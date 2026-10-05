Ex alcalde de Juchitán publica carta y niega pertenecer a "Los Cromos", brazo armado ligado al CJNG en Oaxaca

Emilio Montero Pérez, quien fue presidente municipal de Juchitán antes de Miguel Sánchez Altamirano, presentó su renuncia a la Dirección General del IEEPO. (Foto: Especial)

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Emilio Montero Pérez, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza y exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), difundió una carta pública mediante su red social Facebook, en la que niega pertenecer al grupo criminal “Los Cromos” y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El documento está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a funcionarios federales y estatales, y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

En el texto, Montero sostiene que la campaña mediática en su contra carece de sustento y advierte que teme por su vida y la de su familia.

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La defensa de Montero ante los señalamientos

Emilio Montero Pérez rechazó haber pertenecido a “Los Cromos” o al CJNG, organización a la que fuentes de investigación lo vinculan como presunto líder en el Istmo de Tehuantepec. En su carta escribió: “No pertenezco a los “Cromos” ni al CJNG”, y aseguró que, pese a que ese grupo delictivo intentó someterlo, nunca lo permitió.

El exfuncionario afirmó que el líder de “Los Cromos” ya está identificado por las autoridades y confía en que las corporaciones federales y estatales procederán a su captura.

Montero también dejó constancia pública de que no está prófugo de la justicia y reiteró su disposición a comparecer ante cualquier autoridad que lo requiera. En sus palabras: “Reitero una vez más mi plena disposición de comparecer ante cualquier autoridad que me requiera”.

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Fragmento de la carta publicada por el ex alcalde de Juchitán. Captura de pantalla

La carta circuló luego de que distintos medios identificaran al exfuncionario como presunto cabecilla de la célula criminal que opera en municipios del Istmo oaxaqueño.

El exalcalde atribuye la ola de señalamientos a actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno estatal. Según su versión, haber ocupado la presidencia municipal de Juchitán y la dirección del IEEPO lo expuso a un “golpeteo mediático” por el peso político de ambos cargos, uno vinculado al equilibrio municipal y otro a la atención del magisterio oaxaqueño.

Las acusaciones de la Fiscalía y la investigación periodística

La versión de Montero contrasta con lo reportado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó, en una conferencia del gobernador Salomón Jara Cruz, que “Los Cromos” surgió como una organización local que luego estableció una alianza con el CJNG, del que opera como brazo criminal en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

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Emilio Montero es señalado como el principal líder de esa facción del CJNG en el Istmo de Tehuantepec, de forma paralela a Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias Fallo o Comandante Rengo. En la misma línea de mando aparecen el exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido, y el exsecretario municipal Mariano Rosado López.

Amigo del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por extorsión, renuncia a la titularidad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. (Foto: redes sociales)

Además, en informes de inteligencia se consigna a Montero como la persona que, presuntamente, ordenó ejecuciones de integrantes de grupos rivales a partir de su llegada a la presidencia municipal en 2019, periodo en el que aumentaron los homicidios dolosos en Juchitán. Integrantes de “Los Cromos” detenidos entre 2025 y 2026 señalaron, que Montero y Sánchez Altamirano dieron cobertura política al grupo delictivo.

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En 2019, el entonces próximo alcalde viajó a Guadalajara para pactar la entrada del CJNG a la región a cambio de financiamiento para su campaña municipal, la cual ganó. También se le atribuye haber respaldado una red de narcomenudeo, la compra de armas para el grupo y, entre 2024 y 2025, una red de extorsión a migrantes en tránsito por el Istmo.

El señalamiento cruzado contra Héctor Sánchez López

En su carta, Montero respondió directamente a declaraciones de Héctor Sánchez López, a quien identifica como una de las personas que lo señaló como “cabeza delictiva”. El exfuncionario atribuye esa postura a un conflicto económico: afirma que, al asumir la presidencia municipal de Juchitán, detectó una nómina favorable a Sánchez por más de 2 millones de pesos mensuales y decidió retirarle ese beneficio.

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Según Montero, esa decisión generó la molestia de Sánchez López hacia su persona desde entonces. El exalcalde asegura contar con pruebas de esta situación, aunque no detalla cuáles ni las adjunta en el comunicado difundido.

Al cierre de su carta, Montero se dirigió directamente a sus coterráneos con una advertencia sobre la lealtad, afirmando que “solo una mente perversa y criminal podría traicionar a su pueblo y yo no soy de esos”.

La renuncia al IEEPO y los antecedentes de inteligencia militar

Emilio Montero renunció el 25 de septiembre a la dirección del IEEPO, dos días después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano. En su momento, Montero explicó que la renuncia buscaba evitar que la coyuntura afectara al IEEPO, al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal o a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido al que pertenece.

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El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

En la carta más reciente, Montero sostuvo haber denunciado con anticipación a las amenazas del grupo criminal. Asegura haber dejado constancia en ocho carpetas de investigación por el delito de amenazas que, según afirma, dicho grupo le hacía.