Productores de aguacate en Jalisco piden blindaje tras las medidas de EEUU en Michoacán

Organizaciones industriales de Jalisco solicitan a las autoridades su apoyo para evitar la suspensión de exportación de aguacate. Crédito: Quadratín

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Los productores de Jalisco pusieron manos a la obra este miércoles después de ver cómo las autoridades de Estados Unidos suspendieron, de manera temporal, la importación de aguacate desde el estado de Michoacán.

De acuerdo con Luis González González, presidente de la Comisión Agroindustrial del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), lo ocurrido en Michoacán debe encender las alarmas en la entidad.

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Lo anterior, porque el estado no está exento de enfrentar una situación similar si no hacen los esfuerzos necesarios para fortalecer las condiciones de la seguridad para la agroindustria.

Jalisco no está exento de una suspensión similar

En entrevista para El Economista, González González no descartó que la medida abra una oportunidad comercial para los exportadores jaliscienses por un posible incrementó en los precios del aguacate de importación.

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Sin embargo, también tiene que ser visto como un llamado de atención para prevenir riesgos que puedan afectar al segundo mayor productor nacional de aguacate en nuestro país.

“Somos estados vecinos y, por supuesto, no estamos exentos a que este tipo de problemas nos lleguen en algún momento”, comentó.

Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos.

Exportación de aguacate está relacionado con la seguridad

Por otro lado, el presidente de la CCIJ aseguró que el principal desafió está relacionado con la seguridad y la necesidad, por parte de las autoridades, de garantizar la trazabilidad de la producción, un aspecto, que desde su experiencia, cada vez está más vigilado y regulado por los compradores internacionales.

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“Ya no es un tema aislado que el crimen organizado esté inmiscuido; lo saben ellos, lo saben nuestros principales clientes porque están pagando por una fruta de calidad pero también una fruta que tenga responsabilidad social”, detalló González González.

Autoridades deben deben reforzar protección del sector aguacatero

El dirigente de la CCIJ también le solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que refuercen la protección del sector agroalimentario y evitar crímenes como la extorsión y el cobro de piso, mismos que afectan a los productores de aguacate de Jalisco; algo que ya ocurre con el gremio limonero y aguacatero de Michoacán.

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“Estamos muy cerca, aún no lo hemos vivido, al menos que yo sepa, pero necesitamos poner muchísima atención en esa parte no solo en la parte de la industria y el comercio; creo que la agricultura como eje rector de la economía en el estado tanto de Michoacán como de Jalisco, nosotros como los gigantes agroalimentarios de este país debemos de ponerle muchísimo ojo a estos temas”, sostuvo.

Una comunicación de APEAM anuncia la suspensión temporal de las actividades del personal de la USDA en Michoacán, impactando el proceso de verificación para la exportación de aguacate. (@apeamac)

Exportación de aguacate en Jalisco registra buenos números

Durante los primeros días de 2026, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) proyectó envíos por cuatro mil 390 toneladas de aguacate a Estados Unidos, un crecimiento de 32 por ciento respecto a las tres mil 231 toneladas exportadas en 2025.

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Por otro lado, sobre la suspensión de exportaciones de Michoacán, la APEAJAL aclaró que, de momento, no emitirá una postura.

Cabe señalar que Jalisco es el segundo mayor productor nacional de aguacate, con una producción promedio de 400 mil toneladas anuales y una actividad que genera 37 mil empleos directos y 45 mil indirectos según datos de organizaciones locales.

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FOTO DE ARCHIVO. Unos aguacates cuelgan de un árbol en una plantación de Tingambato, en el estado de Michoacán, México. 18 de junio de 2024. REUTERS/Iván Macias

Mientras que información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) reveló que, durante el primer semestre de 2026, Jalisco exportó 77 mil 836 toneladas de aguacate a todos sus mercados.

Sin embargo, la dependencia explicó que el mayor volumen de envíos de aguacate jalisciense se concentrará durante la segunda mitad del año 2026.

Tras lo ocurrido entre Michoacán y EEUU, en Jalisco, los productores de aguacate ya empiezan a tomar medidas para que no les ocurra algo similar, por ello solicitan el apoyo de las autoridades.

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