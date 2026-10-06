Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cinco vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, durante un cateo ejecutado en un inmueble de la colonia San Fernando, en Guasave, Sinaloa. El operativo también permitió el decomiso de cargadores y cartuchos para arma de fuego.

El hallazgo se originó luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informaran al Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado sobre un predio tipo bodega localizado durante recorridos de vigilancia en la zona.

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Cómo se detectó el predio en Guasave

El personal militar realizaba recorridos de rutina en la colonia San Fernando cuando notó que un inmueble tipo bodega se encontraba abierto. Desde el exterior, los efectivos observaron un cargador con cartuchos y varios vehículos de gran tamaño en el interior.

Ante este hallazgo, los militares resguardaron el lugar y dieron aviso de inmediato al Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Sinaloa.

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

Los cinco vehículos “monstruo” en Guasave corresponden a unidades modificadas de forma artesanal con placas de acero, diseñadas para resistir disparos de alto calibre. Este tipo de camionetas blindadas, utilizadas por el crimen organizado desde hace más de una década, han sido objeto de decomisos crecientes por parte de la Sedena y la FGR en distintos estados del país.

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Con el reporte del predio abierto y los indicios observables desde la vía pública, el agente del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) solicitó la orden de cateo correspondiente ante un juez de control.

Ejecución del cateo y aseguramientos

La orden judicial fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la FGR.

Durante la diligencia dentro del inmueble, las autoridades confirmaron la presencia de cinco unidades con blindaje artesanal. La revisión también permitió recuperar cargadores y cartuchos para arma de fuego distribuidos en distintos puntos de la bodega.

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Los indicios recabados, además del propio inmueble, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.

Qué son los vehículos “monstruo” que usan los cárteles

Los “monstruos” son camionetas de carga pesada, como Ford F-350, F-450, Dodge RAM o Chevrolet Tahoe, a las que se sueldan placas de acero en puertas, motor, techo y carrocería. Su fabricación supera los 2 millones de pesos por unidad y su blindaje resiste ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibre .50.

Su origen se remonta a 2010 en municipios fronterizos del noreste del país, cuando Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas, desarrolló los primeros prototipos aplicando su formación militar. Las unidades iniciales eran pesadas y lentas, pensadas para brechas rurales de difícil acceso.

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Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

Con el paso de los años, el diseño evolucionó en tres generaciones. La más reciente incorpora placas de acero de grado militar tipo MIL-A 46100, capaces de resistir explosivos e impactos de bombas lanzadas desde drones. Las armas ya no sobresalen por el techo de los vehículos: disparan desde el interior a través de aspilleras ubicadas en las puertas.

Entre el equipamiento más avanzado de estas unidades figuran alfombras antiminas, blindaje categoría 5 para proteger el motor y la batería, llantas run flat y sistemas capaces de bloquear la señal de un dron enemigo.

Concentración de decomisos en el país

Tamaulipas concentra la mayor cantidad de estos vehículos asegurados a nivel nacional. De los 597 vehículos con blindaje artesanal decomisados por la Sedena entre enero de 2023 y junio de 2025, 304 correspondieron a esa entidad, según datos citados por la propia Defensa.

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Solo en 2026, la FGR destruyó tres lotes de “monstruos” en Reynosa: 23 unidades el 8 de febrero, 18 el 23 de agosto y 25 el 25 de agosto, estas últimas vinculadas al Cártel del Noreste Facción Z y al Cártel del Golfo. La destrucción de estas unidades se ejecuta bajo el Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa. FGR

A pesar de los cientos de unidades decomisadas en el país, las autoridades no han logrado ubicar los talleres clandestinos donde se fabrican estos vehículos.

Días antes, la FGR había reportado otro aseguramiento similar en la colonia Las Golondrinas, también en Guasave, donde fueron decomisados ocho vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, además de cargadores, cartuchos y un chaleco táctico.

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Investigación en curso por la FGR

Los cinco vehículos con blindaje artesanal, los cargadores, los cartuchos y el inmueble donde fueron localizados quedaron formalmente a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia continúa la indagatoria correspondiente por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de los ilícitos adicionales que puedan desprenderse del análisis pericial de los indicios decomisados.