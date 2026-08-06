Chayote a la mexicana: una receta original con cero grasa y pocas calorías

Si buscas la receta de un platillo delicioso pero saludable y bajo en calorías, sin duda tienes que descubrir el sabor fresco y ligero del chayote a la mexicana, una receta perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de comer bien.
Este plato conquista por su sencillez, su colorido y su poder saciante, ideal para quienes desean un plato reconfortante y saludable.
En muchas casas de México el chayote es protagonista de preparaciones ligeras y llenas de sabor.
El chayote a la mexicana suele servirse como guarnición o primer plato, y combina de maravilla con carnes magras o pescados blancos. Además, es una receta de “cero grasa” y muy pocas calorías, perfecta para quienes vigilan su alimentación.
PUBLICIDAD
Receta de chayote a la mexicana
El chayote a la mexicana es un salteado sencillo de chayote cocido, cebolla, tomate y chile, todo cortado en cubos pequeños. La técnica principal es el salteado rápido en sartén, usando solo una pizca de agua para evitar añadir grasa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 chayotes medianos
- 1 cebolla pequeña
- 2 tomates maduros
- 1 chile serrano (opcional)
- 1 diente de ajo
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 2 cucharadas de agua
- Cilantro fresco picado (opcional)
Cómo hacer chayote a la mexicana, paso a paso
- Pela los chayotes con cuidado y córtalos en cubos pequeños.
- Pon agua a hervir en una olla y cocina los cubos de chayote durante 8 minutos, hasta que estén tiernos pero no deshechos. Escúrrelos bien.
- Pica la cebolla, el tomate y el chile en cubos pequeños.
- En una sartén amplia, añade las 2 cucharadas de agua y el ajo picado. Sofríe la cebolla a fuego medio-alto durante 2 minutos, removiendo para que no se pegue.
- Añade el chile y el tomate, cocina 3 minutos más, removiendo.
- Incorpora el chayote cocido y salpimienta al gusto. Saltea todo junto durante 5 minutos, removiendo con frecuencia para que los sabores se integren.
- Apaga el fuego y añade cilantro fresco picado antes de servir.
- Sirve caliente como plato principal ligero o como guarnición. Evita añadir aceite o mantequilla para mantener el plato sin grasa.
- No sobrecocines el chayote para que mantenga su textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 60-70 kcal
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 0 g
- Hidratos de carbono: 15 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puede conservarse hasta 3 días en la nevera, en recipiente hermético. Se recomienda consumirlo lo antes posible por la textura del chayote.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD