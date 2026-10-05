EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

Caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí
Nueve personas fueron detenidas durante un cateo a un domicilio relacionado con el robo a transportistas en la carretera 57 de San Luis Potosí, donde autoridades aseguraron decenas de inhibidores de señal, antenas, autopartes, vehículos y tarimas con mercancía. El operativo derivó de investigaciones de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y autoridades estatales, informó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano impuso este 4 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva justificada al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel “N”, conocido como el Capitán Sol, detenido tres días antes en Zapopan, Jalisco, tras casi un año prófugo por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.