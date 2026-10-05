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Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz logró encarcelar preventivamente a cinco acusados por el homicidio de Guillermo Pamucé, exregidor de Jáltipan que fue atacado a balazos en Coatzacoalcos durante el mes de septiembre

Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz. FGE VERACRUZ
Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz. FGE VERACRUZ
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz logró que un juez impusiera prisión preventiva oficiosa a cinco personas señaladas por el homicidio de Guillermo Pamucé Yep, conocido como “El Chino Yep”, coordinador regional del partido PAZ en el sur del estado.

Los detenidos son Kleverly Heinz “N”, Sugey del Carmen “N”, Karla Itzel “N”, Juan Carlos “N” y Jorge Alberto “N”, identificados con sus nombres reservados conforme al protocolo de protección de datos. Sugey del Carmen “N” es identificada con el alias de “La Princess”, capturada el 1 de octubre en una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Coatzacoalcos.

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Qué pasó con el homicidio de “El Chino Yep”

Guillermo Pamucé Yep, de 48 años, era coordinador regional del partido PAZ en el sur de Veracruz y exregidor de Jáltipan. Fue atacado a tiros el 23 de septiembre en el fraccionamiento Veleros, en Coatzacoalcos. La Fiscalía detuvo y procesó por el crimen a cinco personas, entre ellas una mujer identificada con el alias “La Princess”, quien habría disparado directamente contra la víctima.

Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025
Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 23 de septiembre, pasadas las 15:00 horas, sobre la avenida Jirafas, cerca del cruce con Malecón Costero, dentro del fraccionamiento Veleros. Pamucé Yep se encontraba cerca de un predio donde se realizaban trabajos de construcción cuando los agresores lo interceptaron.

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Testigos citados por la prensa local relataron que los responsables dispararon contra la víctima más de diez veces antes de huir en un vehículo cuyo destino se desconoce. El ataque provocó el arribo inmediato de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, aunque en ese momento no hubo reporte de personas detenidas.

Cómo fue la aprehensión de los cinco imputados

Elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra los cinco señalados como resultado de acciones operativas y de investigación.

La detención de Sugey del Carmen “N”, alias “La Princess”, se concretó ocho días después del crimen. Las autoridades la ubicaron gracias al sistema de videovigilancia del fraccionamiento Veleros, sitio del homicidio, por lo que era buscada desde el día de los hechos.

Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz
Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz

Un día después del crimen, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos ya había obtenido una orden de cateo para un inmueble del fraccionamiento Veleros vinculado a la víctima. La diligencia derivó en el aseguramiento de bolsas con sustancias similares a narcóticos, básculas grameras, armas de fuego, un inhibidor de señal y un objeto con características de silenciador.

Posteriormente, la investigación se extendió a dos inmuebles más relacionados con Pamucé Yep, donde también se ejecutaron órdenes de cateo y se aseguraron presuntos narcóticos y un chaleco táctico. Los indicios recabados en ambas diligencias fueron sometidos a los dictámenes periciales correspondientes.

Los roles que la Fiscalía atribuye a cada detenido

De acuerdo con los datos recabados dentro de la investigación, las cinco personas presuntamente habrían participado, bajo distintos actos, en la planeación, vigilancia y ejecución de los hechos.

Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025
Hombres armados asesinaron al político la tarde de este 23 de septiembre. Crédito: H. Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 2022-2025

Sugey del Carmen “N” es señalada como la persona que accionó el arma de fuego en contra de la víctima, lo que ocasionó que perdiera la vida. La Fiscalía no detalló públicamente los roles específicos asignados a Kleverly Heinz “N”, Karla Itzel “N”, Juan Carlos “N” y Jorge Alberto “N” dentro de esa cadena de actos.

Prisión preventiva y próxima audiencia

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación contra los cinco detenidos y la autoridad jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El proceso continuará el próximo 8 de octubre, fecha fijada para la audiencia de continuación dentro del proceso penal 540/2026.

Reacciones tras el crimen del coordinador de PAZ

Tras confirmarse el homicidio, la dirigencia estatal del partido PAZ calificó el hecho como “un atentado directo contra la convivencia democrática” y describió a Pamucé Yep como “un hombre comprometido” y “pilar fundamental” del partido.

En un boletín firmado por Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal del partido, se exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal estatal Aurelia Jiménez Aguirre una investigación “expedita, transparente y profunda”.

El diputado local Héctor Yunes Landa también se pronunció sobre el homicidio y señaló a la víctima como sobrino de sus “muy queridos amigos” Gilberto y Gonzalo Guízar. El legislador cuestionó la estrategia de seguridad del municipio y sostuvo que “si el alcalde de Coatzacoalcos utilizara a sus guaruras para patrullar las calles, los ciudadanos no tendrían que padecer la violencia e inseguridad con la que se vive en el sur del estado”.

La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de realizar investigaciones con rigor técnico y jurídico, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

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