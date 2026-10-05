La FGR destruye en Veracruz casi cinco toneladas de drogas, piratería y arsenal bélico. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de cerca de cinco toneladas de objetos del delito, 14 máquinas tragamonedas y la incineración de diversos narcóticos asegurados en el estado de Veracruz. La diligencia se enmarcó en el Programa de Destrucción de Narcóticos y Objetos del Delito que la institución ejecuta de forma periódica en distintas entidades del país.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Fiscalía Federal en Veracruz, que fueron acondicionadas especialmente para la ocasión.

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Qué se destruyó y en qué cantidades

El grueso del material destruido correspondió a discos en formato DVD y CD, que sumaron cuatro toneladas 819 kilos 836 gramos. A esto se agregaron las 14 máquinas tragamonedas y 124 objetos del delito de distinta naturaleza.

Entre estos últimos se contaron chalecos, mochilas, tenis, teléfonos celulares, documentación, tubos y mangueras, entre otros artículos asegurados en el marco de distintas investigaciones ministeriales.

La FGR destruye en Veracruz casi cinco toneladas de drogas, piratería y arsenal bélico. FGR

La diligencia incluyó también la incineración de narcóticos y se desarrolló bajo supervisión del Ministerio Público Federal y del Órgano Interno de Control de la institución.

Narcóticos incinerados durante el evento

Durante la jornada también se incineraron diversas sustancias aseguradas. La droga de mayor volumen fue la marihuana, con 10 kilos 464 gramos 400 miligramos.

Le siguieron el clorhidrato de metanfetamina, con 145 gramos 900 miligramos, y el clorhidrato de cocaína, con 22 gramos 100 miligramos.

Se incineraron además 95 gramos 200 miligramos de una sustancia catalogada como negativa, así como 145 unidades de clonazepam y 18 unidades de otra sustancia negativa.

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Otros operativos recientes de destrucción en el país

La diligencia en Veracruz se suma a una serie de procedimientos similares que la FGR ha realizado en distintos estados como parte de su política de disposición final de bienes asegurados.

La FGR destruye en Veracruz casi cinco toneladas de drogas, piratería y arsenal bélico. FGR

En Nayarit, la fiscalía incineró más de 941 kilos de narcóticos, entre ellos 766 kilos de marihuana y 132 kilos de metanfetamina, y destruyó 317 máquinas tragamonedas junto con 241 objetos relacionados con delitos federales. El operativo se realizó en Tepic con la supervisión del Órgano Interno de Control, personal de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución.

En Colima, la FGR destruyó más de tres toneladas de narcóticos a través del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en el estado, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). La acción representó, según se informó, un golpe a las finanzas del crimen organizado superior a los 648 millones de pesos.

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Estos procedimientos forman parte del cierre de ciclos de investigación y del destino legal de los bienes asegurados en causas penales, con el propósito declarado de evitar que vuelvan a utilizarse en actividades delictivas.

Alcance del Programa de Destrucción a nivel nacional

El Programa de Destrucción de Narcóticos y Objetos del Delito que ejecuta la FGR no se limita a Veracruz. Durante septiembre, la fiscalía superó las siete toneladas de narcóticos destruidos en distintas entidades del país, entre cocaína, metanfetamina y marihuana.

Entre esos operativos figuraron la eliminación de mil 747 kilos 616 gramos de clorhidrato de cocaína en Santa Cruz Huatulco, mil 892 kilos de narcóticos en Guerrero y 794 kilos 404 gramos de sustancias en Chiapas, todos durante septiembre de 2026.

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La FGR destruye en Veracruz casi cinco toneladas de drogas, piratería y arsenal bélico. FGR

En Jalisco, la institución incineró más de dos toneladas y 7 mil unidades de narcóticos, en un evento que contó con la presencia del gobernador Pablo Lemus. En Nayarit, además del operativo con 941 kilos de droga ya mencionado, la FGR había destruido en agosto 13,5 toneladas de precursores químicos vinculados a un laboratorio clandestino, junto con cerca de una tonelada de narcóticos.

En Michoacán, la fiscalía incineró en abril cerca de cinco toneladas de narcóticos, entre ellas una tonelada 859 kilos de marihuana, una tonelada 204 kilos de metanfetamina y dos mil 218 litros de metanfetamina líquida.

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Supervisión del proceso

El evento en Veracruz contó con la presencia del agente del Ministerio Público Federal (MPF), encargado de realizar el conteo y pesaje de las sustancias incineradas.

Esta labor se desarrolló bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. Según se informó, esta instancia tuvo como función garantizar la transparencia y el pesaje exacto de las sustancias destruidas, un esquema de verificación similar al aplicado en los operativos de Nayarit y Colima.

Personal presente en la diligencia

Además del agente del MPF y del personal del OIC, en el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

También estuvieron presentes peritos en química forense, así como personal de fotografía y video de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encargados de documentar el proceso de destrucción e incineración realizado en las instalaciones veracruzanas.

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