México vs Panamá, Premundial sub 20, ¿Cómo va el partido de 4tos de Final?

La Selección Mexicana busca el pase al Mundial en el Premundial de Concacaf (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Varonil sub 20 está a unas horas de apuntalar el camino hacia la próxima Copa del Mundo, cuando reciba en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, a la Selección de Panamá sub 20, dentro de la ronda de 4tos de Final del Premundial de Concacaf.

EL Tri sub 20. dirigido por Alex Diego, luchará esta noche ante los Canaleros por uno de los cuatro pases directos que otorga la Confederación rumbo al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán, a celebrarse en el año 2027.

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México sub 20 tiene la oportunidad de regresar a una justa internacional después del fracaso en 2024, cuando la escuadra de Luis Ernesto Pérez sufrió la eliminación a costa de la Selección de Guatemala sub 20 en esta misma etapa de finales.

La Selección Nacional sub 20 se muestra sólida en esta nueva versión del Premundial de la categoría. Su gama triunfadora lo hace favorito contra Panamá sub 20 que, por su parte, pretende sorprender al equipo mexicano al estar con la moral alta después de su última victoria en fase de grupos.

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Para México sub 20 el pensamiento de cada uno de los seleccionados es el triunfo y nada más, dicho logro respalda lo hecho en la primera ronda, en cambio un accidente podría desterrar todo un proceso que incluye la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028,

¿Cómo llegan ambos países a la ronda de 4tos de Final?

La Selección Mexicana Masculina sub-20 tenía cuentas pendientes con la Selección de Guatemala, por ser su verdugo en los Premundiales del 2008 y 2022. Los chapines marginaron a los mexicanos en su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y París 2024.

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Hace días, en el Coloso de las Maravillas, el elenco nacional dio muestra de su nivel futbolístico y con un resultado inalcanzable de 4-0 para los guatemaltecos, México se llevó los tres puntos y ganó el Grupo B al cerrar con paso perfecto en esta competencia regional.

Por su parte, la Selección de Panamá estará presente en el estadio Cuauhtémoc por primera vez en este Premundial sub 20, tras encarar sus tres duelos de la fase de grupos en el estadio Universitario de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP).

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En su última confrontación, frente a la eliminada Honduras, la representación del Canal de Panamá goleó 4-0 a los catrachos para instalarse en la ronda de las ocho selecciones sobrevivientes del Premundial sub 20, entrando como uno de los tres mejores terceros lugares.

¿A qué hora comenzará el partido de México vs Panamá?

El duelo de México y Panamá, por los 4tos de Final del Premundial sub 20 de la Concacaf, se programó para este miércoles 5 de agosto en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El ganador calificará al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

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