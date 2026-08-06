Luis Ángel Malagón alista su regreso con América tras rotura del tendón de Aquiles que lo alejó del Mundial

Luis Ángel Malagón revela la fecha de su regreso a las canchas tras rotura del talón de Aquiles (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

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El regreso del portero Luis Ángel Malagón está cada vez más cerca en América, a casi cuatro meses de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en marzo durante los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf, y que lo dejó sin Copa Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El arquero mexicano se lesionó el 10 de marzo en el partido de ida ante Philadelphia Union y fue operado dos días después. Desde entonces, Malagón quedó fuera de actividad y se perdió el resto del Clausura 2026 con las Águilas y también causó baja en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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El guardameta prevé volver a la actividad muy pronto, para así sumar sus primeros minutos con América bajo la dirección de Guillermo Almada, se espera que entre dos semanas y un mes, de acuerdo con sus propias estimaciones.

¿Cuándo regresa Luis Malagón a las canchas?

El guardameta prevé volver a la actividad muy pronto, para así sumar sus primeros minutos con América (IMAGN IMAGES/Kyle Ross via REUTERS)

En una reciente entrevista con TUDN, el arquero aseguró que su recuperación va por buen camino, así que espera que muy pronto pueda volver a competir y recuperar el nivel que tenía en el arco antes de su lesión.

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“Puede ser que sea máximo un mes, mínimo dos semanas. Entonces, creo que la recuperación fue bastante buena. Al principio habían dicho un año. Digo, obviamente después fue bajando hasta que al final dijo el doctor: ‘No, pues que cuatro, cuatro y medio’”, declaró.

También admitió que al principio no veía posible una recuperación tan rápida. “Al principio, si te soy sincero, me parecía loco porque al mes, mes y medio, andaba todavía en muletas, me costó mucho esa parte, pero bueno, creo que le echamos muchas ganas y no hay más. Gracias a Dios ya estamos otra vez por acá”.

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Con un mensaje de agradecimiento, Luis Ángel Malagón documenta su progreso. El video lo muestra caminando al arquero de la Selección Mexicana por primera vez desde su cirugía, serán largos meses de recuperación (IG/ @angel_malagonv)

Fechas en las que podría volver

Con ese cálculo, el regreso de Malagón podría darse a mediados o finales de septiembre. Ese panorama lo acerca a dos partidos del Club América en el Apertura 2026.

El 12 de septiembre, las Águilas visitarán a Cruz Azul. Una semana después, el 19 de septiembre, enfrentarán a Chivas en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 9 del torneo.

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Por ahora, todavía es pronto para saber si estará listo para alguno de esos encuentros. Aun así, sus tiempos de recuperación apuntan a una reaparición en este mismo semestre.

¿Cómo fue la recuperación de Luis Malagón?

Luis Malagón reconoció que las primeras semanas del proceso fueron complicadas. Incluso usó muletas durante más de un mes.

Después, el trabajo de rehabilitación le permitió acortar los plazos previstos para volver a las canchas. Si mantiene esa evolución, el arquero podría reaparecer en septiembre e incluso llegar disponible al Clásico Nacional y a la Liguilla bajo el mando de Guillermo Almada.

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Malagón regresó a los entrenamientos con América luego de perderse el Mundial por una lesión (X@ClubAmerica)

Luis Ángel Malagón reveló el golpe emocional que le dejó romperse el tendón de Aquiles y quedar fuera del Mundial 2026, una lesión que, además de frenar su carrera con el América, lo llevó a semanas de aislamiento, desánimo y pérdida de interés por su vida cotidiana.

En entrevista con TUDN, el portero habló por primera vez sobre ese proceso y contó que el diagnóstico médico no solo canceló su posibilidad de representar a México en la Copa del Mundo, sino que alteró por completo su rutina fuera de la cancha. Durante varias semanas dejó de prestar atención a su alimentación y se apartó de lo que ocurría a su alrededor.

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El arquero azulcrema explicó que el golpe fue doble: profesional y personal. Después de años de trabajo para consolidarse entre los mejores porteros del país, la rotura del tendón de Aquiles terminó de forma inesperada con la meta de jugar la máxima justa del futbol en casa.

La lesión lo llevó al aislamiento y al desinterés por su entorno. Malagón reconoció que entró en una etapa de desánimo de la que le costó salir. Perdió el apetito, dejó de convivir con sus seres queridos y optó por alejarse del teléfono celular y de las redes sociales.

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Ese periodo se convirtió en uno de los capítulos más duros de su vida. El dolor físico por una de las lesiones más severas para un deportista profesional se combinó con un desgaste psicológico que terminó por marcar su recuperación.