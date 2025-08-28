México

Sentencian a Luis Cárdenas Palomino a más de cinco años de prisión por tortura contra hermano de Israel Vallarta

El juzgador señaló que el ex mando policiaco no podrá ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena

Por Carlos Salas

El juez determinó que
El juez determinó que Cárdenas Palomino autorizó y permitió los actos de tortura con el objetivo de obtener confesiones. (Foto: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO)

El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión tras ser hallado penalmente responsable del delito de tortura en contra de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de un sobrino de este y dos personas más, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

La sentencia fue dictada por el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, del Décimo Tercer de Distrito en Materia Penal, quien determinó que Cárdenas Palomino autorizó y permitió los actos de tortura con el objetivo de obtener confesiones. Además, el juzgador señaló que el ex mando policiaco no podrá ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

Información en desarrollo...

