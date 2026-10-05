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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

El tramo de Matehuala de la carretera 57 es considerado uno de los puntos de mayor riesgo para los operadores de carga en la entidad

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13:29 hsHoy

Caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

Nueve personas fueron detenidas durante un cateo a un domicilio relacionado con el robo a transportistas en la carretera 57 de San Luis Potosí, donde autoridades aseguraron decenas de inhibidores de señal, antenas, autopartes, vehículos y tarimas con mercancía. El operativo derivó de investigaciones de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y autoridades estatales, informó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

(Crédito: X | @OHarfuch)
(Crédito: X | @OHarfuch)
12:16 hsHoy

“Capitán Sol” y la red de huachicol fiscal: cuál era el papel de Miguel Ángel “N” y las conexiones que apuntan a Andy López Beltrán

Tras casi 300 días prófugo entre México y Europa, el exmarino fue detenido el viernes pasado en un fraccionamiento de lujo en Zapopan

Los retratos de Miguel Ángel Solano Ruiz y Andrés Manuel López Beltrán aparecen junto a una flota de buques petroleros en alta mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los retratos de Miguel Ángel Solano Ruiz y Andrés Manuel López Beltrán aparecen junto a una flota de buques petroleros en alta mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano impuso este 4 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva justificada al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel “N”, conocido como el Capitán Sol, detenido tres días antes en Zapopan, Jalisco, tras casi un año prófugo por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

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