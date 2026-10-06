México

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

Las autoridades federales localizaron un inmueble en la colonia San Fernando, Guasave, donde agentes militares y peritos hallaron blindados artesanales

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR
Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cinco vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, durante un cateo ejecutado en un inmueble de la colonia San Fernando, en Guasave, Sinaloa. El operativo también permitió el decomiso de cargadores y cartuchos para arma de fuego.

El hallazgo se originó luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informaran al Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado sobre un predio tipo bodega localizado durante recorridos de vigilancia en la zona.

PUBLICIDAD

Cómo se detectó el predio en Guasave

El personal militar realizaba recorridos de rutina en la colonia San Fernando cuando notó que un inmueble tipo bodega se encontraba abierto. Desde el exterior, los efectivos observaron un cargador con cartuchos y varios vehículos de gran tamaño en el interior.

Ante este hallazgo, los militares resguardaron el lugar y dieron aviso de inmediato al Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Sinaloa.

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR
Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

Los cinco vehículos “monstruo” en Guasave corresponden a unidades modificadas de forma artesanal con placas de acero, diseñadas para resistir disparos de alto calibre. Este tipo de camionetas blindadas, utilizadas por el crimen organizado desde hace más de una década, han sido objeto de decomisos crecientes por parte de la Sedena y la FGR en distintos estados del país.

PUBLICIDAD

Con el reporte del predio abierto y los indicios observables desde la vía pública, el agente del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) solicitó la orden de cateo correspondiente ante un juez de control.

Ejecución del cateo y aseguramientos

La orden judicial fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la FGR.

Durante la diligencia dentro del inmueble, las autoridades confirmaron la presencia de cinco unidades con blindaje artesanal. La revisión también permitió recuperar cargadores y cartuchos para arma de fuego distribuidos en distintos puntos de la bodega.

Los indicios recabados, además del propio inmueble, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.

Qué son los vehículos “monstruo” que usan los cárteles

Los “monstruos” son camionetas de carga pesada, como Ford F-350, F-450, Dodge RAM o Chevrolet Tahoe, a las que se sueldan placas de acero en puertas, motor, techo y carrocería. Su fabricación supera los 2 millones de pesos por unidad y su blindaje resiste ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibre .50.

Su origen se remonta a 2010 en municipios fronterizos del noreste del país, cuando Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas, desarrolló los primeros prototipos aplicando su formación militar. Las unidades iniciales eran pesadas y lentas, pensadas para brechas rurales de difícil acceso.

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR
Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

Con el paso de los años, el diseño evolucionó en tres generaciones. La más reciente incorpora placas de acero de grado militar tipo MIL-A 46100, capaces de resistir explosivos e impactos de bombas lanzadas desde drones. Las armas ya no sobresalen por el techo de los vehículos: disparan desde el interior a través de aspilleras ubicadas en las puertas.

Entre el equipamiento más avanzado de estas unidades figuran alfombras antiminas, blindaje categoría 5 para proteger el motor y la batería, llantas run flat y sistemas capaces de bloquear la señal de un dron enemigo.

Concentración de decomisos en el país

Tamaulipas concentra la mayor cantidad de estos vehículos asegurados a nivel nacional. De los 597 vehículos con blindaje artesanal decomisados por la Sedena entre enero de 2023 y junio de 2025, 304 correspondieron a esa entidad, según datos citados por la propia Defensa.

Solo en 2026, la FGR destruyó tres lotes de “monstruos” en Reynosa: 23 unidades el 8 de febrero, 18 el 23 de agosto y 25 el 25 de agosto, estas últimas vinculadas al Cártel del Noreste Facción Z y al Cártel del Golfo. La destrucción de estas unidades se ejecuta bajo el Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR
Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

A pesar de los cientos de unidades decomisadas en el país, las autoridades no han logrado ubicar los talleres clandestinos donde se fabrican estos vehículos.

Días antes, la FGR había reportado otro aseguramiento similar en la colonia Las Golondrinas, también en Guasave, donde fueron decomisados ocho vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, además de cargadores, cartuchos y un chaleco táctico.

Investigación en curso por la FGR

Los cinco vehículos con blindaje artesanal, los cargadores, los cartuchos y el inmueble donde fueron localizados quedaron formalmente a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia continúa la indagatoria correspondiente por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de los ilícitos adicionales que puedan desprenderse del análisis pericial de los indicios decomisados.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicaSinaloaDecomisoArmas de fuegoNarcotraficoNarco en MéxicoNarcotrafico en Méxicoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco alimentos económicos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

Una nutrición balanceada no siempre tiene que ser costosa. Estos alimentos brindan beneficios a la salud sin descuidar tu bolsillo

Cinco alimentos económicos que recomienda el IMSS para comer sano sin gastar de más

Fiscal de Chiapas señala a alcalde y exalcalde de Suchiapa por presuntamente liberar detenidos a cambio de dinero

El fiscal Jorge Llaven Abarca aseguró que policías municipales aportaron información sobre presuntas órdenes para dejar en libertad a personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas

Fiscal de Chiapas señala a alcalde y exalcalde de Suchiapa por presuntamente liberar detenidos a cambio de dinero

Las dos horas que definen si la carne se echa a perder en tu cocina

La carne no necesita oler mal para convertirse en un riesgo

Las dos horas que definen si la carne se echa a perder en tu cocina

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Jesús Maximiano “N” fue ingresado al CERESO de Hermosillo tras ejecutarse una orden de aprehensión en su contra; la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Revocan vinculación a proceso de “El Jardinero” por un error en su audiencia inicial: deberá repetirse

Ex alcalde de Juchitán publica carta y niega pertenecer a "Los Cromos", brazo armado ligado al CJNG en Oaxaca

Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz

La FGR destruye en Veracruz casi cinco toneladas de drogas, piratería y arsenal bélico

ENTRETENIMIENTO

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026

Mujer destruye a golpes piñata de Mariana Ochoa tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

Pese a reclamos de fraude, Karina Torres agradece al público por su tercer lugar en La Casa de los Famosos México

Fraude o éxito: los números que defiende Televisa tras la polémica final de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia”

Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile

Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario

Argentina vs. Benín: cuándo y dónde ver en México la despedida de Lionel Messi con su selección