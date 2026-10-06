Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

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La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) investiga si el desplome de una avioneta registrado el 4 de octubre de 2026 en el municipio de Ixtlán del Río constituyó un atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Las autoridades detectaron que integrantes del crimen organizado vigilaban sus movimientos y conocían con anticipación su agenda de vuelos.

La fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo confirmó que no se descarta ninguna hipótesis. “No queremos descartar la posibilidad de que como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, declaró la funcionaria durante una conferencia de prensa.

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El accidente y las víctimas

La aeronave siniestrada es un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR, que despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, la tarde del domingo 4 de octubre, con destino a la ciudad de Aguascalientes. Medios locales ubican el despegue entre las 16.00 y las 16.30 horas.

Según el registro de vuelo, 18 minutos después del despegue la aeronave modificó el rumbo, en un intento aparente de regresar a Tepic. Poco después desapareció de los radares.

Los restos fueron localizados la tarde del lunes cerca de la comunidad de Los Mezquites, a unos tres kilómetros del poblado, en una zona serrana de difícil acceso. El accidente se habría registrado entre las 16.48 y las 17.00 horas del domingo.

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A bordo solo viajaban dos tripulantes, quienes murieron en el lugar: el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. El gobernador Navarro Quintero no se encontraba en el vuelo al momento del siniestro.

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

Al referirse al hecho, la fiscal Heredia señaló que “fue un lamentable hecho aéreo, el cual está siendo procesado por autoridades federales, de los cuales la Fiscalía estará atenta para recolectar los indicios, los cuerpos y la Policía Estatal ya está preservando la escena”.

Personal de la Policía Estatal, bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para las primeras labores de atención y resguardo. El secretario de Seguridad de Nayarit, Manasés Langarica, explicó que el área permanece bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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Debido a que el caso involucra un accidente de carácter aeronáutico, la Fiscalía de Nayarit dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con el procesamiento de los indicios y los cuerpos localizados en la escena.

El hallazgo que disparó la sospecha

La hipótesis del atentado cobró fuerza a raíz de la detención, semanas antes del siniestro, de un presunto integrante del crimen organizado identificado con el alias “Talibán 2”, señalado como presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco.

A este detenido le fueron asegurados cinco teléfonos celulares que contenían mensajes e información detallada sobre los traslados aéreos del mandatario estatal y de otros funcionarios.

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“Traían cinco celulares y ahí se encontraban los vuelos del gobernador”, dio a conocer la fiscal Heredia sobre el contenido de los dispositivos.

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. Captura de pantalla

Los teléfonos incluían matrículas de aeronaves, horarios de vuelo y los nombres de quienes las abordarían, lo que generó alerta inmediata entre los investigadores. Como evidencia de esa filtración, Heredia mostró mensajes fechados el 20 de febrero de 2026, a las 10.41 horas, en los que se anticipaba un traslado aéreo del mandatario programado para el día siguiente.

Desde la FGE se aclaró, sin embargo, que no todos los vuelos privados correspondían al gobernador. “Cada que uno de los funcionarios de gobierno tomaba un vuelo privado, como el de ayer del siniestro, era requerido por necesidad de servicio. No siempre el gobernador lo utilizaba o su familia”, precisó Heredia.

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El plan de ataque y un antecedente reciente

A partir de la información extraída de los celulares, las autoridades ministeriales identificaron también la planeación de un posible ataque armado desde un puente de la autopista Tepic-Compostela.

“Nosotros sabemos que cuando iban a atentar, lo iban a hacer por un puente que pasa por la autopista Tepic-Compostela”, sostuvo la fiscal.

Heredia relacionó esta hipótesis con un grupo de jóvenes presentados previamente por la Fiscalía: algunos permanecen detenidos y contra otros ya se solicitaron órdenes de aprehensión. Según la funcionaria, los investigados tendrían la posibilidad de desplazarse por caminos de brecha entre Tepic y Bahía de Banderas.

La fiscal recordó además que el 9 de septiembre se frustró un posible atentado contra el gobernador en Nuevo Nayarit, zona turística del municipio de Bahía de Banderas, derivado de trabajos de inteligencia. En esa ocasión, grupos de la delincuencia pretendían ejecutar el ataque sobre la autopista Tepic-Las Varas.

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Heredia también señaló que Ixtlán del Río es una zona donde se ha detectado tráfico de armas y operaciones de grupos delictivos, y sugirió que la existencia de un video del momento del accidente, registrado en una zona apartada y de difícil acceso, constituye un motivo adicional de sospecha.

Líneas de investigación abiertas

Pese a la fuerza que ha tomado la hipótesis del atentado, la FGE mantiene abiertas otras posibilidades. Las causas del accidente no han sido determinadas por las autoridades aeronáuticas, por lo que no se descarta una falla mecánica ni las condiciones climáticas prevalecientes al momento del vuelo.

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

La fiscal dirigió un mensaje directo al gobernador, afirmando que no van a “parar la investigación hasta establecer si con los trabajos de extracciones y los de inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida. Nosotros desde el fuero común haremos los cruces y seguiremos trabajando con los testigos colaboradores que están detenidos”.

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Los datos obtenidos de los dispositivos asegurados fueron entregados a la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sus respectivas investigaciones. La investigación federal a cargo de la FGR deberá determinar si el desplome obedeció a factores técnicos o ambientales, o si existen elementos que apunten hacia una acción intencional.

Infiltración en corporaciones de seguridad

En el marco de este caso, se reconoció que las autoridades han detectado infiltración del crimen organizado en distintas corporaciones de seguridad de la entidad, entre ellas la propia Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y las policías municipales de Nayarit.

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La fiscal Heredia vinculó ese contexto con la relevancia del caso que investiga su dependencia, “porque al final todos estábamos infiltrados. Esa es la razón de la relevancia de continuar la investigación del hecho de ayer, que aunque pudiera ser una falla mecánica o por clima, no queremos descartar la posibilidad de que como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, dijo.