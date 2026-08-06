David Faitelson señala a dueños de clubes por incumplir promesa del ascenso y descenso: “Nos engañaron”

David Faitelson en contra que no haya ascenso y descenso en la Liga Mx (X@DavidFaitelson_)

Guardar

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), eliminó el ascenso y descenso previo al inicio de la temporada 2026-27, al señalar que, derivado de un acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo, a partir de la presente campaña los clubes que integran la Liga Mx no descenderán a la Liga de Expansión Mx.

De la misma forma, explican en el artículo 35 del reglamento de competencia, que los equipos que participan en la Liga de Expansión Mx, no tendrán el privilegio de ascender a la Primera División, aspecto que tiene molestos a los equipos de la Liga de Plata, aficionados y comentaristas deportivos, entre ellos David Faitelson.

PUBLICIDAD

En un video publicado en sus redes sociales, el polémico periodista, de la cadena TUDN, sentenció que una liga de futbol “debería tener acenso y descenso”, y al ver que los dirigentes no cumplieron la promesa de volver activar este sistema deportivo, afirma que a todos “nos engañaron”.

“Esa promesa de que el ascenso y el descenso iba a volver una vez que se terminara la premura de la pandemia fue una mentira vil, directa, hipócrita, vergonzosa, por parte de los dueños de clubes”, arremetió David Faitelson.

PUBLICIDAD

“Aquí le echan la culpa a Mikel Arriola y, con todo respecto, Mikel Arriola no es el culpable, es un operador. La gente que toma decisiones está atrás de él y esos engañaron. No solamente engañaron, dejemos que hayan engañado a la UDG o al Morelia o al Correcaminos, nos engañaron a los aficionados”. manifestó el comentarista.

Clubes en contra de la desaparición del ascenso y descenso. (X@LigaMXExpansion)

Faitelson entiende que lo más importante que tiene la industria del futbol son sus fanáticos, es por eso que lamenta que a la gente del Atlético Morelia, Leones Negros, Correcaminos UAT, Dorados de Sinaloa les hicieron creer que el regreso del ascenso y descenso estaría cerca de regresar al Futbol Mexicano.

PUBLICIDAD

Incluso, cuestionó el motivo por el cual los dueños de los clubes de la Liga Mx habrán decidido que no vuelva el ascenso y el descenso. Según el propio David Faitelson, esto tendrían relación a que tratan de salvaguardar sus intereses personales.

“Siempre hay que leer o ver, analizar el otro lado de la cancha. Por supuesto, se han cometido muchos errores. Quizá no se ha invertido correctamente el dinero del subsidio que daban los equipos de Primera División a los de la Liga de Expansión Mx. Pero aunque eso haya ocurrido, una liga necesita ascenso y descenso y esta gente nos engañó. ¿Para qué? Para proteger sus propios intereses", aseguró.

PUBLICIDAD

¿Por qué eliminaron el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano?

Lanzaron comunicado en conjunto por la eliminación del ascenso y descenso. (Jovani Pérez)

De acuerdo a lo que establece el artículo 35 del reglamento competente, según los directivos responde a la necesidad de fortalecer la estructura financiera y operativa de los equipos de la Segunda División, que enfrentaban graves problemas económicos, de infraestructura y de viabilidad.

Los directivos de la Femexfut y la Liga Mx señalaron que el nuevo modelo permitiría a los clubes de la Liga de Expansión Mx ingresar a un fondo de apoyo económico, con el objetivo de sanear sus finanzas, profesionalizar su gestión y mejorar la infraestructura.

PUBLICIDAD

Se estableció que, durante la temporada de suspensión del ascenso y descenso, ningún club podría subir o bajar de categoría, garantizando así la permanencia de los equipos en sus respectivas torneos mientras se implementaban las reformas estructurales.

Pero luego de varios años de estar a la espera de una resolución positiva, los altos mandos finalmente decretaron que no habrá ascenso y descenso, lo que podría afectar la competitividad y el desarrollo del Futbol Mexicano a partir de este año.

PUBLICIDAD

Clubes de la Liga de Expansión protestan al exigir el ascenso y descenso

Los jugadores se taparon la boca en señal de protesta. (X@LeonesNegrosCF)

Equipos de la Expansión Mx, tales como: Mineros de Zacatecas, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Coyotes de Tlaxcala y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se manifestaron en el terreno de juego debido a la desaparición del ascenso y descenso.

Los clubes se negaron a jugar durante un minuto su partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Aunque la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) amagó con multar a cada uno, la situación se prolongó una semana más.

PUBLICIDAD

Jugadores de Mineros de Zacatecas, Coyotes de Tlaxcala, Leones Negros y Cancún FC se tomaron la foto oficial con la mano en la boca, dejando en claro que no se detendrán hasta que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) traiga de vuelta el ascenso y descenso.

Aficionado le reclama a Mikel Arriola en pleno vuelo

El comisionado no hizo ningún gesto. (captura de pantalla)

En las últimas horas circuló un video en el que aparece el comisionado de la Liga Mx, Mikel Arriola, siendo grabado por una persona mientras exige que haya ascenso y descenso en nuestro futbol profesional.

PUBLICIDAD

“Queremos ascenso y descenso Mikel (Arriola), sí al ascenso y descenso, no me des el avión”, reclamó el pasajero que filmó al comisionado, quien evitó responder al diálogo mientras se encuentra en su asiento abordo del avión en el que iba a viajar.