El atacante de 27 años se incorporó a Plaza Colonia desde Guadalupa en septiembre, luego de recorrer clubes de México, Portugal, España y Costa Rica. (Instagram/ @theoriginaljr99)

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Lejos de las canchas del futbol mexicano, el nombre de Joao Maleck Júnior Robles volvió a encontrar una noche de festejo para su carrera.

El delantero de 27 años forma parte de Plaza Colonia, club que se coronó como campeón en la Segunda División Uruguaya y asegura su lugar en Primera para 2027.

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Joao Maleck disputó tres partidos sin anotar durante el campeonato de Segunda División, que devolvió al conjunto coloniense a la máxima categoría para 2027. (Instagram/ @theoriginaljr99)

El título llega tras años de cambios dentro de la institución, intentos por recuperar continuidad y un expediente judicial que sigue sin cerrarse en Jalisco. Mientras celebra en Sudamérica, un juez de ejecución todavía debe definir los efectos de la reparación del daño en su situación de libertad.

El título de Plaza Colonia llevará a Joao Maleck de vuelta al futbol de Primera

Joao Maleck llegó a Uruguay en septiembre de 2026, procedente de Guadalupe FC de Costa Rica. Su presencia en cancha fue breve, aunque formó parte de un equipo que volvió a la máxima categoría del futbol uruguayo.

Plaza Colonia aseguró el campeonato tras una resolución de la Asociación Uruguaya de Futbol contra Oriental de La Paz , rival que utilizó seis extranjeros de manera simultánea en un partido de la Fecha 16.

La infracción modificó el resultado administrativo del encuentro disputado el 30 de agosto .

El club coloniense recibió los puntos y alcanzó 53 unidades , suficientes para asegurar el liderato de la Tabla Anual antes de la última jornada.

Joao disputó tres partidos con el cuadro uruguayo y no anotó. Su aporte no se reflejó en goles, pero integró el plantel que celebró el regreso del club a la Primera División uruguaya .

El atacante llegó después de una etapa con Guadalupe FC, donde registró ocho goles en 32 encuentros. Antes jugó con Tepatitlán, Correcaminos, Coras y Atlético Morelia.

El delantero llegó a Uruguay tras sumar ocho goles en 32 partidos con el Guadalupe FC de Costa Rica. (Instagram/ @plazacolonia1917)

El ascenso representa una oportunidad para que Maleck tenga una campaña completa en Primera División durante 2027. Su recorrido lo llevó de México a Costa Rica y después a Uruguay, con una carrera que ahora buscará recuperar terreno fuera de casa.

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De las fuerzas básicas de Santos a una ruta marcada por Europa y la Liga de Expansión

Nacido en Guadalajara el 13 de marzo de 1999, Joao Maleck apareció desde su debut como uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección internacional de su generación. Su potencia física le abrió espacio en las estructuras juveniles del Porto y el Sevilla Atlético.

Su formación comenzó en Santos Laguna , club con el que mantuvo la relación contractual en los primeros años de su trayectoria profesional.

La experiencia en Portugal y España no se convirtió en consolidación dentro de los primeros equipos, pero colocó su nombre en el radar del futbol mexicano.

Después de recuperar la libertad en diciembre de 2020 , intentó retomar su carrera en Cafessa, Coras, Tepatitlán, Correcaminos y Atlético Morelia.

En 2025 dejó el país para jugar en Costa Rica. El delantero sostuvo entonces que buscaba una etapa distinta, con distancia del entorno que rodea su historia y mayor enfoque en la cancha.

La trayectoria deportiva de Maleck incluye su formación en Santos Laguna y un paso por las categorías juveniles de Porto y Sevilla Atlético. (Foto: Instagram/ @todoelfutbolmexicano)

El campeonato uruguayo llega cuando Maleck busca una nueva ruta profesional. Plaza Colonia le ofrece una vitrina distinta mientras, a miles de kilómetros, su pasado judicial permanece ligado a su nombre y sigue presente en los tribunales de Jalisco.

La reparación del daño mantiene abierto el caso en Jalisco

El expediente se originó el 23 de junio de 2019, cuando ocurrió un choque en Zapopan en el que murieron María Fernanda Peña Álvarez Ugena y Alejandro Castro Martínez. Maleck recibió una sentencia por homicidio culposo agravado.

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El 30 de octubre de 2020 , un tribunal le impuso una condena de tres años, ocho meses y 15 días de prisión .

Joao salió del penal de Puente Grande el 15 de diciembre de 2020 , tras cubrir la reparación fijada entonces y acceder al beneficio de libertad bajo caución.

En 2021 , magistrados ratificaron la pena, aunque ajustaron aspectos relacionados con la reparación del daño para las víctimas indirectas.

El 25 de septiembre de 2026, un juez de ejecución determinó un pago de 20,940,540 pesos por concepto del proyecto de vida de María Fernanda Peña. La defensa impugnó esa resolución.

El siniestro vial del 23 de junio de 2019 en Zapopan causó la muerte de María Fernanda Peña y Alejandro Castro. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Así, el mexicano termina 2026 con un ascenso en Uruguay y una nueva temporada por delante. La apelación por la reparación del daño deja pendiente la otra parte de su historia: la decisión judicial que definirá si sigue en libertad o vuelve a prisión.