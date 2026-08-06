México
Agregar Infobae enGoogle

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd superan a El Chapo Guzmán

Es la cifra más alta ofrecida por un narcotraficante, superando también los 20 mdd que EEUU fijó por Rafael Caro Quintero en el año 2018

Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", nuevo líder del CJNG, y Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Crédito: DEA / FBI
Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", nuevo líder del CJNG, y Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Crédito: DEA / FBI
Guardar

El Departamento de Estado de los Estados Unidos fijó este 5 de agosto una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, nuevo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una cifra que lo colocó al nivel de lo ofrecido en su momento por Osama Bin Laden y Saddam Hussein, y que superó lo pagado por cualquier narcotraficante mexicano en la historia del programa, incluidos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y el propio fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes.

La oferta por Valencia González partió de 5 millones de dólares —la misma cifra que se fijó por el Chapo al momento de su captura en 2014— y se multiplicó por cinco en un solo anuncio.

PUBLICIDAD

Son 10 millones de dólares más que lo ofrecido por su padrastro, "El Mencho". Crédito: DEA
Son 10 millones de dólares más que lo ofrecido por su padrastro, "El Mencho". Crédito: DEA

Este hecho añade una dimensión inédita: Valencia González es ciudadano estadounidense, nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que convierte al nuevo líder del CJNG en el narco más buscado por su propio país de nacimiento. El paquete total contra ocho líderes y operadores del cártel sumó hasta 102 millones de dólares.

La recompensa por “El 03” superó a El Chapo, El Mencho, al Mayo y a Caro Quintero

La escala de recompensas del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP por sus siglas en inglés) por narcotraficantes con nacionalidad mexicana nunca había llegado a 25 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Por Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, padrastro de “El 03″ y fundador del CJNG abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, la oferta máxima fue de 15 millones.

Por Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, la cifra llegó también a 15 millones antes de su secuestro y posterior arresto en julio de 2024; Zambada fue sentenciado en recientemente en Estados Unidos a cadena perpetua.

Imagen 2JTUZNLD2NBB7PZTUAXHQF5QMM

Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y posterior líder del Cártel de Caborca encabezaba hasta este martes la lista de mexicanos con la recompensa más alta: 20 millones de dólares. Caro Quintero fue detenido en julio de 2022 y entregado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, por quien se ofrecieron 5 millones de dólares al momento de su captura en 2014, fue extraditado en 2017 y sentenciado a cadena perpetua más 30 años en 2019. Juan Carlos Valencia González los superó a todos con el anuncio de este 5 de agosto.

Los 25 millones igualaron el precio que EEUU puso por Bin Laden, Hussein y Cabello

El techo de 25 millones de dólares en el NRP había sido alcanzado antes solo por figuras vinculadas al terrorismo internacional. Estados Unidos ofreció esa cifra por Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y presunto responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas, quien fue abatido por fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán en mayo de 2011.

Por Saddam Hussein, iraquí buscado durante la invasión de 2003, se fijó la misma cifra; Hussein fue capturado ese mismo año y ejecutado en 2006.

De izquierda a derecha: Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Crédito: FBI / Redes Sociales
De izquierda a derecha: Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Crédito: FBI / Redes Sociales

Diosdado Cabello, principal aliado del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, figura también con una recompensa de 25 millones de dólares y permanece prófugo.

El único objetivo que superó ese techo fue el propio Maduro: el Departamento de Estado elevó la oferta por el expresidente venezolano a 50 millones de dólares en agosto de 2025, antes de su captura en enero de 2026 en Caracas y posterior extracción a EEUU. Maduro es el primer y único caso en la historia del NRP con una recompensa superior a 25 millones; actualmente está en espera de su juicio en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Valencia González asumió el CJNG tras la muerte de su padrastro “El Mencho”

Juan Carlos Valencia González es hijastro de Oseguera Cervantes y fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como el nuevo líder del CJNG desde la muerte de su padrastro en febrero de 2026.

También es conocido con los alias “El JP”, “Tricky Tres” y “El R-3”. Según una ficha de búsqueda de la DEA, mide 1.75 metros, pesa 77 kilogramos y tiene cabello castaño y ojos cafés.

Directores del FBI, DEA y el Departamento de Justicia, entre otras agencias, estuvieron presentes en la conferencia para revelar la nueva recompensa contra El 03. REUTERS/Jonathan Ernst
Directores del FBI, DEA y el Departamento de Justicia, entre otras agencias, estuvieron presentes en la conferencia para revelar la nueva recompensa contra El 03. REUTERS/Jonathan Ernst

El 8 de octubre de 2020, Valencia González fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia de conspiración para distribuir una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a Estados Unidos, y de uso de arma de fuego durante una transacción de narcóticos. El Centro Nacional Antiterrorismo confirmó su liderazgo en la actualización de junio de 2026.

65 personas recibieron restricciones de visa y 26 las tenían vigentes

En paralelo, este 5 de agosto el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y socios de individuos sancionados vinculados al CJNG bajo la Orden Ejecutiva 14059. De esas 65 personas, 26 contaban con visas vigentes, las cuales fueron revocadas de inmediato

Desde que la política se anunció en junio de 2025, el total de visas revocadas a familiares y socios de narcotraficantes ligados a cárteles con designación de Organización Terrorista Extranjera ascendió a 93.

El NRP, creado en 1986, celebra este año su cuadragésimo aniversario. Junto con el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP por sus siglas en inglés), el programa ha llevado ante la justicia a más de 90 narcotraficantes y delincuentes transnacionales, y ha pagado más de 200 millones de dólares en total desde su fundación.

Información revelada en comunicados oficiales de EEUU indica que quienes tengan información sobre “El 03″ pueden comunicarse con la DEA al 1-213-237-9990 —disponible por mensaje de texto, WhatsApp, Signal y Threema— o al correo CJNGtips@dea.gov

Temas Relacionados

Juan Carlos ValenciaRecompensaJaliscoCJNGEl 03El PelónEEUUOsama Bin LadenEl ChapoEl MayoEl MenchoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

El hijo de la leyenda Julio César Chávez González aseguró que la investigación en su contra no ha interferido con su carrera en el boxeo

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Los conciertos del británico han sido toda una sensación en el país

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

La Selección Mexicana necesita ganar el día de hoy para calificar al Mundial 2027 y mantener el sueño de competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Tomar agua tibia al despertar: qué efectos tiene en tu metabolismo

Esto es lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando bebes agua tibia al despertar, según expertos

Tomar agua tibia al despertar: qué efectos tiene en tu metabolismo

SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado adelantó el impulso de foros para abordar el uso de redes sociales en el ámbito escolar

SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Ana Gastélum niega vínculo con influencer asesinado en Culiacán: “No toda la gente que tiene el mismo apellido es familia”

Así luce la escena del crimen donde el influencer César Gastélum fue asesinado: hay veladoras y las huellas del ataque

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea

Yanet García y Ximena Herrera conspiran contra Karina Torres para subirla a la placa

DEPORTES

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Gonzalo Piovi asegura que los equipos de la MLS tienen ventajas contra los mexicanos en la Leagues Cup

Quién es Jaminton Campaz, posible refuerzo del América

Julio César Chávez Jr. tiene prohibido ingresar a Estados Unidos tras su detención

Grupo Ollamani revela cuánto dinero pagó a FIFA por los palcos del Azteca durante el Mundial 2026