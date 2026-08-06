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Noroña avala disculpas de Nay Salvatori y Grace Palomares y les da consejo: “Deberían probar de repente un viejito”

Los comentarios de las legisladoras de Morena han llevado a una investigación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Noroña avala disculpas de diputadas por comentarios que descalifican a personas de la tercera edad.
Noroña avala disculpas de diputadas por comentarios que descalifican a personas de la tercera edad.
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Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se posicionó sobre la polémica generada por las diputadas de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, quienes hicieron comentarios burlándose de los hombres adultos mayores, el legislador pidió no darle cabida al linchamiento mediático y hasta un consejo les mandó:

No deberían ser prejuiciosas, deberían probar de repente algún viejito, de repente vale uno la pena”.

Aseguró que “deben ser cuidadosas” con lo que expresan en distintos lugares, ya que tienen una mayor exposición pública, desde su perspectiva ya fue suficiente con la “disculpa” que ofrecieron ambas diputadas, pese a descalificar a las personas de la tercera edad.

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Ariadna Montiel adelantó investigación por comentarios de diputadas

Luego de que se viralizaran los dichos de Nay Salvatori y Grace Palomares sobre que los adultos mayores “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo”, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó que el partido ya solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrir un procedimiento contra las diputadas locales de Puebla.

Se les deberían suspender los derechos”, comentó Montiel ante los cuestionamientos, aunque aclaró que la decisión final corresponde a la Comisión, no a ella. La solicitud se presentó desde el pasado 3 de agosto, según informó la propia funcionaria.

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Ariadna Montiel informa que la solicitud se presenta tras la polémica por comentarios sobre hombres adultos mayores en el podcast “Descasadas”, y aclara que la resolución y las sanciones quedan en ese órgano interno

La secretaria general aprovechó el anuncio para llamar a los militantes de Morena a tratar con respeto a las personas, y advirtió que no sancionar este tipo de conductas abre la puerta a que se repitan. Hasta el momento, la Comisión no ha fijado un plazo para emitir su resolución ni ha precisado qué tipo de sanción podría aplicar.

Así fue el polémico momento de las legisladoras

Todo ocurrió en el videopodcast “Descasadas”, un espacio conducido por la propia diputada Nay Salvatori centrado en divorcio, citas y vida después del matrimonio. Durante la grabación, una de las participantes afirmó que los hombres de edad avanzada “ya huelen diferente”. Salvatori respondió entre risas: “Wey, dice esta pendeja que los viejitos huelen a baúl del recuerdo”.

La diputada Grace Palomares sumó: “Es que ya se están pudriendo”, y extendió los comentarios a las arrugas y la piel de los hombres mayores. Otra participante remató que ese sector de la población “ya sufre de enfermedades crónico-degenerativas”. El video circuló desde YouTube hasta distintas redes sociales, donde los señalamientos de discriminación por edad se multiplicaron rápidamente.

Usuarios en redes acusaron a las legisladoras de “edadismo” y apuntaron que quienes ocupan cargos de representación pública no pueden ampararse en el humor para referirse en esos términos a un sector de la población.

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

Diputadas se disculparon pero la polémica continúa

A través de comunicados por separado, ambas legisladoras se disculparon ante la presión que generó la situación, por su parte, Salvatori argumentó que sus dichos fueron emitidos en virtud de su “libertad de expresión como un derecho humano”, aseguró que lo dicho se tergiverso:

“Considero que fueron malinterpretados y usados por una narrativa dirigida en contra de las personas Adultas Mayores que, con justa razón, se sintieron agraviados como resultado de descontextualizar lo expresado”.

Por otro lado, Grace Palomares apuntó a la descontextualización de sus comentarios, y refirió que fueron hechos en “un espacio de opiniones personales”:

“Como diputada local, tengo plena conciencia de la responsabilidad que implica cada una de mis palabras. Por ello, reitero mi respeto absoluto hacia las personas de la tercera edad, un compromiso que también se ha reflejado en mi labor legislativa mediante iniciativas y puntos de acuerdo encaminados a fortalecer sus derechos, su bienestar y su acceso a mejores condiciones de atención”.

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