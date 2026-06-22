Cinco alimentos saludables y baratos que encuentras en cualquier mercado de la CDMX

Organismos de salud destacan que lo esencial para cuidar el cuerpo se encuentra en cualquier mercado capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los mercados de Ciudad de México, cinco alimentos económicos y accesibles concentran nutrientes esenciales para la salud de toda la familia.

Frijoles, huevo, avena, lentejas y frutas de temporada forman parte de la tradición alimentaria y se encuentran fácilmente en tianguis, centrales de abasto y comercios de barrio en cualquier alcaldía.

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Su bajo costo y su versatilidad en la cocina permiten preparar platillos completos y variados sin afectar el presupuesto familiar.

Organismos como IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud recomiendan su consumo cotidiano en campañas institucionales, guías alimentarias y materiales de orientación para la población.

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Estas dependencias subrayan que elegir alimentos frescos y básicos, en lugar de ultraprocesados, ayuda a prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, y contribuye a fortalecer el sistema inmune.

Las autoridades sanitarias insisten en que una dieta centrada en estos ingredientes no solo cubre los requerimientos de proteínas, fibra, vitaminas y minerales, sino que también fomenta hábitos saludables desde la infancia.

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Además, la preferencia por estos alimentos apoya la economía local y promueve el consumo responsable en los hogares capitalinos.

Frijoles: proteína vegetal y fibra para la salud

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, subraya que los frijoles son ricos en proteínas, hierro, zinc, potasio y magnesio.

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Su fibra y antioxidantes contribuyen a la prevención de obesidad y enfermedades cardiovasculares.

El consumo regular ayuda a controlar la glucosa y reducir los niveles de colesterol, según el portal oficial de biodiversidad mexicana.

El IMSS Bienestar añade que los frijoles son “rendidores y versátiles”, fáciles de adaptar a guisos y ensaladas tradicionales.

Su fibra y antioxidantes contribuyen a la prevención de obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Huevo: proteína de calidad y fácil preparación

México es uno de los países con mayor consumo de huevo a nivel global, con un promedio de 345 piezas por persona al año, de acuerdo con la revista Condusef.

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El huevo aporta proteína de alta calidad, vitaminas del grupo B, colina y minerales como el fósforo.

Según el IMSS, es un alimento esencial para el crecimiento, recuperación muscular y mantenimiento de tejidos.

Su bajo costo y facilidad de preparación lo convierten en uno de los insumos más utilizados en la dieta diaria. El IMSS Bienestar resalta que “es fácil de preparar y combinar”.

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El huevo aporta proteína de alta calidad, vitaminas del grupo B, colina y minerales como el fósforo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena: energía y control de colesterol

La avena es recomendada por materiales de IMSS Bienestar por su alto contenido de fibra soluble, que ayuda a mantener el colesterol en niveles saludables y prolonga la saciedad.

Su aporte de minerales, como hierro y magnesio, la hace ideal para desayunos y colaciones.

La Secretaría de Salud aconseja su consumo durante el embarazo y en todas las etapas de la vida, especialmente por su bajo costo y capacidad para brindar energía sostenida a lo largo del día.

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Ayuda a mantener el colesterol en niveles saludables y prolonga la saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lentejas: proteína vegetal y ácido fólico

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), organismo del Gobierno de México, señala que las lentejas son fuente alternativa de proteína vegetal.

La variedad verde aporta proteínas y fibra, mientras que la roja destaca por su contenido de carbohidratos y aminoácidos esenciales.

El IMSS Bienestar indica que las lentejas contienen hierro y ácido fólico, nutrientes clave para prevenir anemia y fortalecer la alimentación familiar.

Además, su costo bajo y fácil acceso las vuelven ideales para la canasta básica.

Las lentejas contienen hierro y ácido fólico, nutrientes clave para prevenir anemia y fortalecer la alimentación familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas de temporada: vitaminas, minerales y frescura

Las frutas de temporada ofrecen vitaminas, minerales y antioxidantes en mayor cantidad y a menor precio, según la Secretaría de Salud.

Se recomienda consumir al menos tres porciones de fruta al día, dando preferencia a variedades locales como guayaba, mandarina, manzana, pera y granada.

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El consumo de frutas fortalece el sistema inmune y ayuda a diversificar la dieta. Los mensajes institucionales insisten en que elegir frutas de temporada es una forma efectiva de cuidar la salud y el bolsillo.

Se recomienda consumir al menos tres porciones de fruta al día, dando preferencia a variedades locales como guayaba, mandarina, manzana, pera y granada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS Bienestar pone a disposición de las familias orientaciones nutricionales para incorporar estos alimentos en la vida diaria.

Las campañas y materiales gráficos de las instituciones federales promueven la alimentación saludable como un derecho accesible, recordando que la buena nutrición comienza en los mercados y tianguis de todo el país.