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Chayote a la mexicana: una receta original con cero grasa y pocas calorías

Este plato conquista por su sencillez, su colorido y su poder saciante, ideal para quienes desean un plato reconfortante y saludable

Un tazón de barro con chayote picado, tomate, cebolla, cilantro y queso desmenuzado sobre una mesa de madera, junto a un plato con tortillas y carne asada.
Un plato de chayote a la mexicana con verduras frescas y queso desmenuzado se sirve con tortillas y carne asada, ofreciendo una opción saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si buscas la receta de un platillo delicioso pero saludable y bajo en calorías, sin duda tienes que descubrir el sabor fresco y ligero del chayote a la mexicana, una receta perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de comer bien.

Este plato conquista por su sencillez, su colorido y su poder saciante, ideal para quienes desean un plato reconfortante y saludable.

En muchas casas de México el chayote es protagonista de preparaciones ligeras y llenas de sabor.

El chayote a la mexicana suele servirse como guarnición o primer plato, y combina de maravilla con carnes magras o pescados blancos. Además, es una receta de “cero grasa” y muy pocas calorías, perfecta para quienes vigilan su alimentación.

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Ensalada de chayote picado, tomate, cebolla y cilantro en cuenco de barro, con tortilla chips, chayote entero, chiles rojos y lima en una mesa.
Un cuenco de barro contiene ensalada de chayote picado con tomate, cebolla y cilantro, acompañada de chiles rojos y una rodaja de lima en una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chayote a la mexicana

El chayote a la mexicana es un salteado sencillo de chayote cocido, cebolla, tomate y chile, todo cortado en cubos pequeños. La técnica principal es el salteado rápido en sartén, usando solo una pizca de agua para evitar añadir grasa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 chayotes medianos
  2. 1 cebolla pequeña
  3. 2 tomates maduros
  4. 1 chile serrano (opcional)
  5. 1 diente de ajo
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra al gusto
  8. 2 cucharadas de agua
  9. Cilantro fresco picado (opcional)

Cómo hacer chayote a la mexicana, paso a paso

  1. Pela los chayotes con cuidado y córtalos en cubos pequeños.
  2. Pon agua a hervir en una olla y cocina los cubos de chayote durante 8 minutos, hasta que estén tiernos pero no deshechos. Escúrrelos bien.
  3. Pica la cebolla, el tomate y el chile en cubos pequeños.
  4. En una sartén amplia, añade las 2 cucharadas de agua y el ajo picado. Sofríe la cebolla a fuego medio-alto durante 2 minutos, removiendo para que no se pegue.
  5. Añade el chile y el tomate, cocina 3 minutos más, removiendo.
  6. Incorpora el chayote cocido y salpimienta al gusto. Saltea todo junto durante 5 minutos, removiendo con frecuencia para que los sabores se integren.
  7. Apaga el fuego y añade cilantro fresco picado antes de servir.
  8. Sirve caliente como plato principal ligero o como guarnición. Evita añadir aceite o mantequilla para mantener el plato sin grasa.
  9. No sobrecocines el chayote para que mantenga su textura.
Infografía de receta de chayote a la mexicana. Muestra chayotes, aguacate, tomates, cebollas, chiles, cilantro, ajo, utensilios de cocina y pasos de cocción.
Una infografía de Infobae ilustra la preparación paso a paso del chayote a la mexicana, una receta fácil y baja en grasa que incluye ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60-70 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 0 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede conservarse hasta 3 días en la nevera, en recipiente hermético. Se recomienda consumirlo lo antes posible por la textura del chayote.

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