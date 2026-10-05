Cárdenas Palomino podría ser liberado al cumplir su condena a 5 años de prisión por tortura al hermano de Israel Vallarta

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Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, podría ser liberado luego de cumplir su condena a 5 años de prisión por tortura contra Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como uno de sus sobrinos y dos personas más por el caso de la banda “Los Zodiaco”.

Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta y activista, dio a conocer que la posible salida de Cárdenas Palomino está prevista para realizarse a las 00:00 horas de este lunes 5 de octubre, luego de que se dé por cumplida su condena a 5 años y 3 meses de prisión.

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“Hoy se confirma que, a las doce de la noche de este día lunes 5 de octubre de 2026, se da por compurgada (la sentencia), recuperando su libertad en la siguientes 24 horas... o antes, si es que continúa recibiendo las distinciones de las que hasta hoy ha gozado, y salir del penal a las 00:00 horas con 01 minutos del martes 6″, detalló en un comunicado.

Sainz también acusó al Segundo Tribunal Colegiado de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, de no resolver el toca penal 707/2025 que presentaron Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta sobre su inconformidad por la sentencia que le fue impuesta a Cárdenas Palomino.

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Cárdenas Palomino era la mano derecha de Genaro García Luna cuando se dio el caso Florance Cassez

ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 01AGOSTO2025.- Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados, entre ellos delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La esposa de Vallarta también acusó que al concluir su condena se debería ejercer algunas de “las muchas aprehensiones que se generarían de aplicarse la ley correcta indistintamente” derivado de averiguaciones previas y carpetas de investigación que cuenta en su contra por diversos delitos.

“Y que, suspicazmente, no han procedido por las evidentes ‘manos protectoras’ que lo protegen, con las múltiples ‘argucias legaloides’ que desde la entonces PGR y de continuo hoy la actual FGR aplican como ‘fórmula infalible’ para no ser llevado a juicio”, aseguró.

Con esto, Luis Cárdenas Palomino podría ser liberado a tan solo un año de que Israel Vallarta salió de prisión tras ser absuelto de los delitos que le eran imputados desde diciembre de 2005, cuando fue arrestado junto a Florance Cassez en Ciudad de México por presuntamente liderar la banda de “Los Zodiaco”.

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El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que dirigía Genaro García Luna, mientras que Cárdenas Palomino se desempeñaba como director general de Investigación Policial de dicha corporación. La acción fue transmitida por televisión nacional por el periodista Carlos Loret de Mola, y años más tarde desmentida por los propios funcionarios.

La serie sobre el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta llegará a Netflix en agosto de 2022 FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

En agosto de 2025, Luis Cárdenas Palomino fue sentenciado por un juez federal a 5 años y 3 meses de prisión por tortura en agravio del hermano de Israel Vallarta, su sobrino y dos personas más, luego de acreditar que autorizó a sus mandos “infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos” a los detenidos.

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Respecto a su posible liberación, Infobae México consultó tanto con la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero no ha obtenido respuesta.

Cárdenas Palomino aún cuenta con un proceso por el caso Rápido y Furioso

Aunque Cárdenas Palomino cumple en este mes de octubre su condena por el delito de tortura, aún mantiene activo un segundo proceso por el delito de omisión en el operativo Rápido y Furioso efectuado entre 2009 y 2011.

Pese a que una jueza de Sonora dictó en 2024 auto de libertad al exdirector de la entonces Policía Federal, por falta de elementos en el caso, fue en junio de 2025 que el Tribunal de Apelaciones con residencia en Hermosillo revocó la decisión de la jueza y se ordenó la reaprehensión de Cárdenas.

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Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)

Semanas después el exfuncionario buscó ampararse contra el auto de formal prisión, pero el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito de Tijuana se lo negó.

Cárdenas Palomino es señalado en este caso como presunto responsable del delito de omisión para impedir la introducción de armas exclusivas del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea al país durante el operativo denominado Rápido y Furioso, que se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Con esta acción, se tenía planeado que las armas iban a ser rastreadas a través de un chip por las autoridades, pero muchas de ellas llegaron a miembros de cárteles.

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Desde el año 2021 se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, luego de la liberación de Israel Vallarta, se reportó su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Morelos.

Cabe señalar que por el caso Rápido y Furioso aún no se ha informado una posible vinculación a proceso de Cárdenas Palomino, por lo que será en los próximas horas que las autoridades deban ofrecer más información sobre los procesos en contra del exfuncionario.