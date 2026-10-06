México

Dan casi 30 años de prisión a dos hombres por disparar contra las instalaciones de la FGR en Tijuana

El monitoreo vial facilitó que la policía municipal arrestara a los dos sospechosos con una carabina en Tijuana, luego de disparar a las oficinas federales y causar daños al inmueble

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Dan casi 30 años de prisión a dos hombres por disparar contra las instalaciones de la FGR en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juez federal condenó a 29 años de prisión a Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente, responsables de disparar armas de fuego contra el edificio de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, en noviembre de 2023.

La sentencia se dictó en juicio oral luego de varios procedimientos a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en esa entidad.

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Los sentenciados, identificados oficialmente por la FGR como Luis “N” y Jesús “N”, atacaron a balazos la sede de la Fiscalía Federal en Tijuana mientras personal de guardia y otros servidores públicos se encontraban dentro del inmueble cumpliendo funciones. Un juez federal los condenó a 29 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y daño en propiedad ajena, además del pago de una reparación económica a favor de la FGR.

Los delitos que motivaron la condena

El tribunal encontró penalmente responsables a ambos sentenciados por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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A esa pena se sumó la correspondiente al delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en grado de tentativa. El juez consideró una agravante adicional: el hecho de haber sido cometido en perjuicio de servidores públicos.

Lara Vidrio y Rodríguez Clemente también fueron condenados por daño en propiedad ajena, derivado de los daños provocados al edificio y a vehículos durante el ataque.

Como parte de la sentencia, ambos deberán pagar 125 mil 88 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la FGR, monto correspondiente a los perjuicios ocasionados a los vehículos y al edificio sede de la Fiscalía Federal en Tijuana.

Cómo ocurrió el ataque contra la Fiscalía Federal

De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, en noviembre de 2023 Lara Vidrio y Rodríguez Clemente se colocaron frente a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tijuana y efectuaron detonaciones de arma de fuego.

Dos personas con el rostro cubierto disparan armas largas hacia un edificio de concreto con el letrero de la Fiscalía General de la República.
Dan casi 30 años de prisión a dos hombres por disparar contra las instalaciones de la FGR en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las detonaciones ocasionaron daños tanto en el edificio como en vehículos ubicados en el lugar. En el inmueble se encontraba personal de guardia y otros servidores públicos que desempeñaban sus funciones al momento de la agresión.

Tras abrir fuego contra la sede, ambos hombres emprendieron la huida del lugar.

La detención con apoyo de cámaras de vigilancia

La ubicación y detención de los dos agresores se logró gracias al sistema de monitoreo de cámaras estatales y municipales, que permitió rastrear su desplazamiento tras el ataque.

En la operación participaron elementos de la Policía Municipal, que concretaron la detención de Lara Vidrio y Rodríguez Clemente en la ciudad de Tijuana.

Durante la captura, se aseguró un arma de fuego semiautomática tipo carabina, además de cartuchos útiles que estaban en poder de los detenidos.

El proceso a cargo de la FECOR en Baja California

El caso quedó bajo la responsabilidad del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Baja California, instancia que condujo la investigación y la presentación de evidencias ante el juez federal.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Dan casi 30 años de prisión a dos hombres por disparar contra las instalaciones de la FGR en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios procedimientos, el MPF logró que el tribunal dictara la sentencia condenatoria de 29 años de prisión contra ambos acusados, al acreditar su responsabilidad en el conjunto de delitos federales imputados.

La FGR informó que la condena se obtuvo mediante juicio oral, en el que se presentaron las evidencias que vincularon a Lara Vidrio y Rodríguez Clemente con las detonaciones de arma de fuego, la huida posterior y el material bélico asegurado en el momento de su captura en Tijuana.

Otros ataques contra sedes y personal de fiscalías en México

La agresión contra la Fiscalía Federal en Tijuana se suma a una serie de ataques contra instalaciones y personal de fiscalías registrados en distintos estados del país en los últimos años.

En junio de 2026, una agente del Ministerio Público y elementos de la FGR fueron atacados a balazos en Tijuana cuando cumplían una orden de aprehensión en la colonia Xicoténcatl Leyva Mortera. Las unidades sufrieron daños en cofre y parabrisas, y se registró un breve enfrentamiento, sin personas heridas.

Un informe del Colectivo #LaJusticiaQueQueremos, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), documentó al menos seis ataques de relevancia contra altos mandos de fiscalías durante 2023. Entre ellos figuran una agresión contra la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el 11 de julio; la privación ilegal de la libertad de una fiscal en Guerrero, el 21 de agosto; la privación de la libertad y asesinato del fiscal regional de Tierra Caliente, en el mismo estado, el 9 de septiembre, y el asesinato del delegado de la FGR en Guerrero, el 12 de septiembre.

El mismo informe señala una emboscada con explosivos contra un vehículo de la Fiscalía de Jalisco en Tlajomulco de Zúñiga, que dejó seis muertos y una decena de heridos.

En agosto de 2025, el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, murió en Reynosa luego de que un grupo armado lanzara una granada contra su camioneta y lo atacara a balazos.

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