegurado

Tras la revisión, los oficiales aseguraron un arma de fuego con cargador y tres cartuchos útiles, además de 140 bolsitas con aparente marihuana.

También les fueron decomisados 162 empaques con una sustancia sólida similar a la metanfetamina y 99 bolsitas de plástico color rojo con probable cocaína.

El operativo sumó además dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. En total, la cifra de dosis aseguradas superó las 400, según el reporte policial.

Decomiso Anti Unión. SSC
Decomiso Anti Unión. SSC

Los detenidos y los objetos asegurados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación.

Antecedentes recientes en la zona

Este no es el primer operativo de la SSC contra presuntos integrantes de “La Anti Unión” en la colonia Morelos. El 17 de septiembre, policías capitalinos detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula afín a esta organización en la zona, entre ellos dos menores de edad, con un arma larga, un arma corta y cerca de 300 dosis de sustancias similares a cocaína, marihuana y metanfetamina.

Las autoridades investigaron entonces si esos detenidos tenían relación con el homicidio de dos mujeres ocurrido un día antes en inmediaciones de la misma colonia Morelos.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Autoridades capturan en la alcaldía Cuauhtémoc a “El Pachomen”, menor de edad ligado a "La Anti Unión" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de septiembre, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méxicovinculó a proceso a los tres detenidos en ese operativo. Jaime Rodríguez Pichardo, de 38 años, alias “El Rapero”, quedó imputado por delitos contra la salud y cohecho, luego de que presuntamente ofreció dinero a los policías para evitar ser puesto a disposición del Ministerio Público. Los dos adolescentes detenidos junto con él fueron procesados por narcomenudeo y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“La Anti Unión” y cómo opera en la Cuauhtémoc

“La Anti Unión” es un grupo delictivo que las autoridades capitalinas identifican como organización antagónica a “La Unión Tepito”, con presencia en la zona Centro de la Ciudad de México. Según las indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la célula se dedica a la distribución de sustancias ilícitas, cobro de piso, extorsión y homicidios en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información recabada durante investigaciones previas, uno de los jefes señalados de la organización es identificado con el alias “El Felipe”. En la detención del 17 de septiembre en la colonia Morelos, uno de los capturados, Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, se desempeñaría presuntamente como uno de los sicarios de ese líder.

Las autoridades han vinculado a integrantes de este grupo con hechos de violencia concretos en la zona, entre ellos el homicidio de dos mujeres ocurrido el 16 de septiembre en inmediaciones de la colonia Morelos, que motivó una de las detenciones de presuntos miembros de la célula.

Según las detenciones registradas por la SSC en septiembre, las capturas de presuntos integrantes de “La Anti Unión” se han repetido en el mismo perímetro de la Cuauhtémoc, con el aseguramiento recurrente de armas de fuego y dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína.

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