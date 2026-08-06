México
Agregar Infobae enGoogle

Por qué descalificaron al mexicano que ganó oro

Eduardo Herrera confirmó su dominio en Santo Domingo 2026 al recuperar el título de los mil 500 metros, después de ganar los 5 mil

La sanción inicial a Herrera alteró la clasificación tras la llegada, pero el recurso presentado por México abrió horas de incertidumbre. EFE/Rodrigo Sura
La sanción inicial a Herrera alteró la clasificación tras la llegada, pero el recurso presentado por México abrió horas de incertidumbre. EFE/Rodrigo Sura
Guardar

Un giro inesperado interrumpió la celebración de Eduardo Herrera en la final de los mil 500 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El atleta mexicano cruzó la meta en primer lugar, pero la victoria se vio opacada por una descalificación anunciada por los jueces minutos después.

PUBLICIDAD

Eduardo Herrera ganó los mil 500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero los jueces lo descalificaron minutos después de cruzar la meta. (Crédito: X)
Eduardo Herrera ganó los mil 500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero los jueces lo descalificaron minutos después de cruzar la meta. (Crédito: X)

La delegación mexicana actuó de inmediato y presentó una protesta formal. Tras varias horas de incertidumbre, la organización revocó la sanción, devolvió el oro a Herrera y restableció el doblete mexicano junto a Ryan Adams Fernández.

¿Por qué sancionaron a Eduardo Herrera durante la competencia?

La decisión de los jueces de descalificar a Herrera se basó en un episodio registrado durante la carrera. El motivo oficial fue una supuesta obstrucción, un tipo de falta que ocurre cuando un atleta bloquea o impide el paso de otro competidor.

PUBLICIDAD

  • Los jueces señalaron que Herrera obstaculizó la trayectoria de otro corredor en un momento clave de la prueba.
  • El reglamento del atletismo sanciona este tipo de contacto si se considera que afecta la igualdad de condiciones.
  • La sanción eliminó temporalmente a Eduardo de la clasificación oficial y modificó el podio de la prueba.
La descalificación se basó en una supuesta obstrucción, luego de que los jueces señalaran que Herrera obstaculizó la trayectoria de otro corredor en un momento clave de la carrera. (X/ @SDQ2026)
La descalificación se basó en una supuesta obstrucción, luego de que los jueces señalaran que Herrera obstaculizó la trayectoria de otro corredor en un momento clave de la carrera. (X/ @SDQ2026)

En este sentido, el incidente visibilizó la dificultad de evaluar maniobras tácticas en carreras de medio fondo, donde el contacto puede ser frecuente y difícil de dimensionar en tiempo real.

El reclamo mexicano y la revisión de la carrera

La reacción de la delegación nacional fue inmediata tras la descalificación. El equipo presentó pruebas y argumentos ante la organización, solicitando una revisión detallada de los hechos.

  • México entregó material en video y realizó una defensa técnica para revertir la sanción.
  • El comité organizador revisó la secuencia de la supuesta infracción y tomó en cuenta las explicaciones del equipo mexicano.
  • Tras el análisis, la organización determinó que la maniobra no constituyó una falta sancionable.
La delegación mexicana presentó una protesta formal y la organización revocó la sanción para devolverle la medalla de oro a Herrera. (X/ @COM_Mexico)
La delegación mexicana presentó una protesta formal y la organización revocó la sanción para devolverle la medalla de oro a Herrera. (X/ @COM_Mexico)

De esta manera, Herrera logró recuperar el primer lugar y el doblete para México fue restablecido oficialmente.

El impacto en el medallero y la actuación de Herrera

La restitución del oro tuvo repercusiones inmediatas para los mexicanos. Herrera no sólo recuperó el título, sino que sumó su segunda medalla dorada en el certamen, tras haber ganado previamente los 5 mil metros.

  • Ryan Adams Fernández mantuvo la plata, mientras el cubano Hansel Abreu completó el podio con el bronce.
  • El equipo mexicano de atletismo cerró la jornada con dos medallas en la prueba y un resultado que reforzó su presencia en el medallero general.
  • La actuación de Eduardo y la defensa de la delegación nacional fueron reconocidas en el entorno deportivo.
Con la restitución del oro, Herrera sumó su segunda medalla dorada en el certamen, con Ryan Adams Fernández conservando la plata y el cubano Hansel Abreu obteniendo el bronce. (X/ @conadeoficial)
Con la restitución del oro, Herrera sumó su segunda medalla dorada en el certamen, con Ryan Adams Fernández conservando la plata y el cubano Hansel Abreu obteniendo el bronce. (X/ @conadeoficial)

La resolución del caso consolidó el desempeño de Herrera y del atletismo mexicano, dejando un precedente en la historia reciente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Temas Relacionados

Eduardo HerreraJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Santo Domingo 2026Ateltas mexicanosAtletismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

La Selección Mexicana necesita ganar el día de hoy para calificar al Mundial 2027 y mantener el sueño de competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Construcción de la Línea 3 del Mexicable supera el 70 por ciento de obras: en esta fecha acabarán los trabajos

Más de 40 mil mexiquenses tendrán una opción de traslado que reducirá tiempos de trayecto y abrirá nuevas conexiones entre comunidades periféricas y Metro CDMX

Construcción de la Línea 3 del Mexicable supera el 70 por ciento de obras: en esta fecha acabarán los trabajos

Chayote a la mexicana: una receta original con cero grasa y pocas calorías

Este plato conquista por su sencillez, su colorido y su poder saciante, ideal para quienes desean un plato reconfortante y saludable

Chayote a la mexicana: una receta original con cero grasa y pocas calorías

Noroña aclara polémica por casa de 12 mdp que no aparece en su declaración patrimonial

El senador aseguró que la vivienda de Tepoztlán fue declarada previamente y que el adeudo sigue registrado ante las autoridades

Noroña aclara polémica por casa de 12 mdp que no aparece en su declaración patrimonial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

De “El Licenciado” a “Poncho La Quiringua”: detenciones de narcos en Michoacán frenan casi 28 mmdp en extorsiones al año

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd supera a El Chapo Guzmán

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían terminado su relación definitivamente, esta es la razón

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea

DEPORTES

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

David Faitelson señala a dueños de clubes por incumplir promesa del ascenso y descenso: “Nos engañaron”

Luis Ángel Malagón alista su regreso con América tras rotura del tendón de Aquiles que lo alejó del Mundial

Pese a las bajas en su equipo, la mexicana Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia

Cruz Azul vs Philadelphia en la Leagues Cup 2026: dónde, a qué hora y cómo ver el partido EN VIVO