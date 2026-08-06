La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd superan a El Chapo Guzmán

Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", nuevo líder del CJNG, y Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Crédito: DEA / FBI

Guardar

El Departamento de Estado de los Estados Unidos fijó este 5 de agosto una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, nuevo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una cifra que lo colocó al nivel de lo ofrecido en su momento por Osama Bin Laden y Saddam Hussein, y que superó lo pagado por cualquier narcotraficante mexicano en la historia del programa, incluidos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y el propio fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes.

La oferta por Valencia González partió de 5 millones de dólares —la misma cifra que se fijó por el Chapo al momento de su captura en 2014— y se multiplicó por cinco en un solo anuncio.

PUBLICIDAD

Son 10 millones de dólares más que lo ofrecido por su padrastro, "El Mencho". Crédito: DEA

Este hecho añade una dimensión inédita: Valencia González es ciudadano estadounidense, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que convierte al nuevo líder del CJNG en el narco más buscado por su propio país de nacimiento. El paquete total contra ocho líderes y operadores del cártel sumó hasta 102 millones de dólares.

La recompensa por “El 03” superó a El Chapo, El Mencho, al Mayo y a Caro Quintero

La escala de recompensas del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP por sus siglas en inglés) por narcotraficantes con nacionalidad mexicana nunca había llegado a 25 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Por Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, padrastro de “El 03″ y fundador del CJNG abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, la oferta máxima fue de 15 millones.

Por Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, la cifra llegó también a 15 millones antes de su secuestro y posterior arresto en julio de 2024; Zambada fue sentenciado en recientemente en Estados Unidos a cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y posterior líder del Cártel de Caborca encabezaba hasta este martes la lista de mexicanos con la recompensa más alta: 20 millones de dólares. Caro Quintero fue detenido en julio de 2022 y entregado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, por quien se ofrecieron 5 millones de dólares al momento de su captura en 2014, fue extraditado en 2017 y sentenciado a cadena perpetua más 30 años en 2019. Juan Carlos Valencia González los superó a todos con el anuncio de este 5 de agosto.

PUBLICIDAD

Los 25 millones igualaron el precio que EEUU puso por Bin Laden, Hussein y Cabello

El techo de 25 millones de dólares en el NRP había sido alcanzado antes solo por figuras vinculadas al terrorismo internacional. Estados Unidos ofreció esa cifra por Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y presunto responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas, quien fue abatido por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán en mayo de 2011.

Por Saddam Hussein, iraquí buscado durante la invasión de 2003, se fijó la misma cifra; Hussein fue capturado ese mismo año y ejecutado en 2006.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha: Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Crédito: FBI / Redes Sociales

Diosdado Cabello, principal aliado del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, figura también con una recompensa de 25 millones de dólares y permanece prófugo.

El único objetivo que superó ese techo fue el propio Maduro: el Departamento de Estado elevó la oferta por el expresidente venezolano a 50 millones de dólares en agosto de 2025, antes de su captura en enero de 2026 en Caracas y posterior extracción a EEUU. Maduro es el primer y único caso en la historia del NRP con una recompensa superior a 25 millones; actualmente está en espera de su juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

PUBLICIDAD

Valencia González asumió el CJNG tras la muerte de su padrastro “El Mencho”

Juan Carlos Valencia González es hijastro de Oseguera Cervantes y fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como el nuevo líder del CJNG desde la muerte de su padrastro en febrero de 2026.

También es conocido con los alias “El JP”, “Tricky Tres” y “El R-3”. Según una ficha de búsqueda de la DEA, mide 1.75 metros, pesa 77 kilogramos y tiene cabello castaño y ojos cafés.

PUBLICIDAD

Directores del FBI, DEA y el Departamento de Justicia, entre otras agencias, estuvieron presentes en la conferencia para revelar la nueva recompensa contra El 03. REUTERS/Jonathan Ernst

El 8 de octubre de 2020, Valencia González fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia de conspiración para distribuir una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a Estados Unidos, y de uso de arma de fuego durante una transacción de narcóticos. El Centro Nacional Antiterrorismo confirmó su liderazgo en la actualización de junio de 2026.

65 personas recibieron restricciones de visa y 26 las tenían vigentes

En paralelo, este 5 de agosto el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y socios de individuos sancionados vinculados al CJNG bajo la Orden Ejecutiva 14059. De esas 65 personas, 26 contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas de inmediato

PUBLICIDAD

Desde que la política se anunció en junio de 2025, el total de visas revocadas a familiares y socios de narcotraficantes ligados a cárteles con designación de Organización Terrorista Extranjera ascendió a 93.

El NRP, creado en 1986, celebra este año su cuadragésimo aniversario. Junto con el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP por sus siglas en inglés), el programa ha llevado ante la justicia a más de 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales, y ha pagado más de 200 millones de dólares en total desde su fundación.

Información revelada en comunicados oficiales de EEUU indica que quienes tengan información sobre “El 03″ pueden comunicarse con la DEA al 1-213-237-9990 —disponible por mensaje de texto, WhatsApp, Signal y Threema— o al correo CJNGtips@dea.gov